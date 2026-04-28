Железная воля и природное обаяние: почему Эмин Гюненч бросил спортивную карьеру ради турецких сериалов

Путь Эмина Гюненча между успехом и безвестностью был долгим Источник: кадр из сериала «Между» (18+), реж. Оузхан Денизхан, Эрдал Сары, студия Rains Pictures & GoQuest Media, 2025 год

Его лицо не сходит с обложек, а за каждым шагом следят миллионы. Путь Эмина Гюненча к мировому признанию не был стремительным и безоблачным, зато в упорстве и трудолюбии ему явно не откажешь. Рассказываем, как харизматичному красавчику удалось снискать любовь публики, над какими проектами он работает и свободно ли его сердце.

«Выделяться на фоне других»

Эмину Гюненчу тридцать один, и всю свою жизнь он провел в Стамбуле. Семья будущей звезды туркдизи переехала в мегаполис из маленького городка в соседней с ним провинции Текирдаг.

«У меня очень крепкая связь с семьей, и она сохраняется до сих пор, — признается Эмин Гюненч. — Возможно, потому, что я единственный сын. В детстве я был очень привязан к матери и слушался ее во всём. Мое детство было счастливым, я помню почти все моменты. У меня был любимый трехколесный велосипед. Однажды моя сестра села на него и сломала, я долго плакал. Увидев это, на следующий день отец сделал мне сюрприз и купил новый велосипед — я был так счастлив! Это одно из воспоминаний, которые я никогда не забуду».

Теперь у Эмина есть собственный автомобиль Источник: emingunenc / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В детстве у Эмина, как и у многих турецких мальчишек, проснулась любовь к спорту, в первую очередь к футболу. Он начал заниматься им профессионально в 8 лет и играл до 18, пока травма не заставила его уйти из спорта. Но это было не единственное хобби юного Эмина Гюненча.

«В 5–6 лет я научился играть в шахматы. Поэтому в жизни я всегда просчитываю свои действия на шаг вперед. В актерской профессии то же самое. Вы всегда должны развиваться и выделяться на фоне других», — говорит актер.

«Хотел учиться в консерватории»

Завязав с карьерой футболиста, Гюненч поступил в престижный стамбульский Мармаринский университет, где получил образование по специальности «машинное черчение». Актер говорит, что это не было его призванием.

«Вообще-то я хотел учиться в консерватории, но семья в то время не очень одобряла эту затею, — рассказывает Гюненч. — Не могу сказать, что учился на своей специальности с большим желанием. Как только я окончил университет, то сразу начал брать уроки актерского мастерства».

Гюненч не всегда делал то, что ему нравится Источник: emingunenc / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Выпускник с технической специальностью, он просчитал все дальнейшие ходы. Эмин Гюненч стал учиться в престижном стамбульском культурном центре Садри Алышыка, затем освоил искусство держаться перед камерой под руководством знаменитого режиссера турецких сериалов Хиляль Сарал, а также прошел курсы вокала и дикции.

«Дождаться правильного момента»

Впрочем, известность не спешила к Эмину так же сильно, как он делал шаги в этом направлении. Высокий, спортивный и харизматичный Гюненч успел поработать и моделью, и сняться в рекламе Coca Cola в Турции.

Первую эпизодическую роль Эмин Гюненч получил в сериале «Эзра» (16+) в 2015 году. А за этим последовала тишина — продюсеры не звали его на съемки.

Эмин успел поработать моделью Источник: emingunenc / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Я всегда проявлял терпение. Иногда проекты закрываются по причинам, от вас не зависящим. Это случается с каждым актером. Главное — дождаться правильного момента», — подчеркивал актер.

«Был слеп, а потом прозрел»

И он этого момента дождался. Переломным для Эмина Гюненча стало реалити-шоу Survivor, где команда знаменитостей и команда добровольцев борются за выживание в дикой природе и проходят различные испытания.

Гюненч попал в телепроект не с первого раза. Он подавал заявку еще в 2019 году, но остался в списке запасных. В 2021 году он наконец попал в основной состав команды добровольцев.

