Заставшие СССР угадают без труда: как раньше использовали этот предмет на фото? Быстрая викторина

Попробуйте угадать, как этот предмет на фото использовали в СССР Источник: Avito.ru

Те, кто застал СССР, не понаслышке знают, что в прошлом столетии отечественное производство изобиловало предметами необычного вида, которые были незаменимы в быту. Такие вещи, как синяя лампа или рассекатель, никого не удивляли. Напротив, они активно использовались ровно до того момента, пока на смену им не пришли усовершенствованные аналоги.

И всё же до сих пор кто-то предпочитает использовать вещи, изготовленные еще в советские времена, уповая на их непревзойденное качество. А потому отправляются в их поисках в антикварные лавки и на «Авито».

Именно на сайте для поиска объявлений мы отыскали предмет для сегодняшнего выпуска еженедельной рубрики «Вечерняя викторина».

Посмотрите на фото и попробуйте угадать за 30 секунд, как раньше использовали этот предмет. Вот вам три варианта ответа на выбор:

катушечный магнитофон;

выжигательный аппарат;

блок питания.

Что это за предмет Узнать Это блок питания. Такие агрегаты использовались для преобразования сетевого напряжения в необходимое и безопасное для радиоаппаратуры, измерительных приборов и различной бытовой техники.