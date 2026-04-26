Караулила Преснякова у подъезда, была аистом у Ротару и другие неожиданные признания самой горячей звезды нулевых Анны Плетневой

Певица Анна Плетнева на днях выступила в Екатеринбурге Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева колесит по стране с туром: она собирает сотни фанатов, выходит петь с плеткой в руках и приглашает поклонников на сцену. Корреспонденты E1.RU пообщались с самой эпатажной и горячей артисткой нулевых — звезда рассказала, кого считает Полом Маккартни наших дней, и призналась, как была одержима Владимиром Пресняковым.

«Планировать успех — глупое занятие»

— Вы дали громкий концерт в Екатеринбурге. Расскажите, часто ли бываете в нашем городе?

— После того как у нас случился дуэт с Травмой, SKIDRI и DVRKLXGHT, песня «Плохая девочка», бываю очень часто. Оказалось, что эти ребята из Екатеринбурга, и этот город буквально принял нас в свои объятия. Каждый месяц мы прилетали в этот прекрасный город, и нас встречали на «ура». Здесь самые классные места, самые потрясающие люди, офигенно модные дизайнеры, столько новых знакомств — это всё нам подарил Екатеринбург.

Посмотрите, как «Винтаж» отожгла в Екатеринбурге Источник: Дарья Костомина / E1.RU

— Помните ли самые безумные ситуации, которые происходили здесь с вами? Расскажите.

— Почему, если «плохая девочка», то сразу безумный поступок? Но, честно, он был! Однажды мы после концерта сидели в аэропорту, в бизнес-зале, и увидели очень красивые картины на стенах. Я сказала: «Без этих картин не уеду». В итоге их все купила.

— Вы и рэперы из Екатеринбурга выстрелили с ремейком «Плохой девочки». Как вам опыт работы с этими исполнителями?

— Для меня это был новый и классный опыт. Я поняла, что нет никакой разницы между поколениями, если ты занимаешься музыкой. Музыка объединяет, у нее нет никаких границ и возраста. Если ты по-настоящему горишь своим делом и любишь его, всегда получаются такие классные и офигенные истории.

— Планируете ли повторить оглушительный успех, записав хит с молодым исполнителем? Если да, то с кем?

— Я никогда не планирую никакой ошеломительный успех. Я просто занимаюсь своим любимым делом и делаю то, что нравится. И если это действительно еще и нравится другим — это, конечно, большое счастье и удача. Но планировать успех — это, поверьте, очень глупое занятие.

«Винтаж» завирусилась в Сети благодаря ремейку «Плохой девочки» Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

— А в целом, кто из молодых исполнителей вам нравится? За кем вы следите?

— Я просто с ума схожу от Андрея Катикова. Я считаю, что это наша новая звезда, Пол Маккартни наших дней. Я мечтаю записать с ним дуэт. Он, кстати, согласен, теперь нужно найти время.

«Все мечты сбываются»

— В детстве вы мечтали выйти на одну сцену с Владимиром Пресняковым и родить от него детей. Понятно, что вторая мечта не сбылась. А что насчет первой?

— Про Преснякова отдельная история, которую вы все знаете. Я в него была влюблена и следила за ним всё детство: караулила его возле подъезда и писала большими буквами «Вова, я тебя люблю». Сейчас мы находимся в одном лейбле Velvet Music, и это, конечно, доказательство того, что все мечты сбываются. Хочешь ты этого или нет, рано или поздно они воплощаются в реальность.

Анна призналась, что в детстве была влюблена в Преснякова Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

— Анна, вам наверняка постоянно делают комплименты. Вы потрясающе выглядите. Раскройте несколько секретов вечной молодости.

— Спасибо большое! Хотела бы ответить кокетливо, что это, конечно, просто мои гены… На самом деле это так и есть, и теперь живите с этим. Если честно, это прежде всего внутреннее состояние — состояние любви, гармонии, счастья. Меня окружают только любимые люди, я обожаю эту жизнь и свою работу. Могу сказать смело: я абсолютно счастливый человек.

— Придерживаетесь ли вы сейчас какой-то диеты? Если да, то расскажите, в чем себя ограничиваете.

— Я не придерживаюсь никакой диеты. Считаю, что она очень вредна для меня, потому что я не люблю ни в чем себе отказывать. Я делаю то, что хочу, и ем то, что хочу. Поэтому иногда меня можно увидеть в моих соцсетях с огромным бургером или с хот-догом с заправки. Если честно, за концерт плюс-минус два килограмма я теряю. Мне очень-очень повезло с моей работой. Становитесь поп-звездами, и вам не придется сидеть на диете!

Звезда всегда была в прекрасной форме. Такому можно только позавидовать! Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

— Когда было лучше: в 90-е или сейчас?