В Ярославской области подорожали путевки в детские лагеря

В Ярославской области подорожали путевки в детские лагеря

Публикуем актуальные данные

В Ярославской области повысили стоимость путевок в детские лагеря. Соответствующее постановление было подписано в региональном правительстве 29 декабря 2025 года.

«В организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, а также в лагерях, организованных образовательными организациями и осуществляющих отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием), стоимость путевки в летний период сроком на 21 день составляет 21 048 рублей, на 14 дней — до 14 043 рублей», — говорится в документе.

В круглогодичных оздоровительных лагерях пребывание в течение 21 дня будет стоить до 26 140 рублей, на 14 дней — до 17 428 рублей.

Если совокупный ежемесячный доход семьи не превышает 36 588 рублей на каждого ее члена, размер компенсации составит 10 524 рубля при приобретении путевки на 21 день или 7017 рублей — на 14 дней.

«Размер компенсации не может превышать размер платы за приобретение путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия», — уточняется в постановлении правительства.

Ранее мы делали обзор цен на путевки в летние лагеря, работающие в Ярославской области.

Вопрос родителям: вы отправляйте детей в лагерь?

Да, каждое лето!
Нет, боюсь отпускать своего ребенка
Свое мнение по поводу лагерей напишу в комментариях
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
56 минут
Недёшево... Хотя при таких ценах сложно ожидать цену ниже...
Рекомендуем