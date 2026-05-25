Сбежать от прошлого и спасти ребенка: 5 главных интриг детектива, снятого в Ярославской области

Приезд нового фельдшера меняет жизнь в глухой деревне Источник: телеканал «Россия»

25 мая на телеканале «Россия» стартует детективная мелодрама «Когда горит огонь» (16+) — история, обязательная к просмотру всем любителям мистики и семейных тайн. Проект обещает объединить у экранов разные поколения: от подростков, зависающих в стримах, до их родителей, бабушек и дедушек. Этот сериал показывает жизнь в глубинке без прикрас, но при этом удивительно теплый.

Сериал, главные роли в котором исполнили Дарья Урсуляк и Нонна Гришаева, снимали в Ярославской области в августе 2025 года, в кадр попадает Углич, села Заозерье, Улейма и соседние населенные пункты.

Как и положено в хорошем детективе, зрителей ждет закрученный сюжет, где справедливость обязательно восторжествует, пусть и самым неочевидным путем. Каких интриг ждать зрителям? Рассказывают наши коллеги из MSK1.RU.

Интрига 1: загадочное убийство

Самая главная интрига кроется в самой завязке этой истории. Размеренную жизнь тихой деревни с романтическим названием Васильки на берегу Волги в один миг нарушает известие о страшном убийстве. Житель деревни Василий идет с ночевкой на рыбалку вместе с дочкой-подростком. Даша просит отца научить ее стрелять из ружья, которое он взял с собой. Когда мужчина соглашается и объясняет, как пользоваться двустволкой, происходит трагедия…

Илья Малаков играет сельского милиционера Источник: телеканал «Россия»

Жители деревни находят девочку без сознания, лежащую рядом с телом отца. Всё подозрение падает на нее, и в это, кажется, верит даже Анна — мать Даши.

Интрига 2: искренне ли горюет вдова

Впрочем, образ безутешной вдовы — это лишь фасад, ведь жизнь Анны тоже полна загадок. Прошлое у женщины, мягко говоря, развеселое, да и в настоящем есть любовник, с которым она проводила время, пока муж работал в передвижной автолавке, пытаясь построить собственный бизнес в деревне.

К тому же режиссеры искусно подбрасывают зрителю пищу для размышлений: был ли этот брак по любви или Анну заставил выйти замуж суровый отец, который устал от любовных похождений дочери? А заодно наводят на мысль, что у женщины мог быть мотив избавиться от супруга.

Что скрывают Анна и ее любовник? Источник: телеканал «Россия»

Окончательно карты путает то, что после трагедии Анна уходит в беспробудный запой и фактически оставляет девочку под присмотром Валерии — молодого фельдшера, которая совсем недавно переехала в Васильки, прячась от собственного прошлого. И здесь сюжет завязывается в очередной тугой клубок тайн.

Интрига 3: что скрывает сельский фельдшер

Впрочем, сама Даша от такой «опеки» не в восторге: она тяжело переживает смерть отца и винит в случившемся исключительно себя. Но Валерия оказывается не просто сельским фельдшером, а настоящим спасителем для израненной души подростка. Уже во второй серии, во время совместной встречи с местным блогером, Лера находит к девочке правильный, тактичный подход и преподает ей первые важные уроки жизни, окончательно располагая к себе.

По сюжету, Лера — классический дауншифтер. Имея престижный диплом московского вуза, она бросает всё в столице, соглашается на скромную должность фельдшера и уезжает в богом и медициной забытые Васильки. В сериале показан по-настоящему идеальный, самоотверженный характер медика: Лера вытаскивает с того света местного пьяницу, принимает роды вдали от больницы и делает всё, чтобы в деревню наконец-то начала доезжать скорая. Она даже закупает капельницы и шприцы для деревенских бабушек на собственные деньги, искренне желая помочь людям.

Самая главная тайна — что заставило Леру приехать в глухую деревню? Источник: телеканал «Россия»

Но что на самом деле стоит за ее добрыми и трогательными поступками? Зрителям только предстоит разгадать эту загадку, и здесь далеко не всё так очевидно, как может показаться.

Интрига 4: почему бизнесмен ищет Леру

Но пока в Васильках пытаются разобраться с местными бедами, из тени выходит главная угроза. Новая сюжетная линия, хоть и пунктирная, но мгновенно подбрасывает тонну пищи для размышлений. В кадре — респектабельный московский офис и влиятельный мужчина, который нанимает частного сыщика. Ему во что бы то ни стало нужно разыскать главную героиню, и ради этого он готов потратить уйму денег.

За информацию о главной героине назначена награда Источник: телеканал «Россия»

Почему успешный столичный бизнесмен так одержим поисками девушки из глуши? Ответ на этот вопрос окажется шокирующим, а сюжетные повороты и сильный актерский состав гарантированно не дадут вам оторваться от экрана до самого финала.

Интрига 5: что скрывают деревенские жители

Васильки — обычная маленькая деревня, каких в России миллионы. Здесь все на виду, а людские судьбы связаны в один тугой узел. Громкое убийство запускает цепную реакцию, и одна за другой начинают вскрываться самые неожиданные тайны.

Зрителю предстоит выяснить, какие дела связывают беглого зэка-рецидивиста и любовника вдовы Василия. Какую личную выгоду ищет главврач, ополчившийся на молодую и принципиальную Леру и хирурга, который ее поддерживает? И какая роль в этом хаосе отведена бывшей театральной приме, которая не хочет никого видеть, а в итоге помогает раскрыть коррупционный скандал?

Узнали Нонну Гришаеву? Источник: телеканал «Россия»

Нас ждет восемь эпизодов чистого адреналина. Вы будете спорить, строить догадки и подозревать каждого — чтобы в самом финале обомлеть от настоящей разгадки убийства Василия. Поверьте, финал вас ошеломит. Не пропустите большую премьеру на канале «Россия 1» в понедельник, 25 мая, в 21:30. А для тех, кто не привык ждать — все серии прямо сейчас уже ждут вас на платформе «Смотрим»!

Трейлер к сериалу «Когда горит огонь» Источник: Smotrim.ru