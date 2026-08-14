«Отбой сигнала»: губернатор Ярославской области сделал заявление после ракетной опасности — онлайн

Из-за опасности перекрыли выезд из Ярославля и участок трассы М-8 «Холмогоры». «Кирпичи» выставили от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной в сторону Москвы. Меры введены для обеспечения безопасности.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и в его окрестностях либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — призвал губернатор.

Как уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Холмогоры», перекрыто движение на участке с 236-го по 256-й км.