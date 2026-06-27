Старинный город с LEGO-церквями: проектировщик придумал идею ярославского конструктора

Ярославль в стиле конструктора Lego Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Алексей Федотов

37-летний Алексей Федотов воссоздал старинные церкви Ярославля в стиле Lego. О своих проектах он рассказал редакции 76.RU.

«Такая у меня фишечка второй год. Стараюсь перед Новым годом выбрать объект и сделать, будто это набор конструктора. Два года назад сделал Богоявленскую церковь, звонницу делал на прошедший Новый год», — поделился Алексей.

Проектирование индивидуального 3D-макета может стоит от 20 тысяч рублей.

Ярославец сделал макет конструктора церкви Богоявления Источник: Алексей Федотов

По готовым 3D-макетам уже можно создавать и сами конструкторы, но Алексей с этим делом не спешит, занимаясь визуализацией в качестве хобби. Хотя и не отрицает, что это мог бы быть неплохой заработок — конкурентов в городе у проектировщика нет (по его словам, таких макетов больше никто не делает).

«Можно было бы на этом зарабатывать. Но за такие наборы выходят астрономические суммы. Мне человек писал, который интересуется этим, в среднем создание набора выйдет 50–60 тысяч рублей. Это космос. Не думаю, что это что-то ходовое. Так, развлечение для мозгов», — пояснил корреспонденту 76.RU Алексей.

Алексей создает не только lego-версии церквей. Основное его увлечение — воссоздание облика города по историческим фотографиям. Так, он нарисовал макеты Ярославля XVIII века.