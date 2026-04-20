Звезды сериала «Далекий город»: кто эти актеры и как сложилась их жизнь за кадром

Актеры добились и того, что теперь в город Мардин, где снимают сериал, приезжают тысячи туристов Источник: кадр из сериала «Далекий город» (16+), студия Ay Yapım и AyNA Yapım, реж. Ахмет Каткысыз, Эмре Айбек, Йылдыз Ашанбоа Ташбаши, 2024 год

Сериал «Далекий город» (16+) стал настоящим открытием для зрителей и в Турции, и в России. Всё потому, что в этом проекте вы не увидите привычных видов Стамбула, а режиссер показал совершенно другую Турцию — с иной культурой, обычаями и неписаными законами. События происходят в городе Мардин на востоке страны, о котором узнали миллионы россиян после выхода сериала на экраны. И во многом в этом заслуга актерского состава. Рассказываем об исполнителях главных ролей «Далекого города».

Джихан Албора — Озан Акбаба

Озан Акбаба — актер с яркой судьбой, прошедший долгий путь к большому экрану и признанию. Его работа в сериале «Далекий город» (16+) стала настоящим культурным феноменом в Турции и привлекла миллионы зрителей в России. Впрочем, история его жизни достойна отдельного фильма.

Харизматичный Акбаба завоевал сердца зрительниц Источник: кадр из сериала «Далекий город» (16+), студия Ay Yapım и AyNA Yapım, реж. Ахмет Каткысыз, Эмре Айбек, Йылдыз Ашанбоа Ташбаши, 2024 год

Акбаба родился в крошечной деревне на северо-востоке Турции, в семье переселенцев из Азербайджана. В 13 лет он вместе с семьей переехал в Измир, куда его отца перевели по службе, семья была вынуждена поселиться в неблагополучном районе города. После школы Озан поступил в профессиональный лицей, где освоил токарное дело и шлифовку. Однако именно в лицее благодаря учителю он открыл в себе актерский талант.

Несмотря на это, после лицея Акбаба выбрал не театральный путь, а поступил на факультет изящных искусств Университета Акдениз, где изучал дизайн интерьера. В студенческие годы его увлечение кино усилилось: он начал снимать короткометражные фильмы, писать сценарии и музыку. Вернувшись в Измир после учебы, Озан работал по профессии, дизайнером, и даже планировал открыть собственный офис вместе с мужем сестры, но один кастинг изменил его судьбу и привел в индустрию кино.

Актерская карьера Озана Акбабы началась в 2006 году с сериала «Сломанные крылья» (16+), затем последовали роли в проектах «Тайны рая» (16+) и «Кузей — Гюней» (12+), благодаря которому его заметили и российские зрители. Позже он снялся в сериале «Опасные улицы» (18+), а настоящий успех пришел с ролью Ильяса Чакырбейли в популярном проекте «Мафия не может править миром» (18+), хотя изначально ему предлагали другой образ.

После этого последовали новые заметные работы: в 2022–2023 годах Акбаба сыграл медика в сериале «Сельский врач» («Хороший плохой доктор», (16+)), а сегодня продолжает успешно сниматься в «Далеком городе». В этом проекте он исполняет роль Джихана Алборы — мужчины, вынужденного жениться на вдове брата ради соблюдения традиций востока Турции. Этот проект закрепил его статус как одного из востребованных турецких актеров.

Алья Албора — Синем Унсал

Синем Унсал родилась в Измире в семье с разными культурными корнями: отец — азербайджанец, мать — черкеска. Ее происхождение перекликается с историей ее партнера по «Далекому городу» Озана Акбабы. Вот только отец Синем был военным, а мать — домохозяйкой. Изначально Синем не думала связывать жизнь с актерской карьерой и поступила на факультет сравнительной литературы в университете Османгази.

Персонаж Синем Унсал показывает, как живется женщинам в традиционных семьях на востоке Турции Источник: кадр из сериала «Далекий город» (16+), студия Ay Yapım и AyNA Yapım, реж. Ахмет Каткысыз, Эмре Айбек, Йылдыз Ашанбоа Ташбаши, 2024 год

Сразу после окончания вуза она уехала в Стамбул и поступила на стажировку помощником редактора. В издательстве Синем проработала всего шесть месяцев, так как ее настоящая цель была другой. Во время обучения у девушки проснулась любовь к театральному искусству. В Стамбуле Синем училась в актерской студии и попробовала свои силы на кастингах в сериалы. После нескольких небольших получила одну из главных ролей — в сериале «Чудо-доктор» (16+).

После этого карьера Синем Унсал развивалась стремительно. Она играет в театре в романтических и комедийных постановках и получила главную роль в «Далеком городе», став популярной за пределами Турции.

В личной жизни актрисе везло не так сильно, как в профессии. Синем Унсал признавалась, что мужчины, с которыми она встречалась, изменяли ей, а на сьемках в самом начале карьеры ей приходилось сталкиваться и с сексизмом, и с домогательствами. Актриса рассказывала, что несколько лет встречалась с коллегой по цеху Халитом Озгюром Сары, но в итоге пара рассталась. Сейчас Синем Унсал приписывают роман с актером Берком Джанкатом.

Эти слухи частично подтверждает и реакция самого Джанката на недавний скандал, когда Синем Унсал оказалась задержанной по делу о наркотиках. Ей пришлось прервать сьемки в «Далеком городе» и прилететь в Стамбул для дачи показаний, тест на запрещенные вещества оказался отрицательным. После произошедшего Берк Джанкат поддержал Синем, написав в ее соцаетях: «Самая дорогая моя, мой прекрасный человек, мой спутник жизни».

