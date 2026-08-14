«Эвакуатор отнесло к дому»: в Ярославле случилось жесткое ДТП с «Яавтобусом»

ДТП с «Явтобусом» в Ярославле Источник: Жесть Ярославль / Max

В ночь с 13 на 14 августа в Ярославле случилось жесткое ДТП с «Явтобусом». Как сообщили очевидцы, «желтый» влетел в стоящий на обочине эвакуатор. Столкновение произошло в Дзержинском районе.

«Удар был очень сильным. После столкновения эвакуатор отнесло к дому № 22 по улице Урицкого — он прошел мимо деревьев», — рассказал очевидец в max-канале «Жесть Ярославль».

К посту были приложены кадры с ночным ДТП. Судя по ним, удар пришел на правую часть автобуса, от чего у транспорта отвалился бампер и вместе с ним пол передней части салона. Раскурочило переднюю пассажирскую дверь и лобовое стекло.

Авария случилась ближе к полуночи Источник: Жесть Ярославль / Max Автобус сильно пострадал от удара Источник: Жесть Ярославль / Max

Очевидцы дополнили, что на место происшествия приехала полиция. В самом же ведомстве факт ДТП 76.RU подтвердили. Вызов сотрудникам поступил в 23:55.

«Предварительно, пострадавших нет», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Спереди автобус выглядел так Источник: Жесть Ярославль / Max

В соцсетях аварию стали обсуждать автолюбители. В чате «Дороги Ярославля и разбор картИИнок» Дмитрий Борисович предположил, из-за чего могло произойти ДТП.

«Там этот эвакуатор стоит не первый месяц. Я ждал, когда в него кто-нибудь приедет. Свершилось. Там поворот 90 градусов, поворачиваешь и прямо в стоящие машины приезжаешь, если не успел прыгнуть в левый ряд», — написал ярославец.

От автобуса отвалились мелкие детали Источник: Жесть Ярославль / Max Транспорт стоял на аварийке у обочины Источник: Жесть Ярославль / Max

Судя по номеру автобуса, «желтый» ехал по маршруту № 11 Ярославль-Главный — 15 МКР. Госномер зарегистрирован у перевозчика ООО «Первая пассажирская компания».