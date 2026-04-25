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Развлечения Вечерняя викторина Заставшие СССР угадают без труда: как раньше использовали этот предмет на фото? Быстрая викторина

Заставшие СССР угадают без труда: как раньше использовали этот предмет на фото? Быстрая викторина

Дайте верный ответ за 30 секунд

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Попробуйте угадать, как этот предмет на фото использовали в СССР | Источник: Avito.ruПопробуйте угадать, как этот предмет на фото использовали в СССР | Источник: Avito.ru

Попробуйте угадать, как этот предмет на фото использовали в СССР

Источник:

Avito.ru

Те, кто застал СССР, не понаслышке знают, что в прошлом столетии отечественное производство изобиловало предметами необычного вида, которые были незаменимы в быту. Такие вещи, как синяя лампа или рассекатель, никого не удивляли. Напротив, они активно использовались ровно до того момента, пока на смену им не пришли усовершенствованные аналоги.

И всё же до сих пор кто-то предпочитает использовать вещи, изготовленные еще в советские времена, уповая на их непревзойденное качество. А потому отправляются в их поисках в антикварные лавки и на «Авито».

Именно на сайте для поиска объявлений мы отыскали предмет для сегодняшнего выпуска еженедельной рубрики «Вечерняя викторина».

Посмотрите на фото и попробуйте угадать за 30 секунд, как раньше использовали этот предмет. Вот вам три варианта ответа на выбор:

  • катушечный магнитофон;

  • выжигательный аппарат;

  • блок питания.

Что это за предмет

Это блок питания. Такие агрегаты использовались для преобразования сетевого напряжения в необходимое и безопасное для радиоаппаратуры, измерительных приборов и различной бытовой техники.

Пройдите и другую викторину на знание предметов времен СССР. Уверены, что многим придется задуматься, как использовали эту необычную вещь.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Викторина СССР Старинные предметы быта
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Комментарии
11
Гость
25 апреля, 22:52
Так на нем же написано, Блок Питания 9В 2А.
Гость
25 апреля, 22:42
Когда поменяют советские названия в Ярославле на Русские?
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Гость
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