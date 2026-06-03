Кто в СССР не жил, тому этот тест не пройти: думаете, ответите на 10 из 10?

Помните ли вы вкус того самого пломбира за 20 копеек, автоматную газировку с сиропом и праздничные демонстрации? Эпоха Советского Союза оставила колоссальный след в памяти миллионов людей, но насколько хорошо вы помните ее реальные детали, моду, кинематограф и быт? Пройдите наш ностальгический экспресс-тест из 10 вопросов и проверьте, кем вы были в душе: образцовым пионером, знающим об СССР абсолютно всё, или обычным туристом, для которого эта великая эпоха осталась лишь на страницах учебников истории.