Кем вы были в прошлой жизни: ответьте на 10 вопросов и проверьте себя

Говорят, что наши странные привычки, фобии и врожденные таланты — это прямые отголоски наших прошлых жизней. Нас часто манят вещи, с которыми мы даже не сталкивались в реальности. Хотите узнать, кем вы были в предыдущем воплощении на самом деле? Мы приготовили для вас интуитивный тест из 10 вопросов, который заглянет в ваше подсознание и покажет, кем вы были до того, как родились. Выбирайте ответы, которые будут вам ближе всего, и читайте результат — он вас точно удивит.
Какая природная стихия или погода дарит вам абсолютный внутренний покой?
Плотный, загадочный туман или мелкий моросящий дождь
Ясное звездное небо вдали от городских огней
Штормовой ветер, шум больших волн или ливень с грозой
Сухой, теплый воздух, запах нагретой солнцем земли или песка