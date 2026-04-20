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Развлечения Окна ТВ Обзор Они зашли слишком далеко? Почему на пике популярности закрыли программу «Намедни»

Они зашли слишком далеко? Почему на пике популярности закрыли программу «Намедни»

Парадокс: ее отлично помнят даже те, кто не смотрел

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В рамках программы вышло больше 120 выпусков | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаВ рамках программы вышло больше 120 выпусков | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

В рамках программы вышло больше 120 выпусков

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

«Намедни» (0+) — информационно-аналитическая телепрограмма Леонида Парфенова, выходившая в эфир с 1990 по 2004 год и оставившая заметный след в истории российской журналистики. Детей девяностых такая «взрослая» передача, конечно, интересовала мало, но почему-то каждый из нас ее помнит.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

За время существования формат «Намедни» менялся трижды. В начале это был еженедельный обзор общественных и культурных новостей с яркой авторской подачей. В таком виде программа выходила на Центральном телевидении в 1990–1991 годах, а после паузы в 1993 году возродилась уже на только что созданном НТВ.

1 марта 1997 года проект получил новое развитие и превратился в документальный цикл «Намедни. 1961–2003. Наша эра». Каждый выпуск был посвящен событиям, людям и явлениям одного конкретного года советской и постсоветской истории. Цикл оказался настолько успешным, что позже был продлен и дополнен одноименной книжной серией.

9 сентября 2001 года «Намедни» вновь вернулась к информационному формату — уже как полноценная аналитическая программа. Она выходила по воскресеньям вечером и длилась около полутора часов.

Такие ироничные заставки до «Намедни» еще не использовали нигде

Источник:

namednibook.ru

Проект отличался нестандартным подходом к телевидению: отказом от классической схемы новостей, ироничными заставками, активным использованием компьютерной графики и интервью в неформальной обстановке. В разные годы над программой работали Алексей Пивоваров (признан в РФ СМИ иностранным агентом в 2022 году), Павел Лобков, Андрей Лошак (признан в РФ иностранным агентом в 2023 году) и другие заметные журналисты. Именно в эфире «Намедни» широкую телевизионную популярность получила анимация про Масяню.

Программа не раз вызывала общественный резонанс. Одним из самых обсуждаемых стал выпуск о теракте на Дубровке в октябре 2002 года, где, в частности, была показана расшифровка по губам закрытого совещания президента Владимира Путина.

30 мая 2004 года «Намедни» была закрыта после конфликта с руководством НТВ из-за запрета на показ интервью со вдовой Зелимхана Яндарбиева. Леонид Парфенов был уволен, несмотря на то что на момент закрытия программа оставалась одним из самых рейтинговых и дорогостоящих проектов канала.

«Намедни» четырежды получала премию ТЭФИ и стала важной вехой в истории российской тележурналистики — программой, которая показала, что телевидение может быть другим. А кого-то, возможно, она даже вдохновила в будущем стать журналистом.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
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Комментарии
10
Гость
21 апреля, 11:21
да, это был эталон журналистики, и по качеству, и по этике, не то что нынешние соловьев, симонян и прочие
Гость
21 апреля, 10:36
Парфенов молодец, кстати, до сих пор не признан иноагентом. и всей "эвер-грин редакции" надо на него равняться, он в свое время очень высокую планку в журналистике задал, и когда был генпродюсером НТВ, и когда был главредом в "Русском Newsweek". Но ведь "дети 90-х" об этом не помнят. Они ж Лунтика смотрели.
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