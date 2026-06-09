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Развлечения Эксклюзив «Я не ожидала»: Сергей Лазарев поцеловал на концерте ярославскую студентку — видео

«Я не ожидала»: Сергей Лазарев поцеловал на концерте ярославскую студентку — видео

В звездный партер девушку вывел ведущий премии Муз-ТВ

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Сергей Лазарев поцеловал на концерте ярославскую студентку | Источник: Ариадна Чечнева, Владимир Маркони / vk.comСергей Лазарев поцеловал на концерте ярославскую студентку | Источник: Ариадна Чечнева, Владимир Маркони / vk.com

Сергей Лазарев поцеловал на концерте ярославскую студентку

Источник:

Ариадна Чечнева, Владимир Маркони / vk.com

Студентку из Ярославля на концерте «Премия Муз-ТВ 2026. Движение» (16+) поцеловал сам Сергей Лазарев. Мероприятие проходило 6 июня в Москве на Live Арене.

Ариадна Чечнева приехала на концерт вместе со своей мамой. Билеты приобрели в фан-зону, ближе к сцене, чтобы получше рассмотреть знаменитых артистов, кто приехал на премию.

В какой-то момент один из ведущих шоу Владимир Маркони решил спуститься со сцены в зрительский зал. Арина с мамой стояли ближе всех, к тому же выделялись.

— Мама была одета в ярко-красный костюм, наверное, он и привлек внимание. Так я и оказалась в звездном партере, — рассказала девушка.

Ведущий Маркони вывел девушку к артистам

Источник:

Владимир Маркони / vk.com

Маркони предложил ярославне оценить наряды артистов по десятибалльной шкале. На первом ряду сидели Дима Билан, Яна Рудковская, рэпер ST и другие селебрити.

Сначала ведущий попросил встать Диму Билана, ему Арина дала десятку. Далее Маркони вызвал Сергея Лазарева, и тут случилось чудо! Артист взял телефон девушки, обнял и поцеловал ее на видео.

— Эмоции в тот момент у меня зашкаливали! Это просто взрыв мозга: передо мной сидит очень много звезд, еще я с ними разговариваю! Я не ожидала поцелуя от Лазарева, на тот момент я не осознавала до конца происходящее, — поделилась эмоциями с 76.ru Ариадна.

Студентку из Ярославля на концерте поцеловал Сергей Лазарев

Источник:

Ариадна Чечнева

Кстати, у девушки есть предположение почему Билан в отличие от Лазарева побоялся физического контакта с ней. По мнению ярославны, это был знак уважения.

— На безымянном пальце правой руки у меня было надето кольцо, из-за которого он, скорее всего, и не стал со мной физически контактировать, потому что подумал, что оно помолвочное. Но я не додумалась ответить, что это не так. Я безумно на тот момент была счастлива, немного растерялась, — рассказала Арина.

Смотрели «Премию Муз-Тв» в этом году?

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Ранее мы рассказывали о ярославне, которая снялась в шоу «Поле чудес».

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Концерт Зал Сергей Лазарев Премия Муз-ТВ
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