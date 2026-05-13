Лепить тарелки и смотреть комедию: чем заняться в Ярославле 14 мая

В городе ежедневно проходит много событий Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Весной культурная жизнь Ярославля словно оживает вместе с природой. Концерты, события, мастер-классы, шоу — мероприятий становится больше. Мы собираем для вас афишу, чтобы каждый день можно было провести по-особенному. В этом обзоре мероприятия на 14 мая 2026 года.

Концерты

18:30 — концерт «Весенний перезвон голосов» (12+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова. Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» представит закрытие хорового сезона. Стоимость билетов 500-700 рублей.

19:00 — концерт группы «Фризи Фис» (12+) в Концерт-холле «Кино». Молодёжный оркестр сыграет знакомые мелодии из мультфильмов и игр на русских народных инструментах. Билеты от 300 до 500 рублей.

Спектакли

10:30 — кукольный спектакль «Однажды на „Диком западе“» (6+) в ТЮЗе. История от Театра кукол, в которой по дороге на «Дикий запад» встречаются герои двух разных авторов: мошенники Энди и Джеф из рассказов О.Генри, и Братец Кролик из произведения Д.Харриса. Билеты 450 рублей.

11:00 — спектакль «Разыскивается Карлсон» (6+) в ТЮЗе. Продолжение известной истории про Карлсона и Малыша на сцене театра. Билеты от 400 до 500 рублей.

18:00 — спектакль «Примадонны» (16+) в ТЮЗе. В комедии безработные актёры Лео и Джек ради чужого наследства решают переодеться в девушек, чтобы притвориться потерянными племянницами миллионерши. Но в дело вмешивается любовь к героине Мэг, и весь план рушится. Билеты от 600 до 800 рублей.

Мастер-классы

В городе работают мастерские и музеи, в которых устраивают мастер-классы. Это может быть создание картины или лепка из глины — общее в них то, что результат работ можно унести с собой.

Гончарная школа Textura

14 мая организуют мастер-класс для всех желающих по лепке тарелки из глины. Время с 18:00–20:00. Участники могут выбрать форму будущего изделия: лист, звезда, монстера, с декором или в форме авокадо и даже лотоса. Стоимость мастер-класса зависит от размера, формы и выбранного варианта покрытия и варьируется от 1700 до 2200 рублей.

Classceramica

Расписание мастер-классов в студии на 14 мая:

10:00 — гончарный круг / ручная лепка;

12:00 — роспись игрушек в технике «Майолика»;

14:00 — гончарный круг / ручная лепка;

16:00 — роспись изразцов;

18:00 — гончарный круг / ручная лепка.

Стоимость мастер-классов от 1800 до 3500 рублей. В среднем: 2000-2200 рублей и готовое изделие, которое останется вам.

Музей эмальерного исскуства «Эмалис»

Здесь мастер-классы проводят ежедневно с 10 до 19 часов. На них создают кулоны, картины, ёлочные игрушки и фигурные дома. Длительность урока от 1,5 до 2,5 часов.

Стоимость занятия от 1590 рублей до 7590 рублей, если речь идет о создании комплекта ювелирных украшений.

Музей льна

На улице Собинова, 32/8 по предварительной записи проводят экскурсии с мастер-классами.

На 14 мая расписание следующее: