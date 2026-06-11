«Мы не смотрим с ним даже мультики»: жена Александра Петрова поделилась секретами воспитания сына

У Петрова подрастает годовалый сын Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Жена актера из Переславля-Залесского Александра Петрова впервые рассказала о воспитании сына. В разговоре со «СтарХит» Виктория Антонова призналась, что скрывать мальчика от посторонних глаз они будут, пока тот не повзрослеет и сам не решит, хочет ли публичности.

«Он сейчас маленький совсем, ему год. Папу видит на экране, но пока не очень понимает. Мы не смотрим с ним даже мультики, он интересуется книгами, просит ему почитать», — рассказала Вика.

Напомним, что личная жизнь Александра Петрова на протяжении многих лет находится предметом активного обсуждения. Осенью 2023 года актер удивил публику новостью о внезапной женитьбе. По словам кинозвезды, он познакомился с будущей супругой случайно, на улице, а уже через несколько встреч сделал ей предложение при помощи ветки. Свадьба состоялась спустя несколько месяцев после официальной регистрации брака. В апреле 2025 года у пары родился первый ребенок.