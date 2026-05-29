Оплеуха Башарову и пара разведенок в битве за приз: что показали в 3-м выпуске «Ставки на любовь»

29 мая в эфире телеканала «Пятница!» вышел 3-й эпизод 2-го сезона реалити «Ставка на любовь» (16+). Серия добавила проекту новых участников, принесла несколько эмоциональных сцен и завершилась выбыванием одной из пар.
После ухода Стогниенко на вилле на Бали появились Ираклий Пирцхалава и Елена Гребенщикова. Певец получил известность благодаря «Фабрике звезд» (16+), а также участвовал в «Последнем герое» (16+). Его партнерша — дизайнер интерьеров и актриса сериалов 2000-х годов, включая «Клуб» (16+). Кроме того, она является матерью двоих его сыновей. Любопытно, что пара рассталась 12 лет назад — а дать отношениям еще один шанс решила всего за пару месяцев до старта проекта.
Первое испытание недели предоставили проходить женщинам. Мужчины в это время направились делать ставки, где распределяли бюджет — 210 тысяч рублей на пару. Новичкам разрешили удвоить одну ставку в случае попадания, и Пирцхалава воспользовался этим бонусом.
Конкурс прошел у бассейна. Участницам закрыли глаза и поочередно клали на лицо различных животных: мышей, тараканов, личинок, змей, лягушек и жаб. Требовалось определить, кто именно оказался на коже. Мужчины не только находились рядом, но и сами выкладывали членистоногие и земноводные «загадки» на своих дам. Однако не имели права подсказывать — за любой звук грозила дисквалификация.
Анна Хилькевич, Ася Борисова и Анна Пролыгина дали по 4 правильных ответа из 6 и разделили 1-е место. Виктория Синицина угадала 3 варианта. Елена Гребенщикова не дала ни одного верного ответа. В результате сыграли ставки Артура Мартиросяна и Никиты Кацалапова — они ставили на победу и 2 либо 3-е место соответственно.
Попытка удвоения, предпринятая Пирцхалавой, не принесла дивидендов — он считал, что Елена займет 4 или 5-е место. Женщина действительно заняла последнее место, однако из-за того, что победительниц оказалось трое, заняла 3-ю строчку.
Марат Башаров, как и Евгений Ершов, ставили на то, что их возлюбленные окажутся в двойке аутсайдеров. Однако девушки прыгнули выше головы — оставив свои пары без денег.
«Зачем ты продолжала угадывать после жуков? Мы же договаривались: если есть живность, я ставлю на самый низ», — укорил Ершов свою невесту Аню Пролыгину за излишнюю ретивость на испытании.
Напряжение возникло и у Башарова с Борисовой, но по другому поводу. С завязанными глазами Ася заметно волновалась и обратилась к ведущему Владу Топалову за поддержкой: «Влад, можно я попрошу тебя дать мне руку? Сейчас у меня небольшая истерика, паничка».
Она не видела, что ее партнер находится рядом и наблюдает происходящее. Позднее Башаров прокомментировал ситуацию.
«Я всегда говорил, что не ревнивый человек. А сегодня приревновал», — сказал ведущий «Битвы экстрасенсов» (16+), описывая свои эмоции.
После конкурса мужчины отправились на виллу, а их женщин отвезли к балийскому хироманту Ньоману Латра, сыну знаменитого Кетута из фильма «Ешь, молись, люби» (12+) с Джулией Робертс. Предсказания участниц ждали приятные: Ане Хилькевич Латра предсказал рождение сына, Виктории Синициной — счастливую жизнь с супругом почти до 100 лет и двоих детей. Елена Гребенщикова и Ася Борисова получили одобрение на брак со своими нынешними спутниками, возлюбленной Башарова дали позитивный прогноз на рождение дочки от артиста.
