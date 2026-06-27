«Я просто не люблю бедность»: Прохор Шаляпин — о деньгах, работе и женщинах постарше

Легендарный певец и шоумен, кавалер ордена Святой Софии и медали «Талант и призвание» Прохор Шаляпин уже не первый раз оказывается в центре разгоряченных дискуссий из-за своего легкого образа и взгляда на жизнь. Кредо артиста, прославившее его на всю страну как «главного бездельника», — меньше работать и больше отдыхать.

К Прохору Шаляпину относятся по-разному: кто-то называет его алчным тунеядцем и мечтает отправить на завод, а кто-то лишь томно вздыхает, завидуя его роскошному образу жизни и бесконечной праздности. Сам певец отмечает, что не призывает никого к безделью и всего лишь хочет, чтобы все жили в свое удовольствие и работали «в кайф». Свои мысли он озвучивал в своей собственники книге « Главное — не уработаться! Дневник легкой жизни»:

«Она о том, что прежде всего надо любить себя, жить так, как комфортно именно вам, а не так, как вам диктуют окружающие. Кто что подумал, кто что сказал — какая разница, если мне хорошо? Я не призываю никого к тунеядству, к безделью. Но работа должна быть в кайф, как говорится. Если постоянно плохое настроение, постоянно хочется рвать и метать, а кругом только и слышно: „Ты должен или должна, сделай это, сделай то“ — самое время прочитать мою книгу и задуматься: что из всего этого действительно важно для вас, а что навязано извне? Возможно, откинув лишнее, вы освободите время для себя и сделаете то, о чем давно мечтали: полетите на отдых, займетесь рисованием».