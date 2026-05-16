«Даже думать страшно»: актер Александр Петров рассказал, почему люди любят фильмы о маньяках

Александр Петров поделился своими размышлениями о фильмах про маньяков Источник: шоу «Кстати», выпуск от 10.05.26, «ВКонтакте»

Ярославский актер Александр Петров высказался на тему популярности в России фильмов и сериалов про маньяков. По его словам, зрителей всегда привлекают истории, связанные с темами страха и неизвестности.

«Очень простой ответ на этот вопрос: зрителю всегда хочется подглядеть за тем, прикоснуться к тому, про что иногда даже думать страшно», — рассказал актер в программе «Кстати».

Разговор о тру-крайме зашел во время обсуждения новых российских проектов. В частности, Александр Петров рассказал о фильме «Коммерсант» (18+), в котором сыграл главную роль.

«На самом деле такого давно не было в российском прокате — такого честного, настоящего, глубокого фильма. Последний раз, наверное, подобные отзывы были во времена „Текста“ (18+), когда люди выходили из кинотеатров, снимали себя на видео и хотели поделиться эмоциями. Не просто сказать: „Прикольный фильм“, а именно рассказать о чувствах после просмотра», — отметил актер.

Фильм «Коммерсант» — российская тюремная драма, которую сняли по мотивам автобиографического бестселлера Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». По сюжету действие разворачивается в Москве в 1996 году. Молодой, дерзкий и амбициозный предприниматель Андрей вместе с другом занимается полулегальным банковским бизнесом. Будучи уверенным, что жизнь удалась и большие деньги решают любые проблемы, он ввязывается в масштабную сделку. Вскоре выясняется, что его использовали, а сам он стал участником гигантской аферы по хищению средств из государственной казны.

Петров подчеркнул, что современному зрителю важно не только развлекательное кино, но и истории, которые заставляют задуматься.

«Есть сказки, семейные фильмы, развлекательный жанр — это всё нужно и здорово. Я сам в таком снимаюсь и люблю это. Но есть особое ощущение, когда на финальных титрах тебе не хочется сразу вставать и уходить. Хочется досмотреть титры, подумать, осмыслить увиденное», — рассказал артист.