«Survivor для меня — это огромный поворотный момент, большая ступень. Я хочу не идти, а бежать к своим мечтам. Я уверен, что добьюсь успеха. В 2019 году я был в шаге от участия, в запасе. В этом году я готов лучше, я сильнее и приложил гораздо больше усилий», — говорил Гюненч перед началом сезона.

Правда, пробыл на необитаемом острове он недолго: из-за травмы колена Эмин был вынужден покинуть проект по рекомендации врачей. Кажется, словно судьба пыталась отвернуть его от спортивной карьеры: вторая травма и второй крах надежд в его жизни.

Сейчас Гюненч предпочитает комфортные отели Источник: emingunenc / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Проект дал мне почувствовать, в каком богатом мире я на самом деле живу. Там не было ничего из моей обычной жизни, особенно еды, — признавался он. — Вернувшись в Турцию, я долго чувствовал себя человеком, который был слеп, а потом прозрел. Я стал больше ценить всё, что имею. Мир постоянно меняется, дела не всегда идут как хочется, поэтому нужно быть готовым ко всему и обязательно иметь сбережения».

«Труднее оставаться в неопределенности»

Незадолго до поездки на необитаемый остров Эмин Гюненч сыграл в сериале «Грех матери» (16+), а после возвращения появился в четырех эпизодах сериала «Красная комната» (18+).

Дальше — больше. 2022-й принес ему роли в проектах «Квартира невинных» (18+) и «Безупречный арендатор» (16+). Спустя год Эмин Гюненч попробовал свои силы в кино и снялся в фильме «Священная бутыль 4» (18+), вот только у зрителей эта картина получила низкую оценку.

В том же 2023-м на экраны вышел сериал с его участием под названием «Мачеха» (16+), где его игру смогли оценить российские зрители. Затем последовал довольно успешный проект «Предательство» (18+), и там Гюненча можно увидеть в 13 сериях.

Настоящий успех актеру принесли съемки в сериале «Между» (18+), где он сыграл главную роль — неоднозначного персонажа по имени Атеш Карахан.

Сердце актера официально не занято Источник: кадр из сериала «Между» (18+), реж. Оузхан Денизхан, Эрдал Сары, студия Rains Pictures & GoQuest Media, 2025 год

Название сериала очень многозначно. Все персонажи так или иначе проживают свое «чистилище». Мой герой Атеш тоже находится в плену своих чувств, — объясняет актер. — Могу сказать зрителю: оставаться в неопределенности труднее, чем принять решение. И мы стараемся передать эти переживания на экране максимально искренне».

В начале 2026 года вышел фильм с участием Эмина Гюненча «Первая молодость» (14+). Он рассказывает о первой любви, наполненной не только романтикой, но и тяжелыми жизненными испытаниями, с которыми сталкиваются герои.

Личная жизнь Эмина Гюненча

Красавчик-актер играет любовь перед телекамерами, но вот о своей личной жизни он предпочитает не распространяться. В интервью в 2024-м он говорил, что его сердце свободно. Затем в турецких соцмедиа стали ползти слухи, что Гюненч встречается с актрисой Эджем Оз, с которой, кстати, снимался в «Первой молодости».

Этот красавчик свободен? Источник: emingunenc / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Еще одним поводом для обсуждения общественности стала фотография Гюненча с актрисой Ильсу Демирджи — его партнершей по сериалу «Между». Турецкая пресса назвала снимок провокационным. Также соцсети бурно обсуждают свадьбу актера, однако эта информация остается на уровне непроверенных слухов.

Стиль жизни Эмина Гюненча

Актер известен как красавчик и модель, а еще он обожает шопинг.

«Я очень люблю наряжаться и ходить по магазинам. В одежде больше всего обращаю внимание на крой — как вещь сидит на мне. Обычно предпочитаю не яркие цвета, а черный и белый», — делится Эмин.

Он также остается заядлым спортсменом, несмотря на травмы: в его аккаунте часто мелькают видео и фото с пробежек и из спортзала. За его плечами 6 лет занятий фитнесом.

Следить за внешностью он тоже успевает Источник: emingunenc / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)