«В целях обеспечения безопасности»: из-за ракетной опасности перекрыли выезд из Ярославля

Утром 14 августа на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение из-за ракетной опасности. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, в регионе отменены рейсы межмуниципальных автобусов.
«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и в его окрестностях либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — призвал губернатор.
Как уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Холмогоры», перекрыто движение на участке с 236 км по 256 км.
Общественный транспорт в самом Ярославле, следующий по Московскому проспекту, пустили по скорректированным маршрутам.
«Автобусы временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и до железнодорожного вокзала на Московском проспекте», — прокомментировал глава региона.
Межмуниципальные автобусы, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала.
Напомним, утром 14 августа в регионе объявили ракетную опасность. Затем в Ярославле завыла сирена. Михаил Евраев призвал жителей укрыться в зданиях и соблюдать спокойствие. По его данным, учреждения региона работают в штатном режиме.
С 10:33 для полетов закрыт аэропорт в Туношне.
Напомним, ранее на трассе М-8 «Холмогоры» до 20 августа также ввели дорожные ограничения на переезде через реку Печегду на 182-км трассы. Речь идет об участке в районе поселка Петровское Ростовского округа. Там будет осуществляться реверсивное движение по одной полосе.