Лепить тарелки и смотреть комедию: чем заняться в Ярославле 14 мая

Весной культурная жизнь Ярославля словно оживает вместе с природой. Концерты, события, мастер-классы, шоу — мероприятий становится больше. Мы собираем для вас афишу, чтобы каждый день можно было провести по-особенному. В этом обзоре мероприятия на 14 мая 2026 года.
Концерты
18:30 — концерт «Весенний перезвон голосов» (12+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова. Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» представит закрытие хорового сезона. Стоимость билетов 500-700 рублей.
19:00 — концерт группы «Фризи Фис» (12+) в Концерт-холле «Кино». Молодёжный оркестр сыграет знакомые мелодии из мультфильмов и игр на русских народных инструментах. Билеты от 300 до 500 рублей.
Спектакли
10:30 — кукольный спектакль «Однажды на „Диком западе“» (6+) в ТЮЗе. История от Театра кукол, в которой по дороге на «Дикий запад» встречаются герои двух разных авторов: мошенники Энди и Джеф из рассказов О.Генри, и Братец Кролик из произведения Д.Харриса. Билеты 450 рублей.
11:00 — спектакль «Разыскивается Карлсон» (6+) в ТЮЗе. Продолжение известной истории про Карлсона и Малыша на сцене театра. Билеты от 400 до 500 рублей.
18:00 — спектакль «Примадонны» (16+) в ТЮЗе. В комедии безработные актёры Лео и Джек ради чужого наследства решают переодеться в девушек, чтобы притвориться потерянными племянницами миллионерши. Но в дело вмешивается любовь к героине Мэг, и весь план рушится. Билеты от 600 до 800 рублей.
Мастер-классы
В городе работают мастерские и музеи, в которых устраивают мастер-классы. Это может быть создание картины или лепка из глины — общее в них то, что результат работ можно унести с собой.
Гончарная школа Textura
14 мая организуют мастер-класс для всех желающих по лепке тарелки из глины. Время с 18:00–20:00. Участники могут выбрать форму будущего изделия: лист, звезда, монстера, с декором или в форме авокадо и даже лотоса. Стоимость мастер-класса зависит от размера, формы и выбранного варианта покрытия и варьируется от 1700 до 2200 рублей.
Classceramica
Расписание мастер-классов в студии на 14 мая:
10:00 — гончарный круг / ручная лепка;
12:00 — роспись игрушек в технике «Майолика»;
14:00 — гончарный круг / ручная лепка;
16:00 — роспись изразцов;
18:00 — гончарный круг / ручная лепка.
Стоимость мастер-классов от 1800 до 3500 рублей. В среднем: 2000-2200 рублей и готовое изделие, которое останется вам.
Музей эмальерного исскуства «Эмалис»
Здесь мастер-классы проводят ежедневно с 10 до 19 часов. На них создают кулоны, картины, ёлочные игрушки и фигурные дома. Длительность урока от 1,5 до 2,5 часов.
Стоимость занятия от 1590 рублей до 7590 рублей, если речь идет о создании комплекта ювелирных украшений.
Музей льна
На улице Собинова, 32/8 по предварительной записи проводят экскурсии с мастер-классами.
На 14 мая расписание следующее:
С 9:00 до 14:00 мастер-классы по ткачеству изделия на выбор (салфетка, светильник, половик, пояс).
14:00 мастер-классы по верховой набойке на ткани (изделие на выбор. Стоимость от 500 до 1200 рублей
18:00 мастер-класс по валянию из шерсти лисенка 600 рублей.