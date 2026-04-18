Смены по 2-3 недели: обзор цен на путевки в детские лагеря Ярославской области

Лето близко, а это значит, пора планировать, как его провести. Этот текст для родителей, которые находятся в поисках идей, куда определить ребенка. Мы собрали для вас обзор цен на путевки в летние лагеря Ярославской области.
- Детский оздоровительный центр «Орленок»
- Детский оздоровительный центр «Борок»
- Детский летний лагерь «Орленок»
- Детский оздоровительный лагерь им. Г. С. Титова
- Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок»
- Загородный оздоровительный комплекс «Березка»
- Лечебно-оздоровительный комплекс «Сахареж»
- Оздоровительный центр «Высоковский бор»
- Детский оздоровительный центр имени А. Матросова
- Детский оздоровительный лагерь «Полянка»
- Детский оздоровительный лагерь имени Ю. А. Гагарина
- Детский санаторий «Искра»
- Детский оздоровительный лагерь «Молодая гвардия»
- Детский оздоровительный центр «Иволга»
Детский оздоровительный центр «Орленок»
На лето 2026-го в лагере откроют три смены. Каждая — по 21 дню.
Продажа билетов, по данным на начало апреля, еще не открыта. Но цену на этот сезон в лагере уже назвали — 38 220 рублей за коммерческую путевку.
«Продажа путевок пока закрыта. Деньги переводить никуда не нужно. Об открытии продаж сообщим!» — написано в официальном сообществе лагеря.
В 2025 году путевки были дешевле — 32 970 рублей. А расписание смен было следующим:
1-я смена — с 16 июня по 6 июля;
2-я смена — с 9 июля по 29 июля;
3-я смена — с 1 августа по 21 августа.
Адрес: поселок Борисоглебский, улица Боровая, дом 2.
Детский оздоровительный центр «Борок»
О старте продаж путевок в лагере сообщили 31 марта. Одна смена здесь длится 14 дней, а всего в 2026 году их будет четыре:
1-я смена — с 15 июня по 28 июня;
2-я смена — с 1 июля по 14 июля;
3-я смена — с 17 июля по 30 июля;
4-я смена — со 2 августа по 15 августа.
Путевка в этот детский лагерь стоит 24 000 рублей. В сравнении с 2025 годом цена выросла. Тогда путевка стоила 21 000 рублей.
«В программе: активные игры, спорт, творческие занятия, вечерние мероприятия и дружеская атмосфера», — указано в объявлении в сообществе лагеря.
Адрес: деревня Селище в Борисоглебском районе области.
Детский летний лагерь «Орленок»
В Переславле-Залесском тоже есть свой летний лагерь для детей. Одна смена здесь длится 14 дней. На 2026 год сотрудники центра объявили старт продажи путевок. В этом году в лагере № 1 (бывший «Орленок») планируют пять смен:
1-я смена — с 6 июня по 19 июня;
2-я смена — с 24 июня по 7 июля;
3-я смена — с 12 июля по 25 июля;
4-я смена — с 30 июля по 15 августа;
5-я смена — с 15 августа по 28 августа.
Цены известны на первые четыре смены. Путевка сюда стоит 26 000 рублей. Для пятой смены ценник еще не выставлен.
«Проживание в уютном 2-этажном спальном корпусе (размещение по 3–8 человек), удобства (душевые, туалеты) расположены рядом с корпусом», — написано на сайте лагеря.
Помимо этого, есть еще четыре смены в лагере № 2 (бывший МДКЦ). Каждая из них длится 18 дней, а стоит 44 000 рублей:
1-я смена — с 4 июня по 21 июня;
2-я смена — с 25 июня по 12 июля;
3-я смена — с 16 июля по 2 августа;
4-я смена — с 6 августа по 23 августа.
Как указано в описании, детей ждет отдых в сосновом бору у Плещеева озера, на берегу которого есть собственные песчаные пляжи лагеря. На территории самого лагеря — спортивные площадки, игровые зоны, актовый зал, медицинский пункт и круглосуточная охрана.
Лагеря ждут ребят от 7 до 17 лет.
Адрес: Переславль, улица Свободы, 40.
Детский оздоровительный лагерь им. Г. С. Титова
Если ребенку от 7 до 17 лет, то летом он может провести время в лагере в Мышкинском районе. В 2026 году для каждой смены придумали свою тематику, а всего их будет четыре:
1-я смена — с 1 июня по 21 июня («Детективные истории: Загадка потерянного сокровища»);
2-я смена — с 24 июня по 7 июля («Спорт, арт и движение: Спортивное творчество»);
3-я смена — с 17 июля по 6 августа («В мире фантазии: Путешествие по вселенным»);
4-я смена — с 9 августа по 29 августа («Будущее в твоих руках: Технологии и инновации»).
«В лагере организовано 5-разовое питание. В рациональном меню обязательны мясные, овощные, молочные блюда, фрукты и, конечно, сладости. Качество питания строго контролирует администрация лагеря и медицинские работники», — указано в официальном сообществе лагеря.
Место отдыха: сосновый бор на берегу Волги, противоположный берег от Мышкина.
Стоимость путевки — 43 000 рублей.
Адрес: село Охотино Мышкинского района.
Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок»
Еще один детский лагерь под названием «Орленок» расположен на берегу Волги в Мышкинском районе. Как указано на официальном сайте, это место считается одним из самых экологически чистых в Ярославской области. Летом здесь организуют пять смен:
1-я смена — с 4 июня по 17 июня («Портал времен»);
2-я смена — с 20 июня по 3 июля («Герои нашего времени»);
3-я смена — с 6 июля по 19 июля («Джуманджи»);
4-я смена — с 22 июля по 4 августа («Кругосветный экспресс»);
5-я смена — с 7 августа по 20 августа («Сила четырех стихий»).
Путевка на любую из смен стоит от 34 900 рублей. По данным на 14 апреля, для каждой смены есть свободные места.
Адрес: Мышкинский район, деревня Коровино.
Загородный оздоровительный комплекс «Березка»
Сразу шесть летних смен предлагают в лагере «Березка». Каждая из них длится 14 дней, но цены — разные.
1-я смена — с 1 июня по 14 июня. Стоимость — 34 000 рублей;
2-я смена — с 16 июня по 29 июня. Стоимость — 40 000 рублей;
3-я смена — с 1 июля по 14 июля. Стоимость — 44 000 рублей;
4-я смена — с 16 июля по 29 июля. Стоимость — 44 000 рублей;
5-я смена — с 1 августа по 14 августа. Стоимость — 40 000 рублей;
6-я смена — с 16 августа по 29 августа. Стоимость — 34 000 рублей.
«В нашем лагере на каждый отряд выдается спортивный инвентарь, художественно-оформительские материалы. По желанию можно взять с собой: спортивные инвентарь, средства для художественного творчества, музыкальные инструменты, любимые книги», — указано на официальном сайте лагеря.
Адрес: Ярославская область, Некрасовский район, станция Тощиха.
Лечебно-оздоровительный комплекс «Сахареж»
База «Сахареж» — известное место в 50 км от Ярославля. Лагерь относится к подразделению Северной железной дороги ОАО «РЖД». Поэтому для сотрудников компании действует небольшая скидка — один день смены за 2199 рублей. Для организаций и физлиц цены чуть выше — 2217 рублей в день. Учитывая, что для каждой смены выделено по 21 дню, путевка выйдет в 46 179 рублей для сотрудников РЖД, для остальных — 46 557 рублей.
1-я смена — со 2 июня по 22 июня;
2-я смена — с 25 июня по 15 июля;
3-я смена — с 18 июля по 7 августа;
4-я смена — с 9 августа по 29 августа.
Адрес: Ярославская область, Некрасовский район, станция «Сахареж».
Оздоровительный центр «Высоковский бор»
Детский лагерь в Рыбинском районе в 2026 году подготовил четыре смены. Каждая из них длится 21 день, но цены разные.
1-я смена — с 1 июня по 21 июня. Стоимость — от 39 000 рублей;
2-я смена — с 24 июня по 14 июля. Стоимость — от 41 000 рублей;
3-я смена — с 17 июля по 6 августа. Стоимость — от 41 000 рублей;
4-я смена — с 9 августа по 29 августа. Стоимость — от 39 000 рублей.
«На базе Оздоровительного центра „Высоковский бор“ в период пребывания на каникулах дети проходят лечебно-оздоровительные процедуры: фиточай, кислородный коктейль, соляная пещера, лечебная физкультура, ингаляторий (по показаниям врача)», — указано на официальном сайте детского лагеря.
Адрес: Рыбинский район, деревня Дегтярицы, 101.
Детский оздоровительный центр имени А. Матросова
Как указано на сайте лагеря, в смену принимают до 220 детей.
«Пять спальных корпусов, оборудованных туалетными и умывальными комнатами с горячей водой и душевыми кабинами, дети проживают в комнатах по 3–5 человек», — дополнено на сайте.
В 2026 году в лагере запланировали четыре смены по 21 дню:
1-я смена — с 1 июня по 21 июня;
2-я смена — с 24 июня по 14 июля;
3-я смена — с 17 июля по 6 августа;
4-я смена — с 7 августа по 27 августа.
Стоимость путевки — от 34 200 до 43 000 рублей. Свободных мест осталось уже совсем мало. Неудивительно: этот лагерь был построен в 2000-е, а потому условия проживания в нем считаются весьма приятными.
