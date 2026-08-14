«Отбой сигнала»: губернатор Ярославской области сделал заявление после ракетной опасности — онлайн

Утром 14 августа в Ярославской области объявили ракетную опасность. Губернатор Михаил Евраев призвал жителей соблюдать спокойствие и укрыться в зданиях.
Для безопасности ввели перекрытие на трассе М-8 «Холмогоры», также отменили рейсы межмуниципальных автобусов. В онлайн-репортаже собираем всё, что известно к этому часу.
В 11:52 сняли ограничения на полеты в ярославском аэропорту в Туношне.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — сообщали в Росавиации.
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SMS об угрозе ракетной опасности начали приходить ярославцам в 11:03.
Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.
Отбой опасности
«Отбой сигнала „Ракетная опасность“ на территории Ярославской области», — сообщил губернатор Михаил Евраев в MAX-канале.
Губернатор сообщил, что временные ограничения движения транспорта в Ярославле на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой сняты.
В Ярославле автобусы, следующие по Московскому проспекту, пустили в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Кроме того, часть автобусов выполняют укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и до железнодорожного вокзала на Московском проспекте.
Отменены автобусы
Межмуниципальные автобусы, следующие по М-8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала.
С 10:33 для полетов закрыт аэропорт в Туношне, сообщили в Росавиации.
Трасса перекрыта
Из-за опасности перекрыли выезд из Ярославля и участок трассы М-8 «Холмогоры». «Кирпичи» выставили от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной в сторону Москвы. Меры введены для обеспечения безопасности.
«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и в его окрестностях либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — призвал губернатор.
Как уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Холмогоры», перекрыто движение на участке с 236-го по 256-й км.
Учреждения региона работают в штатном режиме, заявил губернатор.
Заявление губернатора
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев просит жителей соблюдать спокойствие.
«Если вы находитесь на улице, покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — обратился к жителям он.
Ракетная опасность была объявлена на территории Ярославской области в 10:22.