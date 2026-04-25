Орут песни во все горло и выбегают на сцену: как зумеры воскресили группы, разрывавшие чарты в нулевые

Группа «Винтаж» выступала в Омске в прошлом году Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Обсессия на нулевые принимает все большие размеры. Последние недели поклонники «Фабрики звезд» радуются возвращению группы «БиС», которая 15 лет назад имела огромную популярность. За этот месяц Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский уже успели провести концерт, продав за несколько дней все билеты, спеть новые песни, а также анонсировать выступления в нескольких городах.

За последние годы подобных новостей в инфополе появилось немало. Возвращение объявили «Тату», «Чай вдвоем», «Тутси» и «Инь-Ян». Зумеры особенно обратили внимание на воссоединение «Сюзанна и Мальбэк», которые примирились после долгих разногласий ради фанатов. Как проходят концерты вернувшихся звезд и почему молодежь сходит с ума по «старичкам» — в авторской колонке нашего внештатного корреспондента Марии Носенко из NGS55.RU. Далее — от первого лица.

Мария Носенко Личный сайт

Эпоха камбэков

Эпоха больших возвращений в русском шоу-бизнесе началась, пожалуй, с воссоединения 5sta Family. В 2017 году фанаты обрадовались камбэку Лои, которая пела в первом составе группы. В апреле этого года на «Яндекс.Музыке» ежемесячные прослушивания достигли 5,4 миллиона, что больше, чем у «Градусов», Нюши, Бьянки и многих других исполнителей.

«Тутси», «Чай вдвоем» и «Тату» присоединились позже, в 2019, 2022 и 2025 годах соответственно. Если первые две группы лишь изредка выпускают треки и выступают на корпоративах, то «Тату» рады видеть на крупных фестивалях. Например, в этом году их обещают вывести на сцену VK Fest в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В апреле на «Яндекс.Музыке» число ежемесячных прослушиваний составило 3,5 миллиона. Неплохо, учитывая, что группа держится не на новых треках, а на выступлениях в разных городах.

Зумеры и миллениалы только рады тому, что звезды из нулевых устраивают концерты и снимаются в кино и сериалах Источник: julychinilova / Instagram*

Воссоединение «Инь-Ян» в 2022 году и «БиС» в 2026 году заставило сердце биться чаще у многих фанатов «Фабрики Звезд». Их возвращение хочется выделить отдельно, так как любовь к ним — это не только ностальгия по нулевым, но и по шоу, на котором выросло два поколения россиян. Я уже молчу про творчество Константина Меладзе, которое для многих является дорогим сердцу.

Если камбэк «Инь-Ян» — это пока что только яркая вспышка, то «БиС» растут в прослушиваниях и достигают в апреле 450 тысяч на «Яндекс.Музыке». Вишенкой на этом торте стали «Сюзанна и Мальбэк», под песни которых прошла юность зумеров в 2016–2019 годах. В 2026 году создатели «Равнодушия» и «Гипнозов» анонсировали два концерта.

Эпоха камбэков на русской сцене сопровождается громкими возвращениями мировых знаменитостей. Последние недели интернет обсуждает новый альбом Мадонны, выступление ее и Джастина Бибера на «Коачелле». Причем в случае альбома это «продолжение» нашумевшего в нулевых Confessions of a dance floor, а в случае с выступлениями — исполнение старых треков что Мадонны, что Джастина.

На группу «Бис» хотели бы попасть россияне с разных уголков планеты Источник: gvinnet_cooper / Instagram*

Мода на возвращение касается также и кинематографа. «Питер FM» В России второй год подряд уносится в прокат. По всему миру выходит вторая часть «Дьявол носит Прада». Зумеры пищат от нового эпизода «Ханны Монтаны» и всерьез думают, что звезды зачем-то хотят вернуть их в детство. Это только малая часть ремейков, которые мы видим на афишах кинотеатров и в интернете. Киноделы «воскрешают» советские фильмы и сказки, пытаясь сделать новую версию всего подряд, и последние годы — всё чаще.

Что происходит на концертах?

Вернемся к обсуждению «старичков» российской сцены, на концертах которых происходит немало любопытного. Чаще всего в российские города приезжают «Дискотеки 90-х», на афишах которых иногда можно увидеть приписку и про нулевые. С удовольствием гастролируют Шура, «Вирус», «Лицей», «Акула», «На-На», Юлия Беретта — «Стрелки», «Фактор-2», «Краски», Игорек, «Отпетые мошенники и другие звезды. Судя по всему, останавливаться они не собираются.

NGS55.RU ранее рассказывал про то, как проходят подобные мероприятия. Например, Олеся Шулицкая отмечала, что на экранах транслируются моменты прошлых выступлений «старичков» и клипы времен MTV, а также QR-коды с адресами страниц артистов в соцсетях. Аранжировки группы «На-На» узнавать сложно, а толпа «разматывается» с трудом.

