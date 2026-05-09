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Развлечения Вечерняя викторина Не то, чем кажется? Угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Не то, чем кажется? Угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Не думайте, что здесь всё слишком очевидно. Или да?

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Догадайтесь, что за предмет времен СССР изображен на фото | Источник: Avito.ruДогадайтесь, что за предмет времен СССР изображен на фото | Источник: Avito.ru

Догадайтесь, что за предмет времен СССР изображен на фото

Источник:

Avito.ru

Новый выпуск нашей еженедельной «Вечерней викторины», посвященный необычным предметам времен СССР, уже перед вами. Правила, как всегда, просты: нужно посмотреть на фото выше и понять, как эту штуковину использовали в прошлом столетии.

Данный предмет, как и многие другие в наших викторинах, мы отыскали на сайте «Авито». Вам может показаться, что в этот раз ответ буквально лежит на ладони. Может быть, и так. А может, и нет. Проверьте! В любом случае мы уверены: те, кто застал советские времена, смогут дать правильный ответ не моргнув глазом.

Что изображено на фото?

  • точилка для карандашей;

  • зажигалка;

  • фотоаппарат.

Что это за предмет

Перед вами бензиновая зажигалка — фотоаппарат. В комплекте с ней шел небольшой штатив. Спустя годы она превратилась в предмет коллекционирования.

Если вы еще не проходили предыдущие выпуски, то самое время это сделать. Угадайте, как в СССР использовали странный предмет с ручками или для чего в быту прошлого столетия была необходима штуковина со шнуром.

Для тех, кто вырос в советские времена, мы делали ностальгический тест по мультикам той поры.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Старинные предметы быта Викторина
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Комментарии
5
Гость
11 мая, 05:59
Этот сайт больше никогда не открою!
Гость
10 мая, 21:30
Шибаева, для тебя многие вещи открытие.
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Гость
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