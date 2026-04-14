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Развлечения Тест Трям! Вы зумер или выросли на советских мультиках? Веселый тест для любителей Чебурашки и Винни-Пуха

Трям! Вы зумер или выросли на советских мультиках? Веселый тест для любителей Чебурашки и Винни-Пуха

Проверьте, насколько хорошо вы помните шедевры советской анимации

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Эти мультфильмы хорошо помнят все, но помнят ли фразы из них? | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаЭти мультфильмы хорошо помнят все, но помнят ли фразы из них? | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Эти мультфильмы хорошо помнят все, но помнят ли фразы из них?

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

В апреле отмечается Всемирный день мультфильмов. Это международный праздник, посвященный искусству анимации, который приурочили к выходу первого анимационного фильма «Комические фазы смешных лиц», созданного американским аниматором Джоном Стюартом Блэктоном в 1906 году.

В России праздник отмечают с 2007 года в память о мультипликаторе Александре Татарском, основателе студии «Пилот», создателе «Пластилиновой вороны», «Горы самоцветов» и других фильмов. В честь празднования Дня мультфильмов предлагаем вам пройти тест на знание советских мультиков. Отвечайте на вопросы о том, из каких мультфильмов те или иные фразы — и посмотрите результат!

ТестПройден 207 раз
Знаешь ли ты советские мультфильмы?
1 / 10

Где вы слышали фразу: «Ребята, давайте жить дружно»?

  • «Чебурашка»

  • «Приключения кота Леопольда»

  • «Ну, погоди!»

2 / 10

Где один из героев постоянно говорил: «Пустяки, дело житейское»?

  • «Малыш и Карлсон»

  • «Винни-Пух»

  • «Приключения кота Леопольда»

3 / 10

В каком мультфильме звучала фраза: «Щас спою»?

  • «Волк и теленок»

  • «Бременские музыканты»

  • «Жил-был пес»

4 / 10

Это были легкие вопросы. Теперь посложнее. Где звучала фраза: «И так сойдет»?

  • «Вовка в Тридевятом царстве»

  • «Падал прошлогодний снег»

  • «В стране невыученных уроков»

5 / 10

Еще не запутались? Тогда в каком мультике сказали: «Таити, Таити… Нас и здесь неплохо кормят»?

  • «Котенок по имени Гав»

  • «Трое из Простоквашино»

  • «Возвращение блудного попугая»

6 / 10

А в каком мультфильме вы слышали фразу: «Птица Говорун отличается умом и сообразительностью»?

  • «Следствие ведут Колобки»

  • «Крылья, ноги и хвосты»

  • «Тайна третьей планеты»

7 / 10

Дальше — сложный уровень. Где вы слышали фразу: «Маловато будет»?

  • «Пластилиновая ворона»

  • «Жил-был пес»

  • «Падал прошлогодний снег»

8 / 10

Может, и эту вспомните: «Ух ты, говорящая рыба»?

  • «В синем море, в белой пене…»

  • «Летучий корабль»

  • «Сказка о рыбаке и рыбке»

9 / 10

А откуда фраза: «Ничего не понимаю»?

  • «Следствие ведут Колобки»

  • «Винни-Пух»

  • «Котенок по имени Гав»

10 / 10

А помните ли вы, откуда фраза: «А мы уйдем на север»?

  • «Тайна третьей планеты»

  • «Умка»

  • «Маугли»

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Настасья МедведеваНастасья Медведева
Настасья Медведева
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Комментарии
8
Гость
15 апреля, 13:41
Зуммеры - это когда тест без кринжового зашквара составить неспособен. Еще и "новосибирцам", блин. Надо же быть такими криворукими 🤦‍♂️
Гость
15 апреля, 13:38
Позорище! "Ух ты, говорящая рыба" это НЕ "В синем море, в белой пене"!
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