Садакат Албора — Гонджа Джиласун

60-летняя Гонджа Джиласун родом из Стамбула, она получила академическое образование именно как актриса в Анкаринском университете, на факультете языков, истории и географии. Она начала выходить на большую сцену, еще когда училась в вузе, а после получения диплома стала играть в театре.

Судьбу персонажа Джиласун нельзя назвать простой Источник: кадр из сериала «Далекий город» (16+), студия Ay Yapım и AyNA Yapım, реж. Ахмет Каткысыз, Эмре Айбек, Йылдыз Ашанбоа Ташбаши, 2024 год

В 2010 году Гонджа Джиласун попадает в кино и начинает сниматься в сериалах. Поклонники туркдизи видели ее в сериалах «Великолепный век» (16+), «Я назвала ее Фериха» (16+).

Параллельно она успевает поработать ведущей новостей на небольшом телеканале. Джиласун вела вечерний выпуск и неоднократно признавалась, что прямые эфиры всегда на адреналине — в любой момент может случиться что угодно, и работа диктора новостей держала ее в тонусе.

Личная жизнь актрисы не может похвастать большими перипетиями: Гонджа Джиласун вышла замуж в 1989 году за музыканта Энгина Хызарджы и с тех пор живет с ним. Детей у пары нет, актриса рассказывала, что они с мужем были сосредоточены на творчестве. Парадокс, но в «Далеком городе» Джиласун сыграла мать большого клана — Садакат Албору. Эта роль получила большой эмоциональный отклик у зрителей, и в многочисленных интервью актриса откровенно говорила о том, что ее персонажа мало кто любит.

«Садакат как еж. Но разве большинство женщин на этих землях не такие? Они хотят быть любимыми, но не умеют этого показывать ни словами, ни телом. Они проживают свою жизнь, свою красоту, будто изматывая себя. Любят словно через борьбу. Обнимают, словно толкая друг друга», — говорила о своей роли Гонджа Джиласун.

Демир Байбарс — Ферит Кайя

Ферит Кайя родился в городе Диярбакыр на востоке Турции, это в 100 километрах от Мардина. В раннем возрасте он начал интересоваться театром, а после школы парень из далекой провинции поехал покорять Стамбул. Он поступил в один из самых престижных вузов — университет изящных искусств имени Мимара Синана — на театральный факультет и успешно его окончил.

Актер родом из тех мест, где разворачиваются события сериала, и о жизни кланов знает не понаслышке Источник: кадр из сериала «Далекий город» (16+), студия Ay Yapım и AyNA Yapım, реж. Ахмет Каткысыз, Эмре Айбек, Йылдыз Ашанбоа Ташбаши, 2024 год

После выпуска Кайя начал ходить на кастинги и играть первые роли в сериалах и кино. Его путь к успеху нельзя назвать простым: чтобы получить признание, актер неутомимо работает и уже успел сняться почти в 50 проектах, среди которых «Чукур» (16+), «Великолепный век: Кесем» (16+), «Бесценное время» (14+) и множество других.

Российские поклонники знают его по роли Демира Байбарса — главного врага семьи Албора, вспыльчивого мужчины с несгибаемым характером. Он испытывает давнюю ненависть к герою Озана Акбабы, которая превратилась в навязчивую идею. Часто Ферит Кайя с улыбкой рассказывает, что люди на улице обычно говорят ему: «Ты выглядишь очень хорошим человеком, почему ты всё время играешь плохих парней?» Актер обьясняет, что играть плохих персонажей для него интереснее, увлекательнее, и отмечает, что даже в роли злодеев вызывает у зрителей симпатию.

Ферит Кайя женат на Ясемин Джерен Топчу, которая занимается недвижимостью. Молодые люди познакомились благодаря соцсетям. Как-то раз Кайя смотрел комментарии подписчиков к театральным спектаклям, где он играл. Ясемин написала: «Спасибо за ваш труд». Актер признался, что в тот момент подумал: «Какая красивая девушка». Коллега подзадорил его написать ей сообщение, и тот отправил смайлик с сердечками в глазах. После восьмого эмодзи Ясемин спросила: «Мы что, будем вечно отправлять друг другу эмодзи?» Так Ферит Кайя начал общаться со своей будущей женой.

На первой встрече Ферит и Ясемин разговаривали целых 11 часов без остановки. Они настолько хорошо поладили, что уже через 21 день после знакомства актер решил сделать ей предложение. Ферит и Ясемин решили пожениться и через семь месяцев сыграли традиционную свадьбу в Диярбакыре.

Дениз Албора — Кузей Гезер

Юный актер очаровал всех — и коллег, и зрителей Источник: кадр из сериала «Далекий город» (16+), студия Ay Yapım и AyNA Yapım, реж. Ахмет Каткысыз, Эмре Айбек, Йылдыз Ашанбоа Ташбаши, 2024 год

Юному актеру всего шесть лет: он родился 9 сентября 2019 года в Стамбуле. У Кузея есть младшая сестра Дениз, ей примерно 3,5 года.

Актерскую карьеру Кузей Гезер начал практически в младенческом возрасте. Он снялся в сериале «Запретный плод» (16+) в роли сына главных героев.

Несмотря на совсем юный возраст, Кузей снимается сейчас наравне со взрослыми и уже демонстрирует сильную актерскую игру благодаря своему таланту. В «Далеком городе» он играет сына Альи.