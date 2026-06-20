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Происшествия На руке нашли три рубца: появились новые подробности о гибели звезды «Клюквенного шербета»

На руке нашли три рубца: появились новые подробности о гибели звезды «Клюквенного шербета»

Эксперты рассматривают несколько причин смерти

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В начале июня актриса путешествовала по Таиланду | Источник: irtemece / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В начале июня актриса путешествовала по Таиланду | Источник: irtemece / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В начале июня актриса путешествовала по Таиланду

Источник:

irtemece / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актриса из сериала «Клюквенный шербет» Эдже Иртем скончалась на этой неделе, сразу на следующий день после своего юбилея. Ей исполнилось всего 35 лет. Изначально предполагалось, что артистка умерла от сердечного приступа, но в этой трагедии появились новые подробности.

Девушка погибла на следующий день после празднования своего дня рождения. Мертвой ее обнаружила мать в собственной квартире.

Она почти сразу дала заявление прессе о смерти своей дочери. Женщина утверждала, что они с Эдже вернулись домой после празднования ее юбилея. Ее дочь была в состоянии алкогольного опьянения, плюс выпила антидепрессанты, прописанные ей врачом, и легла спать. Фанаты и специалисты отметили, что смешивать такие лекарства с алкоголем нельзя, и именно это могло стать причиной смерти актрисы.

Спустя время в дело включился адвокат Иртем и ее матери. Он отметил, что мать актрисы не делала никаких заявлений и находится в шоковом состоянии после смерти дочери, которая скончалась у нее на руках.

«Мать моего клиента была помещена под медицинское наблюдение. Ее показания еще не получены. С уважением сообщаем об этом общественности», — отметил Угур Гёккоюн.

Официальной причиной смерти звезды «Клюквенного шербета» рассматривают сердечный приступ. Пока неясно, чем он был вызван. Это станет известно позднее, когда пройдет аутопсия.

Однако семья и близкие Иртем подозревают, что причиной смерти мог стать укус обезьяны, который девушка получила во время недавнего путешествия в Таиланд. На этом фоне адвокат актрисы заявил, чтобы поклонники и хейтеры в Сети перестали придумывать свои версии развития событий.

«После обнаружения трех рубцов на левой руке моей доверительницы члены семьи сообщили, что во время поездки в Таиланд ее укусила обезьяна. Эксперты указали, что такой укус может привести к тяжелым последствиям, включая сепсис», — говорится в ходатайстве адвоката, поданном в прокуратуру, пишет газета Т24.

Ситуация прояснится, когда придут результаты аутопсии. К сожалению, всё это уже не сможет воскресить молодую артистку.

Детей и мужа у звезды не было. При жизни она почти не распространялась о своих личных отношениях и большую часть времени проводила с мамой. Именно она посоветовала Эдже подать заявку на участие в кастинге сериала «Клюквенный шербет». Можно сказать, что героиня по имени Ишил, сыгранная актрисой, стала нам известна благодаря тому, что ее мать была и остается большой поклонницей проектов Gold Film.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Культура Турция Таиланд Сериал Клюквенный шербет Смерть Здоровье
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