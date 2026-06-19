«Мне не должно быть стыдно»: Виктор Дробыш сел в лужу, критикуя популярного певца

Дробыш уверил, что следит за творчеством Akmal', но, как оказалось, не так уж внимательно Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Последнее время Виктор Дробыш преисполнился мастерством критиковать артистов. Сначала довел до слез Ирину Дубцову, назвав ее пение плохим, а теперь досталось Akmal'. Молодой певец пришел на музыкальный конкурс «Соль. Легенда» (16+), где по правилам нужно перепевать известные композиции в рок-исполнении. В жюри оказался Дробыш, который захотел ввернуть свои пять копеек касательно образа певца.

Akmal' вышел на сцену в черном костюме и белой рубашке. К классическому сочетанию у Дробыша не было вопросов, даже наоборот, у него родилась безобидная аналогия с женихом. Композитору не понравилось, что на стойке для микрофона висит большой платок.

Akmal' исполнил в новом прочтении песню «Ночных снайперов» «Разбуди меня» Источник: кадр из шоу «Соль. Легенда» (16+), РЕН.ТВ, 2026 год

— Я с огромным уважением отношусь к тебе, жених. Знаю твое творчество. Считаю тебя одним из самых талантливых молодых артистов. Просто не понимаю смысла полотенца, которое ты повесил. У Стивена Тайлера понимаю, у Константина Кинчева понимаю — у всех, но здесь такое ощущение, будто уборщица забыла убрать, — высказался Дробыш.

Akmal' сильно задели слова композитора. Певец повязывает платок на каждый свой концерт и поспешил объяснить, для чего он это делает. Не дожидаясь, когда Дробыш закончит свою речь, он начал перебивать.

— Я сейчас объясню, и вам станет стыдно, — с угрюмым видом обратился певец. — Этот платок — дань моей покойной бабушке, которая всю жизнь была со мной. Благодаря ей я пошел в музыку. Также это атрибут национального характера. Он всегда со мной.

В ответ Дробыш принес свои извинения, но при этом отметил, что не раскаивается в своих словах:

— Мне не должно быть стыдно. Я не знал. Бразер, прости, я не могу всё предусмотреть.

В Сети мнения людей по поводу слов Дробыша разделились. Одни считают, что композитор был слишком резок и должен более тактично подбирать выражения по отношению к другим людям.

— Этот платок похоронит репутацию Дробыша. Может, он талантливый, но очень неумный и злой человек. И прямолинейность и честность тут ни при чем, — заявил один из комментаторов.

— Дробыш не прав. Уважать надо артиста, а не критиковать за память. Может, талисман — платок, — считает зритель.

— Никто не имеет права ранить людей. Хоть я и не поклонница Акмаля и Дубцовой, — написала под выпуском зрительница.

Нашлись и те, кто не увидел в поведении композитора ничего плохого. По их мнению, Дробыш в первую очередь похвалил певца и извинился, а платок действительно сильно выбивается из общей картины и смотрится неуместно.

— Слово Дробыша весомое в музыкальном мире. Сказал, что считает Акмаля талантливым молодым артистом. Вот Бузовой, например, он посоветовал не петь. А с платком просто вышло недоразумение. Он не знал, — встал на защиту один из пользователей Сети.

— Ну реально как полотенце на стойке, — поддержали композитора.

— А почему платок, а не любимый бабушкин халат или тапочки?! На сцене спел, станцевал, ушел за кулисы и накрылся хоть платком, хоть халатом, — считает один из зрителей.