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Происшествия «Эвакуатор отнесло к дому»: в Ярославле случилось жесткое ДТП с «Яавтобусом»

«Эвакуатор отнесло к дому»: в Ярославле случилось жесткое ДТП с «Яавтобусом»

Публикуем подробности происшествия

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ДТП с «Явтобусом» в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / MaxДТП с «Явтобусом» в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / Max

ДТП с «Явтобусом» в Ярославле

Источник:

Жесть Ярославль / Max

В ночь с 13 на 14 августа в Ярославле случилось жесткое ДТП с «Явтобусом». Как сообщили очевидцы, «желтый» влетел в стоящий на обочине эвакуатор. Столкновение произошло в Дзержинском районе.

«Удар был очень сильным. После столкновения эвакуатор отнесло к дому № 22 по улице Урицкого — он прошел мимо деревьев», — рассказал очевидец в max-канале «Жесть Ярославль».

К посту были приложены кадры с ночным ДТП. Судя по ним, удар пришел на правую часть автобуса, от чего у транспорта отвалился бампер и вместе с ним пол передней части салона. Раскурочило переднюю пассажирскую дверь и лобовое стекло.

Авария случилась ближе к полуночи | Источник: Жесть Ярославль / MaxАвария случилась ближе к полуночи | Источник: Жесть Ярославль / Max

Авария случилась ближе к полуночи

Источник:

Жесть Ярославль / Max

Автобус сильно пострадал от удара | Источник: Жесть Ярославль / MaxАвтобус сильно пострадал от удара | Источник: Жесть Ярославль / Max

Автобус сильно пострадал от удара

Источник:

Жесть Ярославль / Max

Очевидцы дополнили, что на место происшествия приехала полиция. В самом же ведомстве факт ДТП 76.RU подтвердили. Вызов сотрудникам поступил в 23:55.

«Предварительно, пострадавших нет», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Спереди автобус выглядел так | Источник: Жесть Ярославль / MaxСпереди автобус выглядел так | Источник: Жесть Ярославль / Max

Спереди автобус выглядел так

Источник:

Жесть Ярославль / Max

В соцсетях аварию стали обсуждать автолюбители. В чате «Дороги Ярославля и разбор картИИнок» Дмитрий Борисович предположил, из-за чего могло произойти ДТП.

«Там этот эвакуатор стоит не первый месяц. Я ждал, когда в него кто-нибудь приедет. Свершилось. Там поворот 90 градусов, поворачиваешь и прямо в стоящие машины приезжаешь, если не успел прыгнуть в левый ряд», — написал ярославец.

От автобуса отвалились мелкие детали | Источник: Жесть Ярославль / MaxОт автобуса отвалились мелкие детали | Источник: Жесть Ярославль / Max

От автобуса отвалились мелкие детали

Источник:

Жесть Ярославль / Max

Транспорт стоял на аварийке у обочины | Источник: Жесть Ярославль / MaxТранспорт стоял на аварийке у обочины | Источник: Жесть Ярославль / Max

Транспорт стоял на аварийке у обочины

Источник:

Жесть Ярославль / Max

Судя по номеру автобуса, «желтый» ехал по маршруту № 11 Ярославль-Главный — 15 МКР. Госномер зарегистрирован у перевозчика ООО «Первая пассажирская компания».

Ранее, 10 августа, в Ярославле случилось жесткое ДТП с автовышкой. Около 15:00 на проспекте Машиностроителей «Хонда» влетела в спецтранспорт. Легковушка от удара влетела на отбойник. К счастью, обошлось без пострадавших.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
ДТП Автобус Эвакуатор
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Комментарии
5
Гость
9 минут
Ну сколько уже автобусов угробили!?? Не видел, куда ехал, что ли? 😡
Гость
14 минут
Жалко желтого. Новенький же был( Зачем оставлять спецтехнику в таком месте? Любой бы мог въехать.
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Гость
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