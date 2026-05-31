Развлечения Концерты, выставки и конкурсы: куда сходить с ребенком 1 июня в Ярославле

В мэрии города поделились программой ко Дню защиты детей

Программа на 1 июня в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

День защиты детей ежегодно празднуют 1 июня. В мэрии Ярославля рассказали, где отметить праздник и провести время с ребенком в этом году.

«1 июня и на протяжении всего первого месяца лета в городских библиотеках, домах и дворцах культуры во всех районах Ярославля пройдут праздничные события: концерты, интерактивные программы, выставки и конкурсы», — сообщили в мэрии.

Делимся с вами афишей мероприятий (0+) на праздник.

Дом культуры «Радий»

  • 1 июня в 10:30 — программа «Лето, дружба, Россия».

Адрес: улица Щепкина, 8.

Дворец культуры «Нефтяник»

  • 1 июня в 11:00 — программа «Яркие краски леса».

  • 1 июня в 18:30 — концерт «Сделано с любовью!»

Адрес: Московский проспект, 92.

Детская библиотека № 4 имени В. В. Терешковой

  • 1 июня в 11:00 — программа «Счастье в детских ладошках».

Адрес: проспект Ленина, 59.

Детская библиотека имени Ярослава Мудрого

  • 1 июня в 11:00 — «Ах, лето, лето, лето, веселая пора».

  • 1 июня в 14:00 — концерт «Василиса Прекрасная».

Адрес: улица Труфанова, 17.

Дом культуры «Красный перекоп»

  • 1 июня в 11:00 — спектакль «Отдых в средней полосе».

Адрес: улица Стачек, 53.

Ярославский зоопарк

1 июня в 13:00 и 14:00 — экскурсия «Ты — малыш, и я — малыш».

Адрес: улица Шевелюха, 137.

Детская библиотека № 14

  • 1 июня в 15:00 — программа «Детство — это мой праздник».

Адрес: проспект Дзержинского, 59.

Детская библиотека № 10

  • 1 июня в 15:00 — «Большие приключения маленьких людей».

Адрес: улица Свободы, 27.

Детская библиотека № 5

  • 1 июня в 15:00 — игротека «Вместе с другом веселей».

Адрес: 1-я Жилая улица, 10.

Дом культуры «Строитель»

  • 1 июня в 18:30 — концерт «В городе детства».

Адрес: улица Кудрявцева, 28.

Если на 1 июня у вас уже другие планы — не беда! В городе организуют мероприятия, посетить которые можно будет не только в День защиты детей:

  • Дворец культуры «Гамма» (Спартаковская улица, 7). С 1 по 11 июня — выставка «Яркие краски России»;

  • Библиотека имени М. Ю. Лермонтова (проспект Толбухина, 11). С 1 по 30 июня — выставка «Солнце русской поэзии»;

  • Детская библиотека № 13 (Тутаевское шоссе, 67). С 1 по 15 июня — фотоконкурс «Мы вместе!»;

  • Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское шоссе, 1). С 1 по 30 июня (с 9:00 до 19:00) — выставка «Моя малая Родина»;

  • Дом культуры «Энергетик» (Клубная улица, 19). С 1 по 30 июня (с 9:00 до 17:00) — выставка «Полет души», а с 1 по 31 июня — выставка «Твоя и моя безопасность».

Ранее мы публиковали афишу летних концертов в Ярославле. Узнать, кто приедет с выступлением, можно здесь.

Екатерина Тарыгина
