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Развлечения Обзор Что известно о 5-м сезоне скандального турецкого сериала «Клюквенный шербет» — обзор

Что известно о 5-м сезоне скандального турецкого сериала «Клюквенный шербет» — обзор

Сейчас мы приоткроем завесу тайны, которая окутывает проект

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У этой семьи точно нескучная жизнь, за которой наблюдают зрители уже четыре сезона | Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет», студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годУ этой семьи точно нескучная жизнь, за которой наблюдают зрители уже четыре сезона | Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет», студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 год

У этой семьи точно нескучная жизнь, за которой наблюдают зрители уже четыре сезона

Источник:

кадр из сериала «Клюквенный шербет», студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 год

Будущее рейтингового турецкого сериала «Клюквенный шербет» снова оказалось в центре внимания. Зрителей — и российских, и турецких — волнуют не только шокирующие повороты последних серий, но и главный вопрос о том, когда ждать финал и получит ли проект продолжение. Рассказываем, что будет с сериалом дальше и продолжатся ли съемки скандальной эпопеи.

С момента премьеры 28 октября 2022 года «Клюквенный шербет» прочно закрепил за собой статус одного из самых обсуждаемых сериалов в Турции. История, которая началась со столкновения двух разных миров — светской семьи Кывылджым и консервативного клана Уналов — подняла глубокие вопросы о любви, браке и социальных ценностях. Несмотря на периодические санкции со стороны RTÜK — высшего совета по радио и телевидению Турции и критику в соцсетях, «Клюквенный шербет» продолжает бить рекорды в турецком шоу-бизнесе.

Когда финал четвертого сезона

Слухи о полном закрытии проекта оказались преувеличены. Решение канала однозначно: зрителей ждет не окончательный финал, а плановый сезонный перерыв — актеры «Клюквенного шербета» уйдут на летние каникулы.

Босфор&nbsp;— живая и очень красивая декорация в сериале | Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет», студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годБосфор&nbsp;— живая и очень красивая декорация в сериале | Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет», студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 год

Босфор — живая и очень красивая декорация в сериале

Источник:

кадр из сериала «Клюквенный шербет», студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 год

Сьемки четвертого сезона в Турции завершатся в конце мая 2026-го, 138-я серия станет последней этой весной. После этого съемочная группа возьмет паузу, чтобы подготовить сценарий к осени.

Этот сезон выдался непростым, так как после расследований RTÜK сценарий пришлось корректировать, а каст покинули несколько ключевых актеров. Один из них — Доукан Гюнгёр, которого продюсеры убрали из проекта после скандала с запрещенными веществами. Вместо него роль Фатиха Унала теперь исполняет Эмре Динлер.

Ситуацию обострила конкуренция с новым сериальным хитом под названием «Это море выйдет из берегов» (18+), который в Турции впервые за долгое время потеснил «Клюкву» с первой строчки рейтингов. Тем не менее проект официально получил одобрение на пятый сезон.

Скромняжка Нурсема не остается без поклонников | Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет», студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годСкромняжка Нурсема не остается без поклонников | Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет», студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 год

Скромняжка Нурсема не остается без поклонников

Источник:

кадр из сериала «Клюквенный шербет», студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 год

Турецкая журналистка светской хроники Бирсен Алтунташ подтверждает, что переговоры между продюсерами «Клюквы» и каналом уже завершены. О долгосрочных планах говорит и сценаристка сериала Мелис Дживелек. На праздновании сотой серии она выразила надежду разрезать торт в честь двухсотого эпизода, словно намекая на то, что проект может продлиться еще несколько лет.

Сюрпризы четвертого сезона

Перед уходом на перерыв сюжет «Клюквенного шербета» подкидывает зрителям неожиданные сюрпризы. В последних сериях текущего сезона состоялось возвращение эпизодического персонажа, которого мало кто ожидал.

Идеальная пара сериала. Ну почти | Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет», студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годИдеальная пара сериала. Ну почти | Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет», студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 год

Идеальная пара сериала. Ну почти

Источник:

кадр из сериала «Клюквенный шербет», студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 год

Помните мемы про Гёкхана, который из серии в серию неизменно сидит на диване? Актер Хасан Эмре Авджи снова в строю. Его персонаж Гёкхан, брат Гёркем и муж Чимен, ранее покинул сериал после трагического пожара. Несмотря на то, что его сюжетная линия казалась завершенной, актер возвращается в каст, чтобы добавить новой интриги в предфинальные эпизоды.

Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет», студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годИсточник: кадр из сериала «Клюквенный шербет», студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 год
Источник:

кадр из сериала «Клюквенный шербет», студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 год

Кстати, пока до сих пор непонятно, останется ли в проекте актриса Селин Тюркмеy. Дело в том, что Тюркмен окончила университет по специальности «юрист» и получила диплом. Теперь по турецким законам ей придется выбирать между актерской профессией и адвокатской мантией.

Кроме того, проект покинул Гёкберк Йылдырым, исполнявший роль Ягыза. Его уход был эмоциональным и поставил точку в одной из побочных линий сезона.

А еще совсем скоро в сюжете «Клюквы» появится новый герой Асаф — брат Башак. Сейчас кастинг-директоры ведут активные переговоры с актерами, которые претендуют на эту роль.

Темная лошадка пятого сезона

4-й сезон близится к финалу, однако контуры осенней премьеры уже прорисованы. Продюсеры «Клюквенного шербета» официально объявили, что к актерскому составу в 5-м сезоне присоединится Мурат Айген. Его появление в проекте обещает серьезно изменить расстановку сил в сюжете.

Подобная ротация актеров — уход старых героев и ввод новых мощных фигур — сигнализирует о том, что создатели намерены вернуть сериалу статус абсолютного лидера среди туркдизи. И похоже, 5-й сезон станет для «Клюквенного шербета» временем масштабной перезагрузки. Узнаем об этом уже скоро.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Клюквенный шербет Турецкие сериалы Продолжение Замена актера
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