Тест по литературе для самых внимательных: спорим, такого вы об этих героях и не знали

Литературные персонажи умеют делать карьеру не хуже звезд шоу-бизнеса. Сначала они тихо живут на страницах романов, комиксов, сказок и пьес, а потом вдруг оказываются в кино, рекламе автомобилей, рок-песнях, на кофейных стаканчиках и в разговорной речи. В этом тесте собраны герои, которые давно вышли за пределы своей обложки и поселились в массовом сознании.
Тут пригодится не только любовь к книгам, но и память на клипы, бренды, цитаты, интернет-шутки и странные рекламные идеи. Проверьте, насколько легко вы узнаете литературных персонажей, когда они появляются не в библиотеке, а в самом неожиданном месте.
Какой известный сыщик стал самым воплощаемым литературным персонажем в кино и на ТВ?
Эркюль Пуаро
Шерлок Холмс
Отец Браун
Литературные персонажи потому и остаются живыми, что постоянно меняют костюмы и антураж. Сегодня они могут быть героями романа, завтра — залезть на логотип бренда, а послезавтра — стать символом активистов. Иногда массовая культура упрощает их до одной фразы или яркой черты, но именно так классика продолжает работать: она выходит из книги и начинает разговаривать с теми, кто, возможно, давно не открывал толстый роман.