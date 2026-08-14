«В целях обеспечения безопасности»: из-за ракетной опасности перекрыли выезд из Ярославля

Из-за ракетной опасности перекрыт въезд в Ярославль Источник: Александр Куренной / 76.RU

Утром 14 августа на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение из-за ракетной опасности. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, в регионе отменены рейсы межмуниципальных автобусов.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и в его окрестностях либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — призвал губернатор.

Как уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Холмогоры», перекрыто движение на участке с 236 км по 256 км.

Какой участок трассы М-8 «Холмогоры» перекрыт 14 августа Источник: Яндекс. Конструктор

Общественный транспорт в самом Ярославле, следующий по Московскому проспекту, пустили по скорректированным маршрутам.

«Автобусы временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и до железнодорожного вокзала на Московском проспекте», — прокомментировал глава региона.

Межмуниципальные автобусы, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Напомним, утром 14 августа в регионе объявили ракетную опасность. Затем в Ярославле завыла сирена. Михаил Евраев призвал жителей укрыться в зданиях и соблюдать спокойствие. По его данным, учреждения региона работают в штатном режиме.

С 10:33 для полетов закрыт аэропорт в Туношне.