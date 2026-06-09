«Бурановских бабушек» подменили! Куда пропали звезды «Евровидения» и кто вместо них гребет миллионы

Много воды утекло с тех пор, как «Бурановские бабушки» очаровали мир на «Евровидении‑2012». Их хит Party for Everybody в 2012‑м заставил танцевать миллионы людей. Но куда они пропали после громкого триумфа?
Где они выступают, о чём поют, что изменилось в их жизни после славы? Узнаем, как сложилась их судьба.
Бурановский рок
«Бурановские бабушки» поют в Удмуртии уже практически полвека. В селе Бураново, откуда финалистки «Евровидения», очень сильные народные традиции, поэтому в республике много местных коллективов.
Изначально «Бурановские бабушки» пели удмуртские песни и частушки. Всё изменилось с приходом директора бурановского Дома культуры Ольги Туктаревой.
С новым руководителем бабушки не побоялись взяться даже за рок‑классику и перепеть ее на свой самобытный лад. В их репертуаре появились удмуртские версии «Звезды по имени Солнце» Виктора Цоя, Yesterday и Let It Be The Beatles и других популярных песен.
Однако радикальная смена репертуара привела к расколу в коллективе: некоторые участницы не были готовы к таким экспериментам и предпочли уйти. Сформировать костяк артисток всё-таки удалось из девяти участниц: Натальи Пугачевой, Грани Байсаровой, Зои Дородовой, Галины Коневой, Валентины Пятченко, Екатерины Шкляевой, Елизаветы Зарбатовой, Алевтины Бегишевой и самой Ольги Туктаревой.
Колоритных «Бурановских бабушек» замечали всюду — про них снимали репортажи, писали статьи, приглашали выступать. Весной 2009 года судьба занесла ансамбль на мероприятие в Ижевске, где их заметила Ксения Рубцова — продюсер, которая ранее работала с певицей Людмилой Зыкиной. Рубцова заключила контракт с «Бурановскими бабушками» и начала их продвигать
Распад коллектива
Пять лет «Бурановские бабушки» и продюсер Ксения Рубцова шли рука об руку — от деревенского хора до звезд «Евровидения». Однако истории успеха было суждено закончиться скандальным разрывом: «Бурановские бабушки» внезапно оказались «устаревшей версией» собственного коллектива. Рубцова решила их уволить без права петь собственные песни.
Конфликт закончился тем, что прежний состав потерял права и стал называться «Бабушки из Бураново», а новый коллектив, который Ксения всё-таки основала, стал выступать под прежним названием.
Ольга Туктарева рассказывала, что состав «Бурановских бабушек», блиставший на «Евровидении‑2012», по‑прежнему поет — пусть и в сокращенном составе. Сегодня в коллективе осталось всего пять участниц. В 2014 году не стало Елизаветы Зарбатовой, в 2019‑м ушла из жизни Наталья Пугачева, в 2024‑м — Екатерина Шкляева, а в 2026‑м после борьбы с онкологией скончалась Зоя Дородова.
Несмотря на всероссийскую и мировую славу, участницы коллектива «Бурановские бабушки» остаются верны своим корням: они по‑прежнему живут в родном селе и ведут обычный деревенский образ жизни.
Все заработанные средства, включая гонорары с концертов и деньги, полученные после выступления на «Евровидении», женщины направляют на благотворительность. Сначала на эти деньги был возведен храм Святой Троицы, открыт собственный музей, а теперь бабушки копят на строительство дома для одиноких стариков — он появится при том же храме.
Миллион за выступление
Новый состав «Бурановских бабушек» под руководством продюсера Ксении Рубцовой активно гастролировал до 2020 года. Пару лет Ксения не занималась коллективом из‑за наказания по уголовному делу о мошенничестве, но после освобождения вернулась к сотрудничеству с группой.
Дела у артисток идут неплохо. Стоимость на их выступления за два года выросла в три раза: в 2024 году выступление стоило 350 000 рублей, а в 2025-м — 1 000 000 рублей.
Новых «Бурановских бабушек» можно увидеть на фестивалях, праздниках в честь Дня города, в телепередачах и на самых неожиданных площадках. Они всё еще записывают новые песни. Недавно под свой трек «Трам‑пам‑пам» они зажгли на экономическом форуме. Бабушки лихо отплясывали вместе с роботами.
В новом составе сейчас поют бывшая солистка Государственного академического ансамбля песни и танца Удмуртии «Италмас» Анна Прокопьева, бывшая солистка Удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай» Валентина Серебренникова, бывший руководитель ансамбля гармонисток Малопургинского района «Арганчи» Екатерина Антонова и певицы из деревни Лудорвай.