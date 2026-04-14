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Развлечения «Боже, как я такая жирная туда поеду?»: молодая мама похудела со 100 кг и попала на шоу «Выжить в Стамбуле»

«Боже, как я такая жирная туда поеду?»: молодая мама похудела со 100 кг и попала на шоу «Выжить в Стамбуле»

Девушка рассказала о том, как решилась на участие в реалити и что происходило за кадром

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Девушка провела на проекте больше месяца и выбыла из борьбы за 10 миллионов в шаге от финала

Источник:

Городские медиа

Дарья Выходцева стала участницей популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» (16+) и дошла до полуфинала. О том, как она решилась подать заявку, почему боялась выходить из дома до участия и какое впечатление на нее произвели телеведущие Ляйсан Утяшева и Павел Воля — в нашем видео.

До участия в шоу жительница Барнаула была фанаткой предыдущего сезона, поэтому, когда увидела кастинг, Дарья незамедлительно решила участвовать, даже несмотря на проблемы с самооценкой из-за лишнего веса, с которым боролась на тот момент.

— Села, записала визитку, честно сказала, что я ничего не умею, я не спортсменка, просто худею со 100 килограммов и хочу попробовать пройти в шоу. Я даже не ждала, что мне перезвонят, там была куча заявок. Когда через месяц мне написал кастинг-директор ТНТ, первое, о чём я подумала, было что-то из серии: «Боже, как я такая жирная туда поеду? Все же меня увидят!», — рассказала NGS22.RU Даша.

К слову, организаторы до последнего держали в тайне место, где будет сниматься шоу, поэтому волнения в девушке было много. Кроме того, в Барнауле у нее остались муж и 4-летний сын, которого она оставила так надолго впервые в абсолютном непонимании, как скоро ей удастся вернуться, как оказалось позже, из Стамбула.

О том, какие эмоции девушка испытала, когда только прилетела на площадку, какие сложности там были и почему всё время съемок она находилась без телефона, читайте в материале NGS22.RU.

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Комментарии
3
Гость
14 апреля, 15:33
Участие в шоу — это возможность изменить свою жизнь, но и большой вызов.
Гость
14 апреля, 15:32
Смело с её стороны решиться на участие, несмотря на неуверенность.
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Гость
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