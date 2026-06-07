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Развлечения «Я сюда приехала ради мамы»: ярославна снялась в шоу «Поле чудес»

«Я сюда приехала ради мамы»: ярославна снялась в шоу «Поле чудес»

Она спела для Леонида Аркадьевича вместе с коллективом «ДоброЯр»

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Ярославна снялась на «Поле чудес» | Источник: Алексей Михайлов / TelegramЯрославна снялась на «Поле чудес» | Источник: Алексей Михайлов / Telegram

Ярославна снялась на «Поле чудес»

Источник:

Алексей Михайлов / Telegram

Ярославна Алина Жигалова снялась в шоу «Поле чудес». Выпуск с ее участием вышел на Первом канале 5 июня 2026 года.

«У нас очень красивый город, очень много храмов. И всю эту красоту, Леонид Аркадьевич, я сегодня привезла с собой. Храмы, конечно, не привезла, но частичку нашей народной культуры. Приехала я вместе с семейным коллективом „ДоброЯр“, и мы хотим для вас спеть», — рассказала на съемках ярославна.

Она выступила вместе со своим коллективом из Леснополянского культурно-досугового центра, а после передала приветы всей родне.

«Я сюда приехала ради мамы, потому что эта передача — воспоминания из детства. Мама всегда мечтала увидеть меня по телевизору. И я думаю, что она посмотрит на меня, увидит и порадуется. Но она сегодня здесь, в зале», — отметила Алина Жигалова.

Ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович подарил маме ярославны цветы, после чего началась игра. Вопрос звучал так: «Как в прошлом веке в Пермском крае называли подорожник?» Алина Жигалова не смогла пройти в финал. Правильный ответ — семижильник.

Ранее мы рассказывали про менеджера крупной компании из Ярославля, который также принял участие в «Поле чудес».

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Поле чудес Первый канал
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