Недовольной от мудреца ушла только Анна Пролыгина. Ньоман пообещал ей богатство, любовь и счастливую семью, но с условием — девушка должна выйти замуж ровно в 27 лет. Невесту Ершова такой расклад не устроил: свадьба уже запланирована и состоится, как только ей исполнится 24. Пролыгина честно призналась, что ждать дополнительные 3 года не согласна — по ее словам, в 27 лет она уже планирует стать мамой.
На этом испытания для пар не закончились. На следующий день участницам предложили за 5 минут повысить пульс своих партнеров на 30 ударов. Измерения проводились с помощью пульсометра, а успешное выполнение приносило дополнительные 50 тысяч рублей в бюджет.
Во время задания Борисова дала Башарову пощечину. Позднее актер описал свои ощущения: «После леща у меня вообще всё упало. У меня сердце остановилось».
Несмотря на это, требуемый показатель всё же был достигнут — пульс поднялся до 120 ударов в минуту, и пара получила деньги.
«Это будет первый раз, когда желтая пресса напишет, что Марат Башаров находится в абьюзивных отношениях», — прокомментировала свою пощечину Борисова.
«Дома поговорим. Без камер», — с иронией заметил Марат, обнимая извиняющуюся возлюбленную после испытания.
Далее состоялось мужское испытание. Участникам необходимо было освободиться от крепления к столбу, затем найти ключ от наручников в одном из кокосов и, наконец, уравновесить весы, правильно распределив груз.
Первым завершил все этапы Евгений Ершов. Вторым финишировал Никита Кацалапов, третьим — Артур Мартиросян. Ираклий Пирцхалава показал четвертый результат, Марат Башаров — пятый, причем на «финиш» его тащили всем миром: свою лепту внес каждый из уже завершивших испытание соперников.
Успешными оказались ставки Анны Пролыгиной, которая ставила на победу партнера, и Виктории Синициной, которая верно предсказала 2-е место супруга. Остальные кусали локти: Елена Гребенщикова ставила на победу Ираклия, Ася Борисова — на 2 или 3-е место Марата, а Анна Хилькевич предсказала супругу место в двойке аутсайдеров.
Иммунитет в итоге получили фигуристы — обе их ставки на этой неделе сработали. Общий призовой фонд по итогам серии составил 3 320 000 рублей.
Вечером прошла церемония голосования. Обладатели иммунитета первыми назвали номинантов — под угрозой оказались Пирцхалава и Гребенщикова. Затем по итогам общего голосования второй парой стали Марат Башаров и Ася Борисова. Причем две пары — Анны Хилькевич и Евгения Ершова — в кулуарах постоянно шептались, что хотят голосовать друг против друга. Но никто из них на такой ход так и не решился, так как мужчины пожали руки еще в первой серии, договорившись о взаимном «ненападении». Однако с каждой серией этот «худой мир» выглядит всё более и более шатким. Ершов уже начал строить новый союз — с парой Ираклия Пирцхалавы.
Во втором сезоне действует правило, позволяющее выбывшим участникам влиять на дальнейший игровой процесс. Михаил и Ксения Стогниенко, покинувшие шоу в прошлом выпуске, поддержали пару Ершовых, что позволило аннулировать голоса против них.
Испытание на вылет прошло утром следующего дня. Женщин закрепили вниз головой на подвесной конструкции, которой управляли их партнеры. За 10 минут нужно было перенести как можно больше шариков из емкости с жидкостью на платформу, удерживая их ртом.
По итогам дуэли Ираклий Пирцхалава и Елена Гребенщикова набрали 60 баллов. Марат Башаров и Ася Борисова — 41. Разница оказалась значительной. Пара Башарова и Борисовой покинула проект. Обитатели виллы провожали их буквально со слезами на глазах — участники не скрывали, что Марат и его избранница стали настоящей «душой» виллы и постоянно поднимали всем настроение.
Сами выбывшие не стали драматизировать, поблагодарили соперников и ушли красиво, добавив, что им не столько грустно от проигрыша, сколько от осознания, что они подвели своих союзников.