Оплеуха Башарову и пара разведенок в битве за приз: что показали в 3-м выпуске «Ставки на любовь»

Новой парой участников стали Ираклий Пирцхалава и Елена Гребенщикова, чей брак распался более 10 лет назад Источник: Телеканал ПЯТНИЦА! / T.me

29 мая в эфире телеканала «Пятница!» вышел 3-й эпизод 2-го сезона реалити «Ставка на любовь» (16+). Серия добавила проекту новых участников, принесла несколько эмоциональных сцен и завершилась выбыванием одной из пар.

После ухода Стогниенко на вилле на Бали появились Ираклий Пирцхалава и Елена Гребенщикова. Певец получил известность благодаря «Фабрике звезд» (16+), а также участвовал в «Последнем герое» (16+). Его партнерша — дизайнер интерьеров и актриса сериалов 2000-х годов, включая «Клуб» (16+). Кроме того, она является матерью двоих его сыновей. Любопытно, что пара рассталась 12 лет назад — а дать отношениям еще один шанс решила всего за пару месяцев до старта проекта.

Первое испытание недели предоставили проходить женщинам. Мужчины в это время направились делать ставки, где распределяли бюджет — 210 тысяч рублей на пару. Новичкам разрешили удвоить одну ставку в случае попадания, и Пирцхалава воспользовался этим бонусом.

Конкурс прошел у бассейна. Участницам закрыли глаза и поочередно клали на лицо различных животных: мышей, тараканов, личинок, змей, лягушек и жаб. Требовалось определить, кто именно оказался на коже. Мужчины не только находились рядом, но и сами выкладывали членистоногие и земноводные «загадки» на своих дам. Однако не имели права подсказывать — за любой звук грозила дисквалификация.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина, уже дважды ходившие на испытания на вылет, наконец смогли перевернуть ход игры Источник: Телеканал ПЯТНИЦА! / T.me

Анна Хилькевич, Ася Борисова и Анна Пролыгина дали по 4 правильных ответа из 6 и разделили 1-е место. Виктория Синицина угадала 3 варианта. Елена Гребенщикова не дала ни одного верного ответа. В результате сыграли ставки Артура Мартиросяна и Никиты Кацалапова — они ставили на победу и 2 либо 3-е место соответственно.

Попытка удвоения, предпринятая Пирцхалавой, не принесла дивидендов — он считал, что Елена займет 4 или 5-е место. Женщина действительно заняла последнее место, однако из-за того, что победительниц оказалось трое, заняла 3-ю строчку.

Марат Башаров, как и Евгений Ершов, ставили на то, что их возлюбленные окажутся в двойке аутсайдеров. Однако девушки прыгнули выше головы — оставив свои пары без денег.

«Зачем ты продолжала угадывать после жуков? Мы же договаривались: если есть живность, я ставлю на самый низ», — укорил Ершов свою невесту Аню Пролыгину за излишнюю ретивость на испытании.

Напряжение возникло и у Башарова с Борисовой, но по другому поводу. С завязанными глазами Ася заметно волновалась и обратилась к ведущему Владу Топалову за поддержкой: «Влад, можно я попрошу тебя дать мне руку? Сейчас у меня небольшая истерика, паничка».

Она не видела, что ее партнер находится рядом и наблюдает происходящее. Позднее Башаров прокомментировал ситуацию.

«Я всегда говорил, что не ревнивый человек. А сегодня приревновал», — сказал ведущий «Битвы экстрасенсов» (16+), описывая свои эмоции.

После конкурса мужчины отправились на виллу, а их женщин отвезли к балийскому хироманту Ньоману Латра, сыну знаменитого Кетута из фильма «Ешь, молись, люби» (12+) с Джулией Робертс. Предсказания участниц ждали приятные: Ане Хилькевич Латра предсказал рождение сына, Виктории Синициной — счастливую жизнь с супругом почти до 100 лет и двоих детей. Елена Гребенщикова и Ася Борисова получили одобрение на брак со своими нынешними спутниками, возлюбленной Башарова дали позитивный прогноз на рождение дочки от артиста.

