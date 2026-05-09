Не то, чем кажется? Угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Догадайтесь, что за предмет времен СССР изображен на фото Источник: Avito.ru

Новый выпуск нашей еженедельной «Вечерней викторины», посвященный необычным предметам времен СССР, уже перед вами. Правила, как всегда, просты: нужно посмотреть на фото выше и понять, как эту штуковину использовали в прошлом столетии.

Данный предмет, как и многие другие в наших викторинах, мы отыскали на сайте «Авито». Вам может показаться, что в этот раз ответ буквально лежит на ладони. Может быть, и так. А может, и нет. Проверьте! В любом случае мы уверены: те, кто застал советские времена, смогут дать правильный ответ не моргнув глазом.

Что изображено на фото?

точилка для карандашей;

зажигалка;

фотоаппарат.

Что это за предмет Узнать Перед вами бензиновая зажигалка — фотоаппарат. В комплекте с ней шел небольшой штатив. Спустя годы она превратилась в предмет коллекционирования.

Если вы еще не проходили предыдущие выпуски, то самое время это сделать. Угадайте, как в СССР использовали странный предмет с ручками или для чего в быту прошлого столетия была необходима штуковина со шнуром.