«Даже думать страшно»: актер Александр Петров рассказал, почему люди любят фильмы о маньяках

Кинозвезда поделился своим мнением по этому вопросу

914
Источник:

шоу «Кстати», выпуск от 10.05.26, «ВКонтакте»

Ярославский актер Александр Петров высказался на тему популярности в России фильмов и сериалов про маньяков. По его словам, зрителей всегда привлекают истории, связанные с темами страха и неизвестности.

«Очень простой ответ на этот вопрос: зрителю всегда хочется подглядеть за тем, прикоснуться к тому, про что иногда даже думать страшно», — рассказал актер в программе «Кстати».

Разговор о тру-крайме зашел во время обсуждения новых российских проектов. В частности, Александр Петров рассказал о фильме «Коммерсант» (18+), в котором сыграл главную роль.

«На самом деле такого давно не было в российском прокате — такого честного, настоящего, глубокого фильма. Последний раз, наверное, подобные отзывы были во времена „Текста“ (18+), когда люди выходили из кинотеатров, снимали себя на видео и хотели поделиться эмоциями. Не просто сказать: „Прикольный фильм“, а именно рассказать о чувствах после просмотра», — отметил актер.

Фильм «Коммерсант» — российская тюремная драма, которую сняли по мотивам автобиографического бестселлера Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет».

По сюжету действие разворачивается в Москве в 1996 году. Молодой, дерзкий и амбициозный предприниматель Андрей вместе с другом занимается полулегальным банковским бизнесом. Будучи уверенным, что жизнь удалась и большие деньги решают любые проблемы, он ввязывается в масштабную сделку. Вскоре выясняется, что его использовали, а сам он стал участником гигантской аферы по хищению средств из государственной казны.

Петров подчеркнул, что современному зрителю важно не только развлекательное кино, но и истории, которые заставляют задуматься.

«Есть сказки, семейные фильмы, развлекательный жанр — это всё нужно и здорово. Я сам в таком снимаюсь и люблю это. Но есть особое ощущение, когда на финальных титрах тебе не хочется сразу вставать и уходить. Хочется досмотреть титры, подумать, осмыслить увиденное», — рассказал артист.

Вы какие сериалы/фильмы любите смотреть?

Тру-крайм и криминальные драмы
Детективы и расследования
Комедии
Драмы
Боевики
Триллеры
Романтические фильмы и сериалы
Анимация / мультфильмы
Документальные проекты
Редко смотрю фильмы и сериалы
Напишу в комментариях
Кристина Геворкян
корреспондент
Александр Петров Актер
Комментарии
8
Гость
16 мая, 13:33
Живя в Аду хочется чтобы кто-то жил ещё хуже?
Гость
16 мая, 18:36
Не актер , а актеришка .
Гость
