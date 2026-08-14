Не смогла выжить: в Ярославской области в ДТП погибла 19-летняя девушка

В Ярославской области произошла смертельная авария Источник: УМВД России по Ярославской области / Max

В Ярославской области в ДТП погибла 19-летняя девушка-водитель. Авария случилась 13 августа около 13:35 на 5-м километре окружной дороги Переславля-Залесского.

По информации полиции, иномарки «ОМОДА» и «Хендай» врезались друг в друга. На кадрах видно, что обе машины получили ужасные повреждения. По дороге раскидало обломки и стекла.

«В результате ДТП пострадавшие водитель и пассажир „Хендай“ — 48-летний мужчина и 51-летняя женщина госпитализированы, водитель „ОМОДА“ — 19-летняя девушка скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В ГИББД Переславля-Залесского предварительно сообщили, что девушка на «ОМОДЕ» выехала на встречную полосу, где столкнулась с ехавшим навстречу автомобилем.

Водителя и пассажира «Хендай» увезли в Переславскую ЦРБ.

Утром 8 августа, на трассе М-8 «Холмогоры» в Переславле-Залесском в жестком ДТП погибла компания молодых людей — две девушки и парень. Как сообщили тогда в Госавтоинспекции, еще двоих пострадавших увезли в больницу. Мы публиковали кадры страшной аварии.