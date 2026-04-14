Трям! Вы зумер или выросли на советских мультиках? Веселый тест для любителей Чебурашки и Винни-Пуха

В апреле отмечается Всемирный день мультфильмов. Это международный праздник, посвященный искусству анимации, который приурочили к выходу первого анимационного фильма «Комические фазы смешных лиц», созданного американским аниматором Джоном Стюартом Блэктоном в 1906 году.
В России праздник отмечают с 2007 года в память о мультипликаторе Александре Татарском, основателе студии «Пилот», создателе «Пластилиновой вороны», «Горы самоцветов» и других фильмов. В честь празднования Дня мультфильмов предлагаем вам пройти тест на знание советских мультиков. Отвечайте на вопросы о том, из каких мультфильмов те или иные фразы — и посмотрите результат!
Где вы слышали фразу: «Ребята, давайте жить дружно»?
«Чебурашка»
«Приключения кота Леопольда»
«Ну, погоди!»
Где один из героев постоянно говорил: «Пустяки, дело житейское»?
«Малыш и Карлсон»
«Винни-Пух»
«Приключения кота Леопольда»
В каком мультфильме звучала фраза: «Щас спою»?
«Волк и теленок»
«Бременские музыканты»
«Жил-был пес»
Это были легкие вопросы. Теперь посложнее. Где звучала фраза: «И так сойдет»?
«Вовка в Тридевятом царстве»
«Падал прошлогодний снег»
«В стране невыученных уроков»
Еще не запутались? Тогда в каком мультике сказали: «Таити, Таити… Нас и здесь неплохо кормят»?
«Котенок по имени Гав»
«Трое из Простоквашино»
«Возвращение блудного попугая»
А в каком мультфильме вы слышали фразу: «Птица Говорун отличается умом и сообразительностью»?
«Следствие ведут Колобки»
«Крылья, ноги и хвосты»
«Тайна третьей планеты»
Дальше — сложный уровень. Где вы слышали фразу: «Маловато будет»?
«Пластилиновая ворона»
«Жил-был пес»
«Падал прошлогодний снег»
Может, и эту вспомните: «Ух ты, говорящая рыба»?
«В синем море, в белой пене…»
«Летучий корабль»
«Сказка о рыбаке и рыбке»
А откуда фраза: «Ничего не понимаю»?
«Следствие ведут Колобки»
«Винни-Пух»
«Котенок по имени Гав»
А помните ли вы, откуда фраза: «А мы уйдем на север»?
«Тайна третьей планеты»
«Умка»
«Маугли»