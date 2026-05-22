«Пошехонский разгуляй», вкусные ярмарки и разговор о парфюме: афиша на выходные в Ярославле

В этой афише собрали мы собрали для вас самые яркие мероприятия, на которые можно сходить или съездить в выходные, 23–24 мая в Ярославле и области.
- Дни славянской письменности и культуры
- Фестиваль «Живая старина»
- Разговор о парфюме
- Пошехонский разгуляй
- «Переславские сезоны»
Дни славянской письменности и культуры
С 22 по 24 мая в Ярославском музее-заповеднике отмечаются Дни славянской письменности и культуры. В субботу посетители смогут принять участие в квесте, посвященном творчеству Михаила Салтыкова-Щедрина, а также прослушать лекции хранителя Фонда редких книг Татьяны Гулиной на тему рукописных и печатных книг из собрания Ярославского музея-заповедника. В воскресенье для посетителей будет доступен бесплатный вход на экспозицию «Слово о полку Игореве».
Программа
23 мая (суббота)
12:00; 14:00 — квест с элементами экскурсии «По следам М. Е. Салтыкова-Щедрина». Место проведения: экспозиция «История Ярославля» (12+). Стоимость участия — 300 рублей;
13:00 — лекция «Уникальные рукописные книги из собрания Ярославского музея-заповедника» с демонстрацией рукописных книг из коллекции музея. Место проведения: библиотека музея-заповедника (16+). Стоимость участия — 400 рублей;
15:00 — лекция «Уникумы Ярославского музея-заповедника: книги кириллической печати» с демонстрацией редких книг из собрания музея (16+). Место проведения: библиотека музея-заповедника. Стоимость участия: 400 рублей.
24 мая (воскресенье)
В течение дня посещение экспозиции «Слово о полку Игореве» по бесплатному билету (12+).
Фестиваль «Живая старина»
23 мая в Ростовском кремле пройдет XXI фестиваль музыки и ремесел «Живая старина» (6+) — о русской культуре, с эффектом полного погружения в атмосферу старины. На фестиваль приедут фольклорные коллективы и исполнители народной музыки. Гостей также ждут «Ростовская ярмарка» с изделиями ремесленников, мастер-классы по народным промыслам и кузнечному делу, интерактивная программа Музея ратной истории, исторический фототеатр с фотосъемкой в костюмах, колокольные звоны на звоннице церкви Иоанна Богослова и чаепитие с душистыми травами в садовой палатке Митрополичьего сада. Будет работать детская игровая площадка.
Вход на фестиваль осуществляется по билету в Ростовский кремль.
Программа:
10:00-18:00 — Ростовская ярмарка, мастер-классы, работа исторического фотоателье с фотографированием в костюмах, чаепитие с душистыми травами в Садовой палатке Митрополичьего сада, детская игровая площадка и интерактивная программа Музея ратной истории;
10:00-16:00 — мастер-класс «От звонаря Ростовского кремля»;
12:00, 14:00, 16:00 — колокольные звоны на звоннице церкви Иоанна Богослова;
11:00, 13:30, 15:00, 16:00 — мастер-классы для детей от арт-студии «Зеленая полоса»;
13:30, 15:00 — спектакли народного театра Петрушки;
выступления музыкальных коллективов: 12:10 — оркестр народных инструментов имени В. А. Сергеева, 13:10 — фольклорный ансамбль «Венец», 14:10 — фольклорный ансамбль «Хорошаночка», 15:10 — фольклорно-этнографический ансамбль «Улейма», 16:10 — фольклорный ансамбль «Свитлица».
Разговор о парфюме
23 мая состоится встреча в доме Леонида Собинова, посвященная теме парфюма под названием «Воздух времени» (12+). Речь пойдет о знаменитых парфюмерных брендах из личной коллекции певца. Посетителям расскажут, какие ароматы были популярны в артистических кругах России на рубеже веков.
Место поведения: Дом-музей Л. В. Собинова (Ярославль, ул. Собинова, 25). Время — с 16:00 до 16:45. Цена билета — 300 рублей.
Пошехонский разгуляй
23 мая в Пошехонье на площади Свободы развернется традиционная ярмарка «Пошехонский разгуляй» (0+). Здесь можно будет приобрести рыбу, сувениры, саженцы, семена, рассаду.
В программе мастер-классы по гончарному мастерству, мероприятия от кинотеатра «Юбилейный» и краеведческого музея, игры, музыка, катание на электромобилях для детей. Также на площади можно будет купить шашлык, сладкую вату, попкорн, хот-доги и многое другое.
Время проведеня — с 11 до 14 часов.
«Переславские сезоны»
23 мая в Переславле-Залесском планируется ярмарка «Переславские сезоны» (0+). Для гостей откроют торговые и сувенирные ряды, производители представят молоко, сыры, мед, мясную продукцию, авторские сувениры и изделия ручной работы. Также в программе — концерт с участием местных творческих коллективов.
Местом проведения станет парк «Летний сад» на улице Советской. Время ярмарки — с 11 до 19 часов.
Также мы делали обзор спектаклей, концертов и мастер-классов в Ярославле на неделе.