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Дороги и транспорт «В целях обеспечения безопасности»: из-за ракетной опасности перекрыли выезд из Ярославля

«В целях обеспечения безопасности»: из-за ракетной опасности перекрыли выезд из Ярославля

На каком участке ввели дорожные ограничения

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Из-за ракетной опасности перекрыт въезд в Ярославль | Источник: Александр Куренной / 76.RUИз-за ракетной опасности перекрыт въезд в Ярославль | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Из-за ракетной опасности перекрыт въезд в Ярославль

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Утром 14 августа на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение из-за ракетной опасности. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, в регионе отменены рейсы межмуниципальных автобусов.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и в его окрестностях либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — призвал губернатор.

Как уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Холмогоры», перекрыто движение на участке с 236 км по 256 км.

Какой участок трассы М-8 «Холмогоры» перекрыт 14 августа

Источник:

Яндекс. Конструктор

Общественный транспорт в самом Ярославле, следующий по Московскому проспекту, пустили по скорректированным маршрутам.

«Автобусы временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и до железнодорожного вокзала на Московском проспекте», — прокомментировал глава региона.

Межмуниципальные автобусы, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Напомним, утром 14 августа в регионе объявили ракетную опасность. Затем в Ярославле завыла сирена. Михаил Евраев призвал жителей укрыться в зданиях и соблюдать спокойствие. По его данным, учреждения региона работают в штатном режиме.

С 10:33 для полетов закрыт аэропорт в Туношне.

Напомним, ранее на трассе М-8 «Холмогоры» до 20 августа также ввели дорожные ограничения на переезде через реку Печегду на 182-км трассы. Речь идет об участке в районе поселка Петровское Ростовского округа. Там будет осуществляться реверсивное движение по одной полосе.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Ракетная опасность Ограничение движения Трасса М-8 Холмогоры Перекрытие дороги
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Комментарии
9
Гость
1 час
Ярославцы,держитесь? С нами Бог!
Гость
2 часа
А куда опять пропал главком? Стыдно? Прячется от неудобных вопросов?
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Гость
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