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Город Онлайн-трансляция «Отбой сигнала»: губернатор Ярославской области сделал заявление после ракетной опасности — онлайн

«Отбой сигнала»: губернатор Ярославской области сделал заявление после ракетной опасности — онлайн

В городе отменили рейсы автобусов

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Утром 14 августа в Ярославской области объявили ракетную опасность. Губернатор Михаил Евраев призвал жителей соблюдать спокойствие и укрыться в зданиях.

Для безопасности ввели перекрытие на трассе М-8 «Холмогоры», также отменили рейсы межмуниципальных автобусов. В онлайн-репортаже собираем всё, что известно к этому часу.

Анастасия Вязигина

В 11:52 сняли ограничения на полеты в ярославском аэропорту в Туношне.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — сообщали в Росавиации.

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Анастасия Вязигина

Оперативно отслеживать новости Ярославля и Ярославской области можно в нашем канале в MAX.

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Анастасия Вязигина

SMS об угрозе ракетной опасности начали приходить ярославцам в 11:03.

У разных операторов разное время отправления | Источник: читатель 76.RUУ разных операторов разное время отправления | Источник: читатель 76.RU

У разных операторов разное время отправления

Источник:

читатель 76.RU

В сообщении указано время, когда начала действовать ракетная опасность | Источник: читатель 76.RUВ сообщении указано время, когда начала действовать ракетная опасность | Источник: читатель 76.RU

В сообщении указано время, когда начала действовать ракетная опасность

Источник:

читатель 76.RU

Многие переживают, что сообщения приходят с задержкой | Источник: читатель 76.RUМногие переживают, что сообщения приходят с задержкой | Источник: читатель 76.RU

Многие переживают, что сообщения приходят с задержкой

Источник:

читатель 76.RU

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Анастасия Вязигина

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.

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Анастасия Вязигина

Отбой опасности

«Отбой сигнала „Ракетная опасность“ на территории Ярославской области», — сообщил губернатор Михаил Евраев в MAX-канале.

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Анастасия Вязигина

Губернатор сообщил, что временные ограничения движения транспорта в Ярославле на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой сняты.

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Анастасия Вязигина

В Ярославле автобусы, следующие по Московскому проспекту, пустили в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Кроме того, часть автобусов выполняют укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и до железнодорожного вокзала на Московском проспекте.

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Анастасия Вязигина

Отменены автобусы

Межмуниципальные автобусы, следующие по М-8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала.

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Анастасия Вязигина

С 10:33 для полетов закрыт аэропорт в Туношне, сообщили в Росавиации.

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Анастасия Вязигина

Трасса перекрыта

Из-за опасности перекрыли выезд из Ярославля и участок трассы М-8 «Холмогоры». «Кирпичи» выставили от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной в сторону Москвы. Меры введены для обеспечения безопасности.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и в его окрестностях либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — призвал губернатор.

Как уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Холмогоры», перекрыто движение на участке с 236-го по 256-й км.

Какой участок трассы М-8 «Холмогоры» перекрыт 14 августа

Источник:

«Яндекс Конструктор»

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Анастасия Вязигина

Учреждения региона работают в штатном режиме, заявил губернатор.

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Анастасия Вязигина

Заявление губернатора

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев просит жителей соблюдать спокойствие.

«Если вы находитесь на улице, покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — обратился к жителям он.

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Анастасия Вязигина

Ракетная опасность была объявлена на территории Ярославской области в 10:22.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Ракетная опасность Перекрытие трассы Трасса М-8 Холмогоры Михаил Евраев
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Комментарии
28
Гость
44 минуты
Теперь ещё и япошки на нас бочку катят, мало запада и европы, вот ведь кашу заварили
Гость
1 час
День прошёл а я всё жив.
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Гость
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