НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

5 м/c,

с-з.

 749мм 71%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,81
EUR 96,75
Что изменит Карабулинская развязка
Ракетная опасность
Узнать адреса укрытий в Ярославле
Гид подготовки к учебному году
Военного насмерть придавило деревом
Вводят новый налог
Погода на выходные
Какие заводы откроют
Происшествия Не смогла выжить: в Ярославской области в ДТП погибла 19-летняя девушка

Не смогла выжить: в Ярославской области в ДТП погибла 19-летняя девушка

Публикуем подробности и фото от полиции

305
В Ярославской области произошла смертельная авария | Источник: УМВД России по Ярославской области / MaxВ Ярославской области произошла смертельная авария | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max

В Ярославской области произошла смертельная авария

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max

В Ярославской области в ДТП погибла 19-летняя девушка-водитель. Авария случилась 13 августа около 13:35 на 5-м километре окружной дороги Переславля-Залесского.

По информации полиции, иномарки «ОМОДА» и «Хендай» врезались друг в друга. На кадрах видно, что обе машины получили ужасные повреждения. По дороге раскидало обломки и стекла.

«В результате ДТП пострадавшие водитель и пассажир „Хендай“ — 48-летний мужчина и 51-летняя женщина госпитализированы, водитель „ОМОДА“ — 19-летняя девушка скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В ГИББД Переславля-Залесского предварительно сообщили, что девушка на «ОМОДЕ» выехала на встречную полосу, где столкнулась с ехавшим навстречу автомобилем.

Обе машины здорово разбило | Источник: УМВД России по Ярославской области / MaxОбе машины здорово разбило | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max
На место выезжала скорая помощь | Источник: УМВД России по Ярославской области / MaxНа место выезжала скорая помощь | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max

Водителя и пассажира «Хендай» увезли в Переславскую ЦРБ.

Утром 8 августа, на трассе М-8 «Холмогоры» в Переславле-Залесском в жестком ДТП погибла компания молодых людей — две девушки и парень. Как сообщили тогда в Госавтоинспекции, еще двоих пострадавших увезли в больницу. Мы публиковали кадры страшной аварии.

Попали в аварию или стали ее очевидцем? Сообщите об этом в редакцию 76.RU. Мы есть в соцсетях MAX и «ВКонтакте».

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ДТП Авария Погибший Легковушка Переславль-Залесский Полиция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
17 минут
А могла бы борщи варить
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Рекомендуем