Смены по 2-3 недели: обзор цен на путевки в детские лагеря Ярославской области

На лето 2026-го в лагере откроют три смены. Каждая — по 21 дню.

Продажа билетов, по данным на начало апреля, еще не открыта. Но цену на этот сезон в лагере уже назвали — 38 220 рублей за коммерческую путевку.

«Продажа путевок пока закрыта. Деньги переводить никуда не нужно. Об открытии продаж сообщим!» — написано в официальном сообществе лагеря.

В 2025 году путевки были дешевле — 32 970 рублей. А расписание смен было следующим:

1-я смена — с 16 июня по 6 июля;

2-я смена — с 9 июля по 29 июля;

3-я смена — с 1 августа по 21 августа.

Адрес: поселок Борисоглебский, улица Боровая, дом 2.