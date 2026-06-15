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Культура Звезда «Клюквенного щербета» Эдже Иртем умерла: ей было всего 35 лет. Причина смерти

Звезда «Клюквенного щербета» Эдже Иртем умерла: ей было всего 35 лет. Причина смерти

Свой юбилей она отпраздновала накануне

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Причиной смерти актрисы стал сердечный приступ | Источник: irtemece / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Причиной смерти актрисы стал сердечный приступ | Источник: irtemece / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Причиной смерти актрисы стал сердечный приступ

Источник:

irtemece / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Умерла турецкая актриса и звезда сериала «Клюквенный щербет». Ее нашли на следующий день в собственном доме после того, как она отметила свой юбилей.

По информации турецкой журналистки Бирсен Алтунаш, которая освещает новости из мира шоу‑бизнеса и сериалов, Эдже нашли сегодня утром в собственном доме. Актриса умерла из-за сердечного приступа.

Друг Иртем Сельчук Кылыч по актерскому составу сериала выложил в соцсетях фото Эдже и попрощался с ней.

«Мне очень жаль, пусть твое место будет в раю, друг мой», — написал актер.

Известно, что вчера Эдже Иртем отмечала свой юбилей. Актрисе исполнилось 35 лет. Звезда «Клюквенного щербета» накануне постила в своих социальных сетях фотографии со своего дня рождения. Те, кто присутствовал на празднике, даже не могли подумать, что видят ее в последний раз.

Поклонники турецких сериалов до сих пор не могут поверить в то, что такой молодой актрисы больше нет. За время своей карьеры Иртем успела сняться во множестве популярных проектов. Ее можно увидеть в роли Аффет в сериале «Новая невеста», в образе Робины в историческом дизи «Права на престол Абдулхамид», в «Запретном плоде», где она сыграла Мерич, и в летнем проекте «Мистер Ошибка».

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Юбилей Актриса Сериал Турция Смерть Культура
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