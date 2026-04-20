Они зашли слишком далеко? Почему на пике популярности закрыли программу «Намедни»

«Намедни» (0+) — информационно-аналитическая телепрограмма Леонида Парфенова, выходившая в эфир с 1990 по 2004 год и оставившая заметный след в истории российской журналистики. Детей девяностых такая «взрослая» передача, конечно, интересовала мало, но почему-то каждый из нас ее помнит.
Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».
«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.
Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.
За время существования формат «Намедни» менялся трижды. В начале это был еженедельный обзор общественных и культурных новостей с яркой авторской подачей. В таком виде программа выходила на Центральном телевидении в 1990–1991 годах, а после паузы в 1993 году возродилась уже на только что созданном НТВ.
1 марта 1997 года проект получил новое развитие и превратился в документальный цикл «Намедни. 1961–2003. Наша эра». Каждый выпуск был посвящен событиям, людям и явлениям одного конкретного года советской и постсоветской истории. Цикл оказался настолько успешным, что позже был продлен и дополнен одноименной книжной серией.
9 сентября 2001 года «Намедни» вновь вернулась к информационному формату — уже как полноценная аналитическая программа. Она выходила по воскресеньям вечером и длилась около полутора часов.
Проект отличался нестандартным подходом к телевидению: отказом от классической схемы новостей, ироничными заставками, активным использованием компьютерной графики и интервью в неформальной обстановке. В разные годы над программой работали Алексей Пивоваров (признан в РФ СМИ иностранным агентом в 2022 году), Павел Лобков, Андрей Лошак (признан в РФ иностранным агентом в 2023 году) и другие заметные журналисты. Именно в эфире «Намедни» широкую телевизионную популярность получила анимация про Масяню.
Программа не раз вызывала общественный резонанс. Одним из самых обсуждаемых стал выпуск о теракте на Дубровке в октябре 2002 года, где, в частности, была показана расшифровка по губам закрытого совещания президента Владимира Путина.
30 мая 2004 года «Намедни» была закрыта после конфликта с руководством НТВ из-за запрета на показ интервью со вдовой Зелимхана Яндарбиева. Леонид Парфенов был уволен, несмотря на то что на момент закрытия программа оставалась одним из самых рейтинговых и дорогостоящих проектов канала.
«Намедни» четырежды получала премию ТЭФИ и стала важной вехой в истории российской тележурналистики — программой, которая показала, что телевидение может быть другим. А кого-то, возможно, она даже вдохновила в будущем стать журналистом.