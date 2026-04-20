Они зашли слишком далеко? Почему на пике популярности закрыли программу «Намедни»

«Намедни» (0+) — информационно-аналитическая телепрограмма Леонида Парфенова, выходившая в эфир с 1990 по 2004 год и оставившая заметный след в истории российской журналистики. Детей девяностых такая «взрослая» передача, конечно, интересовала мало, но почему-то каждый из нас ее помнит.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.