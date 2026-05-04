Тест по литературе для самых внимательных: спорим, такого вы об этих героях и не знали

Литературные герои давно вышли из книг: теперь они живут в рекламе, роке, кино и мемах и не платят аренду Источник: GPT

Литературные персонажи умеют делать карьеру не хуже звезд шоу-бизнеса. Сначала они тихо живут на страницах романов, комиксов, сказок и пьес, а потом вдруг оказываются в кино, рекламе автомобилей, рок-песнях, на кофейных стаканчиках и в разговорной речи. В этом тесте собраны герои, которые давно вышли за пределы своей обложки и поселились в массовом сознании.

Тут пригодится не только любовь к книгам, но и память на клипы, бренды, цитаты, интернет-шутки и странные рекламные идеи. Проверьте, насколько легко вы узнаете литературных персонажей, когда они появляются не в библиотеке, а в самом неожиданном месте.

Тест Пройден 304 раза 1 / 15 Какой известный сыщик стал самым воплощаемым литературным персонажем в кино и на ТВ? Эркюль Пуаро

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