«Остановитесь, пожалуйста»: начались съемки сериала «Универ. 17 лет спустя»

От шняги шняжной — жизни общажной остались одни воспоминания Источник: пресс-служба ТНТ

Казалось бы, история обитателей самой известной общаги страны должна была закончиться еще на получении дипломов, но нет. Франшиза «Универ» (18+) превращается в российскую «Санту-Барбару» (16+). В Москве официально стартовали съемки нового сезона, который получил название «Универ. 17 лет спустя».

Действие сериала развернется спустя два года после событий «15 лет спустя». Судя по первым подробностям сюжета, за столько сезонов настроение в сериале заметно посуровело и превратилось в драму про бесконечные проблемы «взрослых».

Кузя в образе отца, в 2007 году это выглядело как сон при температуре 40 Источник: пресс-служба ТНТ

Из героев первого сезона зрители увидят Кузю и Аллу. Спустя столько лет они наконец вместе, женаты и воспитывают сына. Однако семейная жизнь будет не из легких: им придется решать суровые бизнес-конфликты и учиться совмещать любовь, семейный быт и работу.

Еще одна сюжетная линия будет посвящена Вале и Маше. Они проходят через личную трагедию. Из-за несчастного случая Валя теряет зрение, и семье приходится полностью перекраивать свою жизнь. Тем временем Антон и Марина будут пытаться завести ребенка и попутно выяснять отношения с бывшими пассиями. Не менее серьезные испытания ждут Майкла и Варю. Они переехали в загородный дом, но счастье длилось недолго — Варя попала в секту.

Всё же учеба на психолога оказалась для Аллы удачным решением Источник: пресс-служба ТНТ

Новость вызвала бурную реакцию среди фанатов. Те, кто вырос на шутках про «пипец», начинают уставать от бесконечной саги. Даже появление Марии Кожевниковой, которую поклонники так давно ждали, не вызвало ожидаемого восторга.

— Остановитесь уже, пожалуйста, — лаконично умоляют одни.

— Раньше интересно было, теперь всё не то, — вздыхают фанаты первых сезонов.

— Эта сага не имеет конца. Скоро будет «Леша и дело Сильвестра Андреевича», «Саша без Тани», «Майкл: начало» и т. д., — негодуют в комментариях под новостью в Сети.

— Этот сезон должен быть последним. Даже Кузьмин стал папой. Что еще? — задаются вопросом в Сети.

Однако нашлись и те, у кого «Универ» до сих пор вызывает только светлые и теплые чувства, а выход нового сезона лишь возможность вспомнить юность и отдохнуть душой.

— Единственный сериал, который напоминает мне о детстве, о тех беззаботных днях. Ностальгия накрывает. Поэтому хоть «Универ. 100 лет» — всё равно буду смотреть, — уверяет одна из фанаток.

— Это уже не «Универ», а «Отчаянные домохозяйки» (18+), но ждем с нетерпением, — пишет один из поклонников.

Сами актеры в начале съемок нового сезона настроены оптимистично. Кожевникова не может нарадоваться на то, что зрители сколько лет помнили ее и ждали на экранах, а Виталий Гогунский, который играет Кузю, признается, что возвращение к роли для него — это как найти потерянный пазл.

— Сыграть наших Кузю и Аллу… это ведь не просто вернуться к ролям. Это вернуть частичку души таких знакомых всем, таких любимых, чудаковатых, бесконечно родных персонажей, — воодушевлен актер.