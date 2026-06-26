Концерты «Фабрики» и «Бурановских бабушек», День молодежи: афиша на выходные в Ярославской области

На Дне города в Тутаеве Ярославской области бесплатно споет группа «Фабрика» Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Впереди последние выходные июня. Они полны разнообразными событиями. Рассказываем, куда сходить и съездить в Ярославской области 27–28 июня совершенно бесплатно. Бонусом прилагаем программу Дня молодежи в Костроме.

1. День молодежи в Ярославле

27 июня отмечается День молодежи. В Ярославле главной площадкой праздника (0+) станет Советская площадь. Здесь с 14:00 до 22:00 пройдет фестиваль «Яро.Славно.Молодежно». Гостей будут ждать интерактивные площадки, концерты, мастер-классы, активности от молодежных сообществ. Организуют несколько зон с различными развлечениями.

Программа праздника

Главная сцена

14:00-14:20 — открытие театральной недели;

14:20-15:00 — выступление творческих коллективов;

15:00-17:00 — танцевальные батлы;

17:00-19:00 — летний Кубок КВН;

19:00-20:00 — диджей с оркестром;

20:00-21:00 — выступление кавер-группы;

21:00-21:45 — выступление проекта «Казаки делают хиты».

Малая сцена

14:00-15:00 — награждение победителей конкурса молодых семей;

15:00-15:30 — конкурс косплея;

15:30-16:00 — показ коллекций молодых дизайнеров;

16:00-17:00 — караоке-батл;

17:00-18:00 — выступление детской рок-группы;

18:00-19:00 — терапевтический хор.

Мастер-классы

14:00-15:00 — набойка по ткани, подвесы из бусин;

15:00-16:00 — изразцы, закладки из сухоцветов, оригами;

16:00-17:00 — изразцы, закладки из сухоцветов, оригами;

17:00-18:00 — изразцы, закладки из сухоцветов, коллажи;

18:00-19:00 — микрозелень, коллажи, паракорд;

19:00-20:00 — коллажи на виниле, микрозелень;

20:00-21:00 — коллажи на виниле.

Шатер психологии

14:00-18:00 — интерактивная площадка от волонтёров Отдела заботы Дворца молодежи;

14:00-15:00 — лекция «Что делать, если я устал быть родителем» (Варвара Горшкова);

15:00-16:30 — терапевтическая встреча «Поиск себя: кто я и чего хочу?» (Мария Цалко);

16:30-18:00 — мастер-класс «Мой ресурс: как найти опору внутри себя» (Анастасия Зыкова);

18:00-19:00 — лекция «Психология изменений: как адаптироваться к новым условиям» (Алина Бугрова);

19:00-20:30 — открытая дискуссия «Одиночество в толпе: социальная катастрофа цифрового века или новая норма, с которой ещё не научились жить?» (Александр Урб, Ирина Леонидова).

Шатер «Любо.Яро.Славно»:

14:00-15:00 — создание картины (Марьям Зианбетова);

14:00-16:00 — создание брелоков на 3D-принтере (Даниэль Лесовой);

15:00-17:00 — роспись наличников (Лёша Блохин);

15:00-17:00 — роспись по гипсу (Натали Филимонова);

16:00-17:00 — мыловарение («Поверь в себя»);

17:00-18:00 — мыловарение («Поверь в себя»);

17:00-19:00 — мозаика (Эмилия Сараева);

18:00-19:00 — мыловарение («Поверь в себя»);

19:00-20:00 — площадка «ЯРос на Волге»;

20:00-21:00 — свободное творчество.

Площадка «Сила»

14:00–20:30 — спортивные активности (ЯрГАУ);

14:00–20:30 — безопасность в движении;

14:00–18:00 — сдача ГТО;

14:00–14:30 — растяжка («Точка Баланса»);

14:45–15:15 — силовая тренировка («Точка Баланса»);

15:00–15:40 — зумба (ГАСАН);

15:30–16:00 — пилатес («Точка Баланса»);

15:40–16:20 — бокс (ГАСАН);

16:00–17:00 — пилатес (BODYSTRETCH);

16:00–19:00 — чирлидинг, BMX, самокаты («Волжские медведи»);

16:25–17:05 — дэнс-степ (ГАСАН);

17:00–18:00 — растяжка (BODYSTRETCH);

17:00–19:00 — Неигры;

19:00–21:00 — статичные игры.

Площадка «Гордость и единство»

14:00-21:00 — коридор времени (интерактивная площадка по истории Ярославля);

14:00-15:30 — экскурсия № 1 («Другая экскурсия»);

15:40-17:10 — экскурсия № 2 («Другая экскурсия»);

17:00-18:00 — кулинарный мастр-класс «Курутоб»;

17:20-18:50 — экскурсия е№ 3 («Другая экскурсия»);

18:00-19:00 — кулинарный мастер-класс «Летний салат с мацуном»;

19:00-20:00 — кулинарный мастер-класс «Деревенский салат с ореховой заправкой»;

20:00-21:00 — кулинарный мастер-класс «Чобан».

Площадка «Детство»

14:00–17:00 — музей «Слов нет» (экспозиция + мастер-класс «Букет со смыслом»)

14:00–16:00 — мастер-класс от клуба молодых семей «КлубОК»;

14:00–15:00 — «ПиццаФабрика» — роспись деревянных фигурок;

15:00–16:00 — «ПиццаФабрика» — блеск-тату;

16:00–17:00 — «ПиццаФабрика» — анимация с Пиццеллами;

16:00–18:00 — активности клуба молодых семей «Молодая семья»;

17:00–19:00 — мастер-класс от столярной мастерской «Туки-туки»;

17:00–19:00 — активности фонда «Больничные клоуны»;

18:00–20:30 — авиамодельный мастер-класс («Первым делом самолёты»);

18:00–20:30 — изготовление значков от партнёров;

Весь день — детская зона (чил-зона, раскраски, игрушки).

Зона «Баланс»

14:00-17:00 — «Территория химии» (познавательные активности);

14:00-20:00 — Good Night Show (развлекательная программа);

14:00-21:00 — Большие игры: «Скользкий футбол», «Точный гол», «Морской бой», твистер;

14:00-21:00 — Зона отдыха (пуфы, зонтики);

16:00-20:00 — Good Night Show (активная фаза интерактивов и шоу-игр);

20:00 — видеоспинер (360° видео).

Весь день

интерактивные площадки от молодежных объединений Ярославской области: СНО исторического факультета ЯрГУ, движения «Ярый медведь», исторического общества, «Волонтёров Победы», Молодёжки Народного Фронта, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, РСО, проекта «Твой ход», «Экологики», Нейрошколы и других молодёжных и студенческих объединений региона;

маркет молодых мастеров Ярославской области;

площадки партнеров: «Союз писателей», «Школа 21», МТС, Минздрав, РЖД, «Я в деле», автошкола «Мастер».

2. Группа «Фабрика» и «Бурановские бабушки» в Тутаеве

Группа «Фабрика» и «Бурановские бабушки» бесплатно споют 27 июня на Дне города в Тутаеве.

Праздник начнется в 10 утра. В программе пенная дискотека, фестиваль национальных кухонь «Вкусно здесь», фестиваль-дефиле костюмов и аксессуаров народов России «Костюм как зеркало эпохи».

Концерт «Бурановских бабушек» начнется на Юбилейной площади в 18 часов, группа «Фабрика» споет в 20 часов.

Завершится праздник большой дискотекой и огненным шоу.

Программа Дня города в Тутаеве Источник: Администрация Тутаевского округа / Vk.com

3. День рождения Кукобоя: праздник русского пирога, гастрономический фестиваль, шоу парапланеристов

27 июня в Кукобое пройдет большой праздник (0+), посвященный 500-летию села.

На протяжении веков этот населенный пункт развивался как центр крестьянского уклада, сохранения народных ремесел и духовных традиций. Важной вехой в истории Кукобоя стало освящение местного родника патриархом Тихоном — сейчас это место притяжения паломников. Также особую известность селу принесло создание здесь вотчины Бабы-яги, ставшей брендом, который привлекает гостей со всей России.

В рамках юбилейных торжеств пройдут религиозные, просветительские, спортивные и развлекательные мероприятия, рассчитанные на гостей всех возрастов.

В программе — гастрономический фестиваль «Пир по‑кукобойски», праздник русского пирога «Вкус родного края», интерактивный проект «В гости к Бабушке-яге», презентация «Юрьевский чудо‑войлок», межрегиональный турнир по гиревому спорту среди любителей и турнир по мини‑футболу, шоу парапланеристов «Полет мечты над Кукобоем» и работа мобильного планетария. Выступят творческие коллективы из Ярославской области и соседних регионов.

Программа праздника в Кукобое Источник: Интересный Кукобой / Vk.com

4. Концерт на набережной в Переславле

27 июня в 18:00 в Переславле‑Залесском в рамках проектов «Ярославское лето» и «Театральная неделя» пройдёт концерт (0+) на набережной народного театра-студии «Новая сцена» «Откройте окна — впустите рифмы». Организаторы обещают, что лёгкий ветер, шум волн и строки, наполненные эмоциями, сольются в особенную атмосферу вечера. Зрители смогут почувствовать магию поэзии у воды.

Место встречи: Правая набережная (у розового слона). Вход свободный.

5. Шоу мыльных пузырей в ТРЦ «Рио»

28 июня в 13:00 пройдет шоу мыльных пузырей (0+). Место проведения — главная сцена. Вход свободный

6. Беговой марафон в Угличе

Полумарафон «Волжский берег» (6+) состоится в Угличе 28 июня более 2000 спортсменов-любителей и профессионалов из 47 регионов страны на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 3 км, 500 м и на командной эстафете. Это будет пятый забег серии «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу — 2026».

Маршрут всех дистанций захватит главные достопримечательности Углича: участники стартуют с Успенской площади города, пробегут по историческому центру мимо Музея городского быта, насладятся видами на Угличский кремль и Музей гидроэнергетики, а полумарафонцы преодолеют километры по живописной набережной с видом на Волгу.

В связи с проведением полумарафона в Угличе на Успенской площади пройдет ярмарка.

7. Бесплатный концерт «5sta Family» в Костроме

Ярко отметят День молодежи (0+) и в соседней Костроме. Торжество начнется на Сусанинской площади в 10:00 и завершится в 22:00.

В течение дня будут работать тематические пространства, посвящённые образованию, науке, технологиям, творчеству, предпринимательству и добровольчеству. Каждый сможет принять участие в мастер-классах и интерактивных мероприятиях.

С 11:00 до 13:00 для молодых родителей во дворе городского родильного дома организуют специальный фестиваль с игровыми и консультационными площадками, творческими программами и встречами со специалистами.

С 11:00 до 15:00 на проспекте Мира будут работать интерактивные площадки. Гостей ждут на творческие мастер-классы, волонтёрские мастерские, выставка авторских национальных костюмов «Традиции — шёлковая нить», мастер-класс по созданию национальных символов и фотосессия в народных костюмах. Здесь пройдёт фестиваль «Движения Первых», патриотические акции, демонстрация спасательного оборудования, обмундирования и средств химической защиты. На Аллее признания свои программы представят образовательные организации.

С 14:00 до 15:30 на главной сцене пройдет общегородской выпускной.

У фонтана на Советской площади в 15:30 начнет работу «Открытый микрофон». Это площадка для костромичей, которые заранее подали заявки и подготовили свои творческие номера. В программе — песни, стихи, рок-хиты, народные инструменты и живые музыкальные выступления.

Вечером выступит кавер-группа «ЧБ», а кульминацией станет выступление популярной группы «5sta Family» — около 21:00.