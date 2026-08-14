Абитуриентам массово предлагают закрепить свое место в вузе — это может закончиться плачевно

Абитуриентам всё чаще начали поступать звонки из приемной комиссии Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Число случаев мошенничества в ходе приемной кампании в вузы за последнее время выросло вдвое. Злоумышленники предлагают абитуриентам «закрепить» место, ускорить зачисление или оплатить резерв и в результате получают деньги и персональные данные. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов и данные компаний, занимающихся информационной безопасностью.

Как работают мошенники

Схема обмана строится поэтапно. Сначала злоумышленник собирает открытые данные о вузе (сроки приема, приказы, структуру приемной комиссии, фамилии сотрудников) и об абитуриенте (например, из соцсетей). Затем он выходит на связь с жертвой, представляясь сотрудником приемной комиссии, помощником декана или оператором «единого центра зачисления». Чтобы убедить абитуриента, мошенник оперирует реальными датами, названиями направлений и фамилиями. Это создает иллюзию официальности.

Далее общение переводят в мессенджеры. На этом этапе жертве предлагают срочно «закрепить место», внести «гарантийный платеж», оплатить «оформление договора» или подтвердить приоритет, отправив документы. Для перевода денег присылают реквизиты физлица, QR‑код или ссылку на поддельную форму.

Отдельный тип угроз — фишинговые письма с темами вроде «Подтвердите зачисление» или «Оплатите регистрационный взнос». Из‑за жестких дедлайнов абитуриенты и родители не всегда успевают проверить адрес отправителя, и сообщение кажется правдоподобным.

Еще один вариант обмана — предложение «формального поступления» либо помощи с получением отсрочки от армии. Такие объявления распространяют через мессенджеры, соцсети и сообщества абитуриентов, иногда используя взломанные аккаунты вузов.

Масштаб проблемы

По данным компании «Информзащита», к началу августа количество обращений и фишинговых рассылок, связанных с приемной кампанией, выросло на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Доля сценариев с обещанием «ускоренного поступления» в июне — июле увеличилась с 21 до 34%.

Средний ущерб в подтвержденных случаях составляет около 27 000 рублей, а в 12% инцидентов сумма перевода превышает 100 000 рублей. При этом финансовые потери — единственная опасность. Мошенники также стремятся заполучить паспортные данные, СНИЛС, результаты ЕГЭ, банковские реквизиты и доступ к аккаунтам на «Госуслугах».

Чтобы не стать жертвой мошенников: