«Это грязные деньги»: участникам шоу «Ставка на любовь» дали слишком жесткое испытание — согласились не все

Во второй серии участников ждали жесткие и неожиданные испытания

В шоу «Ставка на любовь» страсти накалились до предела. Организаторы реалити подготовили настолько жесткие испытания во второй серии, что не все пары смогли их выдержать. На съемочную площадку даже вызывали врача. Кто же покинул проект, став самыми слабыми среди игроков?

Пока пара Михаила и Ксении Стогниенко пыталась всем своим видом показать, что считают всех проголосовавших против них предателями, другие участники начали работать над укреплением своих договоренностей. И хотя ранее казалось, что все были категорически против коалиций, кажется, уже ко второй серии игроки поменяли свое мнение и условно поделились на два лагеря. Первый — пара Стогниенко, Евгений Ершов и Анна Пролыгина. Второй — Анна Хилькевич и Артур Мартиросян, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, Марат Башаров и Ася Борисова.

Вторую серию подряд супруги выясняют отношения с участниками

В этому выпуске девушки были первыми, кто ставил ставки на результат прохождения испытаний своих вторых половинок. Ведущие лишь предупредили участниц, что мужчинам предстоит преодолеть страх высоты. И как оказалось, не все они настолько хорошо знают фобии своих партнеров. Например, Анна Пролыгина была уверена, что ее возлюбленный спокойно справится с экстремальным заданием. Однако именно он единственный, кто отказался пройти по балке на огромной высоте.

Мужчины должны пройти по бревну, взять кокос в руки и вместе с ним переступить через ступени. На финише положить кокос и сесть, развернувшись к острову спиной

Вторым, кто провалил задание, стал Марат Башаров. Никто не ожидал, что актер, сделав несколько шагов вперед, специально сиганет вниз. Он решил хапнуть адреналина, совсем не подумав о ставке, которую сделала на него его возлюбленная.

Актер сказал, что забыл об игре и просто поддался искушению

Остальные игроки преодолели полосу препятствий. Но главное было не только добраться до финиша с кокосом, но и сделать это с нужным результатом.

По итогу быстрее всех справился Артур Мартиросян (58 секунд), на втором месте Михаил Стогниенко (1 минута 14 секунд — он всё детство провел в самолетах и высоты не боится), на третьем — фигурист Никита Кацалапов (2 минуты 48 секунд — он признался, что ему мама запретила проходить это испытание, но он собой невероятно гордится).

Ставка сыграла только у Ани Хилькевич

По возвращению домой проигравшие мужчины получили от организаторов проекта секретное задание, чтобы хоть как-то исправить плачевную ситуацию с деньгами. Им предложили довести своих женщин до слез, устроив им сцену ревности. За успешное выполнение миссии платили 70 тысяч рублей.

Фигурист Никита Кацалапов сразу отказался, объяснив, что в их паре такое просто недопустимо. И несмотря на различные слухи, появляющиеся в СМИ, в паре полное доверие и уважение.

А вот остальные на миссию согласились.

Даже актер Марат Башаров сыграл ради денег на камеру настоящего ревнивца

Это испытание показало, какие проблемы есть в отношениях у этих пар. Например, Анна Пролыгина призналась, что для них ревность — это нормально. И зачастую она возникает в случаях, когда девушка кому-то уделяет внимания больше, чем возлюбленному.

Пока мужчины искусственно устраивали скандал своим вторым половинкам, Анна Хилькевич и ее муж наслаждались победой и идиллией в отношениях

Самая эмоциональная сцена ревности получилась у Михаила Стогниенко. Он припомнил жене комментарий от некого мужчины, который написал Ксении «скучаю». Оказалось, что этот человек не просто подписчик девушки. Они вместе учатся. После этого случая Михаил даже звонил одногруппнику жены, чтобы объяснить — негоже такое писать чужим женщинам.

Ксения не могла поверить, что эта давно забытая ситуация вновь всплыла, да и еще под камерами. Она не подозревала, что муж старается просто выполнить секретную миссию

Михаил потом признался на камеру, чтобы не мог смотреть на то, как плохо его жене. Поэтому он постоянно прерывал свою сцену ревности, покидая комнату. Чтобы довести Ксению и получить за это 70 тысяч рублей, он даже выдвинул ей ультиматум — бросить учебу ради их брака. На этих словах девушка и сломалась.

Как только девушка разревелась, Михаил попытался ее успокоить, но так и не признался, что специально доводил ее

В паре Марата Башарова и Аси Борисовой тоже произошел скандал. Актер сделал вид, что приревновал возлюбленную к Стогниенко. А сама Ася до последнего не могла понять, насколько серьезны претензии Марата к ней. Но тем не менее она тоже не вынесла обидных фраз и расплакалась.

Ася Борисова говорит, что доверяет возлюбленному, хотя и сталкивалась с наглым поведением назойливых поклонниц

И как только девушки успокоились, их отправили на жесткое испытание. Им предстояло лопнуть 7 шаров с помощью иглы, закрепленной на канате. Это требовало серьезной физической подготовки. А они еще не отошли от сцен ревности.

Девушки долго не могли пристреляться

Ася Борисова самая первая разобралась с механизмом и сначала лидировала по количеству лопнувших шаров

Это испытание далось всем очень тяжело, ведь никто из девушек не знал, какие ставки сделали их мужчины. Все рвались к победе. И лишь Виктория Синицина вспомнила о договоренности с Никитой Кацалаповым, который посоветовал ей приберечь силы и занять 2-е или 3-е место.

Ксении Стогниенко было тяжелее всех. Хрупкая девушка не могла разобраться с системой, из-за чего сильно нервничала

В итоге первое место в этом испытании заняла Анна Пролыгина. На втором — Анна Хилькевич. На третьем — Ксения Стогниенко. На четвертом — Виктория Синицина. И на последнем — Ася Борисова.

Мужчины своих женщин знают лучше. У трех пар ставка сыграла

Затем ведущий Влад Топалов раскрыл девушкам правду о причинах скандалов в их парах. И Ася Борисова заметно расстроилась: она призналась, что предпочла бы отказаться от таких испытаний ради денег.

Позже, кстати, и Марат Башаров заявил: «Никакие деньги не стоят слез женщин. Это грязные деньги».

А дальше игроков уже ждало голосование. Пара с иммунитетом — Евгений Ершов и Анна Пролыгина имели возможность сами выбрать пару, которая отправится на испытание на вылет. Ими стали спортсмены — Кацалапов и Синицина.

А вот их соперников определили остальные участники, которые голосовали анонимно.

Анна Хилькевич вторую серию голосует против Стогниенко и говорит «ничего личного»

В результате на матч-реванш отправились две пары — супруги Стогниенко и Никита Кацалапов с Викторией Синициной.

Перед самым началом испытаний Ксении Стогниенко прихватило спину. Боль была настолько сильная, что ей оказывали помощь медики. По этой причине было принято решение отправить на задание только мужчин. Девушки своих возлюбленных ждали на вилле.

Вновь экстремальное задание

Для испытания на вылет организаторы шоу выбрали подвесить участников на хлипкую конструкцию у водопада. Мужчинам предстояло простоять на незакрепленном диске как можно дольше. По истечении определенного времени игроки должны были подняться на «ступень» выше — она еще меньше по площади.

Михаил Стогниенко хоть и стойко держался, но при восхождении на вторую ступень рухнул в воду.

Михаил проиграл