Голубая луна 31 мая: чего от нее ждать разным знакам зодиака

В конце мая ночное небо подарит редкое астрономическое явление — голубую луну. Это имя астрономы дают второму полнолунию в одном календарном месяце — событию, которое случается нечасто и несет для нас особый энергетический заряд. В 2026 году это произойдет 31 мая в 08:45 по московскому времени, и, по словам астролога Татьяны Ермолиной, такой момент способен встряхнуть нас и подтолкнуть к смелым переменам.

Как рассказала астролог «Московскому комсомольцу», Луна в этот момент будет находиться в огненном знаке Стрельца, что само по себе уже настраивает на движение вперед. Стрелец — знак приключений, расширения горизонтов и честного поиска истины. Астролог говорит, что этот транзит может освободить от застоя, добавить ощущение внутренней легкости и желание действовать.

— Сложные узлы начнут распутываться без лишней драмы, а энергии хватит даже на то, что вы откладывали до лучших времен, — поясняет она.

Что такое голубая луна

Голубая луна в астрономии не связана с реальным цветом спутника Земли. Это событие случается примерно раз в два-три года. С точки зрения астрологии, это явление считается знаковым моментом завершения и запуска чего-то нового.

Американская таролог и автор книг по эзотерике Сара Поттер описывает голубую луну как «очень заряженное время для отпускания того, что уже не служит нам, и принятия новых возможностей».

— Поскольку это второе полнолуние в мае, оно дает окно для манифестации. Это прекрасный момент, чтобы поставить долгосрочные цели или отпустить то, что требует логического завершения, чтобы двигаться дальше, — отмечает она.

Такое описание отражает идею, что энергия Луны 31 мая ориентирована не только на внутренние переживания, но и на конкретные внешние действия.

На что стоит обратить внимание 31 мая

Помимо положения Луны в Стрельце, космическая картина 31 мая содержит и другие важные элементы:

Юпитер, управитель Стрельца, в этот момент находится в знаке Рака, который связан с эмоциональной глубиной, семейными ценностями и психологической устойчивостью. Такое сочетание может помогать сочетать стремление к росту с заботой о внутреннем комфорте;

Плутон активирует глубинные процессы, усиливая потребность разобраться в скрытых мотивах и побудительных причинах наших поступков. Его влияние может дать ощущение, что вы не просто делаете шаг, а делаете его осознанно — осмеливаетесь на внутренний диалог.

По мере того как Луна приближается к своей кульминации, космическая сцена становится похожей на призыв к смелым действиям, но не без внутреннего усиления.

— В сочетании с энергией Стрельца эта Луна поощряет нас сделать прыжок к жизни, которую мы действительно хотим. Важно верить, что рост становится возможен, как только мы перестаем приуменьшать себя, чтобы соответствовать старым страхам, старой идентичности или устаревшим ограничениям, — объясняет Поттер.

Почему это может изменить вашу жизнь

В целом голубая луна — это не просто красивое явление на небе. Астрологи считают это энергетическим маркером: моментом, когда важно не просто наблюдать, но и действовать. Вот ключевые особенности, которые астрологи связывают с этой датой.

Внутреннее обновление. Энергия содействует пересмотру старых схем поведения и позволяет почувствовать, что вы готовы к переменам. Те мысли и желания, которые долго спали, могут выйти на поверхность. Улучшение коммуникаций. Луна в Стрельце обещает больше контактов, новостей и поводов для общения. Это может быть отличным временем для презентаций, переговоров и выступлений. Импульс для важных дел. То, что сразу не удавалось или казалось застрявшим, может неожиданно получить движение в нужную сторону. Смелость и расширение горизонтов. Стрелец символизирует свободу, путешествия и философское расширение. Это время, когда вас может потянуть к новым идеям или жизненным направлениям.

Персональные влияния — что ждет каждый знак

По словам Сары Поттер, астрологические прогнозы на этот период показывают уникальные тенденции для каждого знака зодиака.

Овен

Желание говорить прямо и без прикрас станет почти невыносимым — вы устанете сглаживать углы ради чужого спокойствия. Голубая Луна подталкивает пересмотреть собственные принципы и понять, где вы шли на компромисс против себя. Сейчас вы способны заявить о позиции вслух и почувствовать облегчение от того, что больше не играете удобную роль.

Телец

То, что долго хранилось внутри, попросится наружу — чувства станут ярче и настойчивее. Вам придется решить, готовы ли вы открыть переживания близким или предпочтете сохранить личное пространство. Главное — помнить, что право на тишину и границы принадлежит вам, даже если кто-то настаивает на откровенности.

Близнецы

Романтическое настроение может захлестнуть с головой, и вы начнете идеализировать того, кто вам дорог. Однако реальность потребует трезвого взгляда: никто не обязан соответствовать придуманному образу. Если вы примете человека со всеми слабостями, отношения станут глубже и честнее.

Рак

Пора встряхнуть привычный уклад и выйти за рамки уютной рутины. Голубая Луна словно напоминает, что зона комфорта — это хорошо, но развитие начинается за ее пределами. Новое хобби, проект или даже спонтанная поездка помогут вернуть вкус к жизни.

Лев

Обстоятельства могут испытывать вас на прочность, заставляя сомневаться в выбранном направлении. Тем не менее внутренняя стойкость окажется сильнее временных препятствий. Если вы не свернете с намеченного пути, получите подтверждение, что способны справиться с куда более серьезными вызовами.

Дева

Старые мечты неожиданно напомнят о себе, и вы почувствуете, что готовы дать им второй шанс. Внутренний ребенок, которого вы долго держали под контролем, захочет свободы и творчества. Позволив себе снова мечтать, вы укрепите веру в будущее и перестанете бояться перемен.

Весы

Приглашения, встречи и предложения будут сыпаться одно за другим, и отказаться окажется сложно. Желание всем угодить способно привести к путанице в планах и легкому стрессу. Четкое расписание и честность с собой помогут не разорваться между обязательствами.

Скорпион

Финансовые вопросы выйдут на первый план, и появится шанс увеличить доход. Возможно, придется рискнуть — вложиться в идею или продемонстрировать таланты широкой аудитории. Интуиция подскажет верное направление, если вы не испугаетесь сделать первый шаг.

Стрелец

Вы окажетесь в центре внимания, но внутренне почувствуете потребность в паузе. Голубая луна предлагает найти баланс между активной социальной жизнью и временем для восстановления. Забота о себе сейчас не роскошь, а необходимое условие дальнейшего роста.

Козерог

На горизонте обозначатся перемены, которые давно назревали. Вы можете ощутить внутренний перелом и готовность отпустить старые ограничения. Если прислушаетесь к интуиции, откроется путь, который приведет к более осознанному этапу жизни.

Водолей

Последние недели могли быть посвящены семейным делам и заботам, что слегка истощило ресурс. В период голубой луны поддержку предложат друзья или единомышленники. Не отказывайтесь от помощи — коллективная энергия поможет быстрее восстановиться и двинуться вперед.

Рыбы

Профессиональные перспективы способны приятно удивить и даже вдохновить. Однако сомнения в собственных силах могут замедлить принятие решения. Как только вы поверите в компетентность и перестанете обесценивать достижения, дорога к успеху станет заметно короче.

