Кем вы были в прошлой жизни: ответьте на 10 вопросов и проверьте себя

Говорят, что наши странные привычки, фобии и врожденные таланты — это прямые отголоски наших прошлых жизней. Нас часто манят вещи, с которыми мы даже не сталкивались в реальности. Хотите узнать, кем вы были в предыдущем воплощении на самом деле? Мы приготовили для вас интуитивный тест из 10 вопросов, который заглянет в ваше подсознание и покажет, кем вы были до того, как родились. Выбирайте ответы, которые будут вам ближе всего, и читайте результат — он вас точно удивит.