Адрес: Ярославский район, деревня Заборное, ул. Набережная, 25.
Детский оздоровительный лагерь «Полянка»
Лагерь приписывает себе богатейшую историю, которая из года в год привлекает много ребят. Здесь организуют четыре смены по 14 дней. Они стоят по 29 900 рублей. Также есть вариант более длинного отдыха — путевка на 21 день, правда, их быстро раскупили.
1-я смена — с 9 июня по 22 июня;
2-я смена — с 25 июня по 8 июля;
3-я смена — с 10 июля по 23 июля;
4-я смена — с 25 июля по 14 августа (нет в наличии);
5-я смена — с 16 августа по 29 августа.
Адрес: Рыбинский район, Вараксино, 105.
Детский оздоровительный лагерь имени Ю. А. Гагарина
Лагерь имени Ю. А. Гагарина каждую смену может принять по 212 детей. Смен всего в 2026 году будет пять. Первые четыре — по 14 дней, а последняя смена — 21 день.
1-я смена — с 1 июня по 14 июня;
2-я смена — с 16 июня по 29 июня;
3-я смена — с 1 июля по 14 июля;
4-я смена — с 16 июля по 29 июля;
5-я смена — с 1 августа по 21 августа.
Стоимость путевки — 29 900 рублей. Это около 2136 рублей за один день.
«Во всех корпусах проведена замена окон и дверей, ежегодно проводится косметический ремонт. Все корпуса отапливаемые», — написано на официальном сайте лагеря.
Адрес: Рыбинский район, Покровский сельский округ, в районе поселка Кстово, 102.
Детский санаторий «Искра»
Санаторий открыт круглогодично. Но длинные смены для детского отдыха выпадают традиционно на лето. Здесь они двухнедельные. На территории предлагают одновременно варианты отдыха санаторного типа и детского лагеря.
1-я смена — с 1 июня по 14 июня;
2-я смена — с 16 июня по 29 июня;
3-я смена — с 1 июля по 14 июля;
4-я смена — с 16 июля по 29 июля;
5-я смена — с 31 июля по 13 августа;
6-я смена — с 15 августа по 28 августа.
Путевка в санаторий стоит 37 800 рублей, а в детский лагерь — 36 400 рублей на каждую из смен.
«Летом ребят ждут не только интересные мероприятия, прогулки и активный отдых, но и бассейн, а также кислородные коктейли — всё для того, чтобы отдых был не только ярким, но и полезным», — опубликовано на странице лагеря в социальных сетях.
Адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д. Поляна.
Детский оздоровительный лагерь «Молодая гвардия»
Сразу шесть смен по 14 дней предлагают в лагере «Молодая гвардия». Летом здесь отдыхают дети от 7 до 13 лет и от 14 до 17 лет.
Для ребят помладше путевки стоят по 34 900 рублей. Только для четвертой смены цены другие — 41 900. Путевка для подростка стоит чуть дороже — 35 900 за первую или шестую смену, 40 900 — за вторую, третью и пятую. Четвертая смена выходит самой дорогой — 42 900 рублей.
1-я смена — со 2 июня по 15 июня;
2-я смена — с 17 июня по 30 июня;
3-я смена — со 2 июля по 15 июля;
4-я смена — с 17 июля по 30 июля;
5-я смена — с 1 августа по 14 августа;
6-я смена — с 16 августа по 29 августа.
Лагерь находится неподалеку от Ярославля на берегу Волги.
Адрес: Ярославская область, Ярославский район, поселок Михайловский.
Детский оздоровительный центр «Иволга»
В детский центр «Иволга» ждут детей от 6 до 18 лет. В одну смену организаторы набирают не более 240 человек, а в каждом отряде — до 30 участников.
В 2026 году в лагере пройдут четыре летних смены, каждая по 14 дней:
1-я смена — с 28 июня по 11 июля;
2-я смена — с 14 июля по 27 июля;
3-я смена — с 30 июля по 12 августа;
4-я смена — с 15 августа по 28 августа.
Стоимость путевки — 30 800 рублей.
Лагерь расположен на левобережном Тутаеве, построен в 1974 году. Отличается большой территорией в 8,8 га смешанного леса.
Адрес: Ярославский муниципальный район, Кузнечихинское сельское поселение, деревня Нестерово, ул. Яблоневая, 60/1.
Напомним, в Ярославской области повысили стоимость путевок в детские лагеря. Соответствующее постановление было подписано в региональном правительстве 29 декабря 2025 года. В круглогодичных оздоровительных лагерях пребывание в течение 21 дня стоит до 26 140 рублей, на 14 дней — до 17 428 рублей.