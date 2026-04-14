Трям! Вы зумер или выросли на советских мультиках? Веселый тест для любителей Чебурашки и Винни-Пуха

Эти мультфильмы хорошо помнят все, но помнят ли фразы из них?

В апреле отмечается Всемирный день мультфильмов. Это международный праздник, посвященный искусству анимации, который приурочили к выходу первого анимационного фильма «Комические фазы смешных лиц», созданного американским аниматором Джоном Стюартом Блэктоном в 1906 году.

В России праздник отмечают с 2007 года в память о мультипликаторе Александре Татарском, основателе студии «Пилот», создателе «Пластилиновой вороны», «Горы самоцветов» и других фильмов. В честь празднования Дня мультфильмов предлагаем вам пройти тест на знание советских мультиков. Отвечайте на вопросы о том, из каких мультфильмов те или иные фразы — и посмотрите результат!