Но некоторые группы нулевых выкладываются по максимуму. В прошлом году в Омске один из самых ярких концертов случился у группы «Винтаж» во главе с Анной Плетневой. Сейчас это успешная среди молодежи группа, воссоединившаяся меньше десяти лет назад. Сейчас на «Яндекс.Музыке» число их прослушиваний в месяц составляет 6,1 миллиона. Примечательно, что Анна Плетнева в своем блоге показывает недюжинную энергию: порой за один день она может отпахать четыре концерта.

У кого-то теперь будут классные посты в соцсетях Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Зумеры кричат «Плохую девочку», «Еву» и «Знак водолея» во все горло, выбегают на сцену и заваливают Анну Плетневу плакатами со словами о любви. Проще показать видео с концерта, чем описывать атмосферу концертов «Винтажа».

Хорошее впечатление сейчас также производит группа «Братья Грим». Как я, так и Олеся Шулицкая, побывавшая на «Дискотеке 90-х», отмечали этот факт. Константин Бурдаев обычно много раз выбегает обниматься к зрителям, поет на бис и держит настроение публики. А вот «Инь-Ян» стоило бы поучиться «мастерить» атмосферу на сцене. Напряженные и красивейшие песни о любви требуют шоу и живых инструментов, чего пока что у бывших «фабрикантов» нет.

Говоря о ностальгии, стоит ли вспоминать внезапный бум на Надежду Кадышеву и Татьяну Буланову? Первая осмелилась даже собирать по всей стране большие стадионы. Похоже, тренд на «старичков» трудно описать на нескольких страницах.

А вы бы засмущались, будь ваш любимый артист так близко? Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Популярность у зумеров

Проследив, что пишут о популярности этих звезд зумеры в блогах, колонках и комментариях на страницах, я увидела, что на передний план вытекают ковидные времена. Молодежь уверена, что именно оттуда все началось.

«Слышала раньше какие-то песни, но такого интереса, как сейчас, у меня почему-то не было. Это были времена ковида, Татьяна давала онлайн-концерт… И в один прекрасный момент я на него наткнулась, и внутри меня возникло огромное желание его посмотреть», — писала юная Жанна Шонбина для нашего сайта.

Я же больше всего запомнила с пандемийных времен акустический концерт группы «Звери», песни с которого звучали нежно и трогательно. Пожалуй, домашняя изоляция обострила чувство одиночества. Люди — это социальные существа, а концерты дарили чувство единения и возможность обсудить звезд с друзьями.

Самоизоляция закончилась, а чувство одиночества осталось. Кино, музыка и другое творчество стало менее «рискованным» (ведь мало кому хочется еще раз потерять большие деньги, как это было при пандемии). Авторы стали сочинять «беззубую» и понятную музыку, которую редко отличишь одну от другой. Те же Валя Карнавал, Ольга Бузова, Мари Краймбрери, Анна Асти и другие входят для меня в одну группу российских певиц, которые выглядят будто на одно лицо. Порой я даже не могу понять, что хотят сказать на сцене эти певицы и как отличить звучание одной песни от другой. Результат один и тот же: много пафоса, мало искренности и будто «видимость» певческой деятельности.

Звезды же нулевых запомнились зумерам эмоциями, которые они испытывали в детстве. А еще «старички» были более изобретательными в вокальном и сценическом плане (скорее всего, старались продюсеры). «Винтаж», «Братьев Грим», «БиС», «Зверей» и остальных мы слушали в маршрутках, на юбилеях родителей и родственников, в магазине и по телевизору. Во времена «одинаковых лиц» и обилия контента люди тянутся к чему-то искреннему и вызывающему эмоции.

Самые искренние признания в любви Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Особенно улыбают видео из интернета, где старшеклассники выбирают музыку на дискотеку. Вдруг в их плейлистах появляется Света, Бьянка, «Блестящие», Макс Корж, Максим, «Винтаж», «Серебро» и другие подобные исполнители.

Именно поэтому новость о воссоединении группы «БиС» сподвигла молодежь скупить билеты на концерт Влада Соколовского, где у музыкантов произошло первое за долгое время совместное выступление. Хочется надеяться, что новые музыканты все-таки будут появляться с интересными композициями и клипами, которые станут символом нашей эпохи и про которых не стыдно будет рассказать детям и внукам.

А тем, кому пришло в голову ругаться на зумеров и осуждать их вкус, спешу объяснить, что у россиян справляться с трудностями с помощью песен в крови. Как предкам много веков назад в деревне, так и нам сейчас необходимо петь и слушать музыку, чтобы стало легче. Так будем же учиться друг у друга и воспевать искреннее и самобытное творчество. Во времена перемен и социальных потрясений это самое лучшее, что мы можем сделать.

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