В новой серии участниц привели в дом Кетута из кинохита «Ешь, молись, люби» (12+) Источник: кадр из реалити-шоу «Ставка на любовь» (16+), телеканал «Пятница!»

Недовольной от мудреца ушла только Анна Пролыгина. Ньоман пообещал ей богатство, любовь и счастливую семью, но с условием — девушка должна выйти замуж ровно в 27 лет. Невесту Ершова такой расклад не устроил: свадьба уже запланирована и состоится, как только ей исполнится 24. Пролыгина честно призналась, что ждать дополнительные 3 года не согласна — по ее словам, в 27 лет она уже планирует стать мамой.

На этом испытания для пар не закончились. На следующий день участницам предложили за 5 минут повысить пульс своих партнеров на 30 ударов. Измерения проводились с помощью пульсометра, а успешное выполнение приносило дополнительные 50 тысяч рублей в бюджет.

Во время задания Борисова дала Башарову пощечину. Позднее актер описал свои ощущения: «После леща у меня вообще всё упало. У меня сердце остановилось».

Несмотря на это, требуемый показатель всё же был достигнут — пульс поднялся до 120 ударов в минуту, и пара получила деньги.

«Это будет первый раз, когда желтая пресса напишет, что Марат Башаров находится в абьюзивных отношениях», — прокомментировала свою пощечину Борисова.

«Дома поговорим. Без камер», — с иронией заметил Марат, обнимая извиняющуюся возлюбленную после испытания.

Далее состоялось мужское испытание. Участникам необходимо было освободиться от крепления к столбу, затем найти ключ от наручников в одном из кокосов и, наконец, уравновесить весы, правильно распределив груз.

Первым завершил все этапы Евгений Ершов. Вторым финишировал Никита Кацалапов, третьим — Артур Мартиросян. Ираклий Пирцхалава показал четвертый результат, Марат Башаров — пятый, причем на «финиш» его тащили всем миром: свою лепту внес каждый из уже завершивших испытание соперников.

Успешными оказались ставки Анны Пролыгиной, которая ставила на победу партнера, и Виктории Синициной, которая верно предсказала 2-е место супруга. Остальные кусали локти: Елена Гребенщикова ставила на победу Ираклия, Ася Борисова — на 2 или 3-е место Марата, а Анна Хилькевич предсказала супругу место в двойке аутсайдеров.

Иммунитет в итоге получили фигуристы — обе их ставки на этой неделе сработали. Общий призовой фонд по итогам серии составил 3 320 000 рублей.

Вечером прошла церемония голосования. Обладатели иммунитета первыми назвали номинантов — под угрозой оказались Пирцхалава и Гребенщикова. Затем по итогам общего голосования второй парой стали Марат Башаров и Ася Борисова. Причем две пары — Анны Хилькевич и Евгения Ершова — в кулуарах постоянно шептались, что хотят голосовать друг против друга. Но никто из них на такой ход так и не решился, так как мужчины пожали руки еще в первой серии, договорившись о взаимном «ненападении». Однако с каждой серией этот «худой мир» выглядит всё более и более шатким. Ершов уже начал строить новый союз — с парой Ираклия Пирцхалавы.

Во втором сезоне действует правило, позволяющее выбывшим участникам влиять на дальнейший игровой процесс. Михаил и Ксения Стогниенко, покинувшие шоу в прошлом выпуске, поддержали пару Ершовых, что позволило аннулировать голоса против них.

Марат Башаров и Ася Борисова покинули шоу в 3-м выпуске, расстроив соперников до слёз Источник: Телеканал ПЯТНИЦА! / T.me

Испытание на вылет прошло утром следующего дня. Женщин закрепили вниз головой на подвесной конструкции, которой управляли их партнеры. За 10 минут нужно было перенести как можно больше шариков из емкости с жидкостью на платформу, удерживая их ртом.

По итогам дуэли Ираклий Пирцхалава и Елена Гребенщикова набрали 60 баллов. Марат Башаров и Ася Борисова — 41. Разница оказалась значительной. Пара Башарова и Борисовой покинула проект. Обитатели виллы провожали их буквально со слезами на глазах — участники не скрывали, что Марат и его избранница стали настоящей «душой» виллы и постоянно поднимали всем настроение.