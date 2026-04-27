«Жесткая терпежка и бесконечный ад»: кто выиграл в шоу «Титаны. Битва сезонов»

На пути к суперфиналу атлетам пришлось пройти немало сложных испытаний Источник: кадр из шоу «Титаны. Битва сезонов» (18+), ТНТ, 2026 год

Накал эмоций, горечь поражения и радость победы — на ТНТ состоялся финал популярного спортивно-развлекательного шоу «Титаны. Битва сезонов». В итоговой схватке сошлись лучшие из лучших. Подробности — в нашем обзоре.

Перед началом состязаний собравшихся ждал сюрприз. К числу 12 финалистов присоединились еще два атлета — Николай Коваленко и Константин Степанов, которые покинули проект в прошлой серии. Организаторы шоу посчитали, что совершённые ими незначительные ошибки позволяют им продолжить борьбу. Спортсменов встретили очень тепло и эмоционально.

Титаны посчитали решение о возвращении в шоу двух атлетов справедливым Источник: кадр из шоу «Титаны. Битва сезонов» (18+), ТНТ, 2026 год

— Со слезами на глазах обнимаемся, радуемся, — сказал Коваленко. — Наверное, я и на пенсии буду эти эмоции вспоминать и переживать заново. Мы достойны, получается, финала.

— Я очень рад, что так справедливо отнесся искусственный интеллект и вернул именно этих двух участников. Тот, кто действительно хочет бороться до последнего, получает этот шанс, — произнес Роман Власов.

Испытанием первого этапа стал титанический аэробайк. Атлетам предстояло совершить три заезда. В первых двух отсеивались по три человека, показавшие худший результат, в последнем — еще два.

Первый заезд продолжался 7 минут, второй — 5 минут, третий — 3 минуты Источник: кадр из шоу «Титаны. Битва сезонов» (18+), ТНТ, 2026 год

— Аэробайк — это жесть. Это по нагрузке, наверное, функционально самое худшее, что могло было бы быть сегодня, — сказал Евгений Генин.

— Я этот снаряд очень люблю, но в то же время я отдаю себе отчет, что он может быть максимально непредсказуемым, — прокомментировал Геннадий Мальковский.

Так и вышло. Крутить педали велотренажера многим оказалось тяжело. Евгению Генину после первого заезда даже потребовалась медицинская помощь, а Роман Власов упал на пол без сил.

— Это испытание, которое только тренированный человек может пройти, — произнес олимпийский чемпион. — Я даже не могу описать эту мышечную боль.

Многим спортсменам заезды на аэробайках дались очень непросто Источник: кадр из шоу «Титаны. Битва сезонов» (18+), ТНТ, 2026 год

В итоге после первого заезда на аэробайках финал покинули Леонид Гатовский, Виктор Михайлов и победитель третьего сезона Кирилл Бельский. Проигрыш последнего для многих стал неожиданностью. Как выяснилось, атлет слишком низко установил велосипедное седло, что стало для него роковой ошибкой.

Второй заезд стал последним для Евгения Генина, Николая Коваленко и победителя второго сезона Николая Бобылева.

— Даже если я что-то сделал хуже, чем остальные ребята, я не сдался, — произнес учитель физкультуры.

Учитель физкультуры, победитель второго сезона Николай Бобылев смог вновь дойти до финала проекта Источник: кадр из шоу «Титаны. Битва сезонов» (18+), ТНТ, 2026 год

После третьего заезда путь в «Титанах» завершился для двух олимпийских чемпионов и друзей — Романа Власова и Давита Чакветадзе. Борцы всегда держались на проекте вместе, поддерживали друг друга и ушли одновременно.

— Я уже нигде не испытаю, наверное, все эти эмоции, которые я испытал здесь, — поделился Чакветадзе.

— Я счастливый человек, я дважды вышел в финал. Я об этом мечтал, — сказал, уходя, Власов. — Слёзы мои сейчас только потому, что завтра-послезавтра мне уже не надо будет приезжать на «Титаны». Это лучший проект после Олимпийских игр. Два сына, две олимпийские золотые медали. Хоть «Титаны» не выиграл, но пусть Бог подарит мне дочку.

Один из фаворитов Роман Власов покинул проект в шаге от суперфинала Источник: кадр из шоу «Титаны. Битва сезонов» (18+), ТНТ, 2026 год

Вторым испытанием финала стало «Колесо Конана». Шести атлетам нужно было преодолеть как можно больше кругов, удерживая на руках груз, равный собственному весу.

— Нас ждет жесткая терпежка и бесконечный ад, — высказался один из финалистов.

Спортсменов разделили на две группы по три человека в каждой. В суперфинал проходили два атлета, показавшие лучший результат.

— У меня руки не такие массивные, хватит ли их, чтобы поднять свой вес? — задался вопросом Никита Крюков. — Но это борьба за выход в суперфинал. Здесь даже если тебе будет крайне тяжело, ты всё равно будешь пытаться нести этот вес.

«Колесо Конана» — упражнение из силового экстрима, которое требует силы, выносливости, умения маневрировать тяжелым предметом Источник: кадр из шоу «Титаны. Битва сезонов» (18+), ТНТ, 2026 год

— Будет настоящая битва. «Титаны» — спортивное шоу, но по эмоциям, по накалу страстей оно затмевает чемпионаты мира и Олимпийские игры, — высказался Олег Виллард. — Я хочу выиграть. Я вгрызусь и не отдам победу!

По итогам второго испытания проект покинули Константин Степанов, Геннадий Мальковский, Петр Карпов и Кирилл Колесников.

— Я опустошен. Я показал всё, что мог. Хотелось бы выиграть, но покидаю проект, — сказал Карпов.

— Это как последний день в лагере. Очень не хочется уезжать, очень грустно. Запах победы уже где-то витал рядом, — поделился Колесников.

Суперфиналистами сезона стали мастер спорта по академической гребле, бодибилдер Олег Виллард и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков Источник: кадр из шоу «Титаны. Битва сезонов» (18+), ТНТ, 2026 год

В суперфинале встретились 44-летний Олег Виллард и 40-летний Никита Крюков. Последний уже оказывался в подобной ситуации во втором сезоне и проиграл, поэтому победа была для олимпийца особенно важна.

— Я настраивал себя, что победа в битве сезонов перекроет все неудачи, которые были раньше. И теперь мне остается сделать этот последний, самый важный шаг, — сказал Крюков. — Хочется идти дальше. Не хочется постоянно всем напоминать, что 15 лет назад я выиграл олимпийскую медаль. Хочется обновить свою историю. Открыть книгу и не видеть в ней белые пустые страницы, а хочется их наполнять новой интересной историей. Я отдам всего себя.

Испытанием суперфинала стал титанический футбол. Атлеты катали по площадке гигантский 50-килограммовый мяч, не видя друг друга и не имея возможности оценить позицию соперника. Участники должны были вытолкнуть снаряд за пределы своего поля. Игра велась до 5 побед.

Для того чтобы просто сдвинуть мяч с места, атлетам приходилось прикладывать усилия Источник: кадр из шоу «Титаны. Битва сезонов» (18+), ТНТ, 2026 год

Сначала удача была на стороне Никиты Крюкова, который повел в счете. Но дальше Олег Виллард, поменяв тактику, переломил ход борьбы. Никита Крюков пытался отыграться, но силы его покидали. В итоге со счетом 5:1 победу одержал Олег Виллард.

— Разочарован собой, наворачиваются слёзы на глаза от того, что я не хочу в это верить, — сказал раздосадованный Крюков.

Никита Крюков не скрывал разочарования от проигрыша Источник: кадр из шоу «Титаны. Битва сезонов» (18+), ТНТ, 2026 год

— Я никогда в жизни не выигрывал чемпионаты мира и Олимпийские игры. Я не знаю, что такое быть на триумфе, когда тебе аплодируют, когда ты чувствуешь себя звездой. Я понял, что всё закономерно. Не бывает случайностей. И в жизни мы всего достигаем тогда, когда делаем правильные вещи, — произнес победитель. — Невозможное возможно, если верить и делать.

Олег Виллард получил кубок и звание титана Источник: кадр из шоу «Титаны. Битва сезонов» (18+), ТНТ, 2026 год