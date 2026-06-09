«Бурановских бабушек» подменили! Куда пропали звезды «Евровидения» и кто вместо них гребет миллионы

«Бурановские бабушки» выступали на «Евровидении-2012» Источник: «Евровидение-2012» / «Россия 1»

Много воды утекло с тех пор, как «Бурановские бабушки» очаровали мир на «Евровидении‑2012». Их хит Party for Everybody в 2012‑м заставил танцевать миллионы людей. Но куда они пропали после громкого триумфа?

Где они выступают, о чём поют, что изменилось в их жизни после славы? Узнаем, как сложилась их судьба.

Бурановский рок

«Бурановские бабушки» поют в Удмуртии уже практически полвека. В селе Бураново, откуда финалистки «Евровидения», очень сильные народные традиции, поэтому в республике много местных коллективов.

Изначально «Бурановские бабушки» пели удмуртские песни и частушки. Всё изменилось с приходом директора бурановского Дома культуры Ольги Туктаревой.

С новым руководителем бабушки не побоялись взяться даже за рок‑классику и перепеть ее на свой самобытный лад. В их репертуаре появились удмуртские версии «Звезды по имени Солнце» Виктора Цоя, Yesterday и Let It Be The Beatles и других популярных песен.

С Ольгой Туктаревой «Бурановские бабушки» стали петь по-новому Источник: Ольга Туктарева / Vk.com

Однако радикальная смена репертуара привела к расколу в коллективе: некоторые участницы не были готовы к таким экспериментам и предпочли уйти. Сформировать костяк артисток всё-таки удалось из девяти участниц: Натальи Пугачевой, Грани Байсаровой, Зои Дородовой, Галины Коневой, Валентины Пятченко, Екатерины Шкляевой, Елизаветы Зарбатовой, Алевтины Бегишевой и самой Ольги Туктаревой.

Колоритных «Бурановских бабушек» замечали всюду — про них снимали репортажи, писали статьи, приглашали выступать. Весной 2009 года судьба занесла ансамбль на мероприятие в Ижевске, где их заметила Ксения Рубцова — продюсер, которая ранее работала с певицей Людмилой Зыкиной. Рубцова заключила контракт с «Бурановскими бабушками» и начала их продвигать

Распад коллектива

Пять лет «Бурановские бабушки» и продюсер Ксения Рубцова шли рука об руку — от деревенского хора до звезд «Евровидения». Однако истории успеха было суждено закончиться скандальным разрывом: «Бурановские бабушки» внезапно оказались «устаревшей версией» собственного коллектива. Рубцова решила их уволить без права петь собственные песни.

«Бурановские бабушки» заняли второе место на «Евровидении-2012» Источник: «Евровидение-2012» / «Россия 1»

Конфликт закончился тем, что прежний состав потерял права и стал называться «Бабушки из Бураново», а новый коллектив, который Ксения всё-таки основала, стал выступать под прежним названием.

Ольга Туктарева рассказывала, что состав «Бурановских бабушек», блиставший на «Евровидении‑2012», по‑прежнему поет — пусть и в сокращенном составе. Сегодня в коллективе осталось всего пять участниц. В 2014 году не стало Елизаветы Зарбатовой, в 2019‑м ушла из жизни Наталья Пугачева, в 2024‑м — Екатерина Шкляева, а в 2026‑м после борьбы с онкологией скончалась Зоя Дородова.

Многих участниц первого состава «Бурановских бабушек» нет в живых Источник: Елена Моисеева (Мартьянова) / «Одноклассники»

Несмотря на всероссийскую и мировую славу, участницы коллектива «Бурановские бабушки» остаются верны своим корням: они по‑прежнему живут в родном селе и ведут обычный деревенский образ жизни.

Все заработанные средства, включая гонорары с концертов и деньги, полученные после выступления на «Евровидении», женщины направляют на благотворительность. Сначала на эти деньги был возведен храм Святой Троицы, открыт собственный музей, а теперь бабушки копят на строительство дома для одиноких стариков — он появится при том же храме.

Храм Святой Троицы построили на деньги «Бурановских бабушек» Источник: Храм Святой Троицы с. Бураново / Vk.com

Миллион за выступление

Новый состав «Бурановских бабушек» под руководством продюсера Ксении Рубцовой активно гастролировал до 2020 года. Пару лет Ксения не занималась коллективом из‑за наказания по уголовному делу о мошенничестве, но после освобождения вернулась к сотрудничеству с группой.

Дела у артисток идут неплохо. Стоимость на их выступления за два года выросла в три раза: в 2024 году выступление стоило 350 000 рублей, а в 2025-м — 1 000 000 рублей.

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Новых «Бурановских бабушек» можно увидеть на фестивалях, праздниках в честь Дня города, в телепередачах и на самых неожиданных площадках. Они всё еще записывают новые песни. Недавно под свой трек «Трам‑пам‑пам» они зажгли на экономическом форуме. Бабушки лихо отплясывали вместе с роботами.

«Бурановские бабушки» станцевали с роботами Источник: Бурановские Бабушки / Vk.com