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Развлечения Тест Кто в СССР не жил, тому этот тест не пройти: думаете, ответите на 10 из 10?

Кто в СССР не жил, тому этот тест не пройти: думаете, ответите на 10 из 10?

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Привет славным проходителям наших тестов! | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПривет славным проходителям наших тестов! | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Привет славным проходителям наших тестов!

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Помните ли вы вкус того самого пломбира за 20 копеек, автоматную газировку с сиропом и праздничные демонстрации? Эпоха Советского Союза оставила колоссальный след в памяти миллионов людей, но насколько хорошо вы помните ее реальные детали, моду, кинематограф и быт? Пройдите наш ностальгический экспресс-тест из 10 вопросов и проверьте, кем вы были в душе: образцовым пионером, знающим об СССР абсолютно всё, или обычным туристом, для которого эта великая эпоха осталась лишь на страницах учебников истории.

ТестПройден 11 раз
Эпоха СССР
Источник:

Михаил Петелин / 72.RU

Вам мало воспоминаний и ностальгических материалов о Советском Союзе? Тогда пройдите этот очень сложный тест. Мы объединили лучшие в мире фильмы той эпохи и котиков. Это было сложно. В итоге получился интересный тест о кино — сможете ли вы угадать его по одному кадру?

Подготовили для вас еще один ностальгический тест — по советским мультфильмам. Отличаете ли вы ворону от крокодила Гены? Или ваши знания ограничиваются только домовенком Кузей? Пройдите тест и узнайте.

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Павел Красоткин
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