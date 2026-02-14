Анфиса Чехова впервые вышла замуж, а Михаил Ефремов вернулся на сцену и разделся догола: звездные новости недели

Телеведущая Анфиса Чехова впервые вышла замуж. Певица Mona рассказала об идеальном свидании, а актер Михаил Ефремов вернулся на сцену с эксцентричной ролью. В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд за последние семь дней.

В «Модном приговоре» появились новые судьи

В программе «Модный приговор» (6+) грядут временные перемены. Кресла судей на несколько выпусков займут известные артисты и спортсмены, а постоянные ведущие Александр Рогов и Лилия Рах вернутся в эфир после завершения спецформата, пишет Starhit.ru.

В роли обвинителей и защитников выступят Валдис Пельш, Александр Олешко, Алексей Ягудин, Дмитрий Маликов, Сергей Жигунов и Константин Михайлов. Это традиционный спецпроект, а не кадровые перестановки. Первые выпуски с новыми ведущими уже вышли в эфир.

Шоу «Модный приговор» выходит с 2007 года. За это время его вели Вячеслав Зайцев, Александр Васильев и Андрей Бартенев. С марта 2022-го программа исчезла из сетки и окончательно вернулась лишь в апреле 2024-го уже с Роговым и Рах в качестве ведущих. В разное время приглашенными судьями были Игорь Верник, Дмитрий Харатьян, Николай Цискаридзе и другие.

Певица Mona рассказала об идеальном свидании с Эльдаром Джараховым

Певица Mona (Дарья Кустовская) откровенно рассказала о самом романтичном свидании в своей жизни. По словам артистки, идеальный день у неё ассоциируется с поездкой в Париж, куда её привёз возлюбленный — блогер и певец Эльдар Джарахов.

Кустовская призналась, что давно хотела побывать в столице Франции, и когда мечта сбылась, эмоции переполнили её настолько, что сдержать слезы было невозможно. Причём романтикой оказалась пропитана вся поездка целиком.

«Я увидела Париж своими глазами, очень долго плакала. Это было вообще одно огромное свидание, все эти дни в Париже», — поделилась артистка в интервью KP.ru.

Нурлан Сабуров вышел на связь после запрета на въезд в Россию

Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому ранее запретили въезд в Россию на 50 лет, впервые прокомментировал ситуацию в своих соцсетях. Артист обратился к подписчикам с благодарностью к стране, где начинался его творческий путь.

Сабуров напомнил, что его карьера стендап-комика стартовала почти 15 лет назад в Екатеринбурге, а затем продолжилась в Москве. За эти годы он побывал во множестве российских городов, и везде, по его словам, встречал дружелюбный и теплый прием.

«Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию», — написал Сабуров в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

При этом комик не стал напрямую комментировать запрет на въезд, отметив лишь, что его юристы «на своем уровне» займутся вопросами с компетентными органами. Завершая обращение, он добавил, что «время расставит всё на свои места».

Павла Прилучного заподозрили в пластической операции

Актер Павел Прилучный стал объектом обсуждения в соцсетях после публикации новых фотографий. Как сообщает Super.ru, артист выложил в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) серию снимков, где позирует в черной рубашке и брючном костюме, дополнив образ кольцом и браслетом.

Однако внимание подписчиков привлекло не стильное одеяние, а лицо звезды. Многие фанаты отметили, что Прилучный стал выглядеть иначе, чем прежде. В комментариях развернулась дискуссия: одни заподозрили использование нейросетей, другие заговорили о возможных хирургических вмешательствах.

«Он как будто пластику сделал», «На себя не похож», «Какой-то совсем измененный, не естественный что ли», «С обработкой ИИ однозначно, на некоторых фото вообще не похож на себя», «Без пластики не обошлось, комочки Биша удалил и губки сделал, ну стильно и красиво», — обсуждали подписчики.

Григорий Лепс высказался о расставании с невестой

Певец Григорий Лепс впервые публично прокомментировал разрыв с молодой невестой Авророй Кибой. Своими эмоциями певец поделился на юбилейном концерте Аниты Цой в Государственном Кремлевском дворце.

Артист был крайне эмоционален, говоря о личном. Он дал понять, что отношения официально завершены, и пока не намерен заводить новые романы, сосредоточившись на работе и здоровье.

«Что же касается любви, да… катись оно всё. Пошли они, эти девушки», — эмоционально высказался Лепс со сцены.

Певец рассказал, что они с Авророй еще недавно вместе отдыхали в Таиланде, где девушка заботилась о нем во время болезни. Причину расставания он объяснил кратко, взяв вину на себя.

«Хорошая она, я набедокурил. Поздно, поздно перевоспитываться. Возраст уже, всякий кусочек сыпется. Меня сейчас вообще никто не интересует, кроме своего благосостояния», — приводит слова Лепса The Voice.

Сейчас артист намерен с головой уйти в творчество. В феврале ему необходимо дописать половину нового альбома, состоящего из 28–30 песен, при этом 15 из них еще не готовы. Плотный гастрольный график тоже добавляет переживаний: Лепс признался, что боится не успеть закончить работу в срок.

Регина Тодоренко едва не убила человека медом,

Телеведущая Регина Тодоренко оказалась в центре громкого скандала после того, как в шоу «Пожалуйста, не рассказывай!» поведала историю о своем знакомом-аллергике. Желая доказать ему, что аллергия на мед — не более чем самовнушение, она подмешала продукт в чай ничего не подозревающему мужчине, что привело к тяжелым последствиям.

Тодоренко вспоминала этот случай с улыбкой, чем вызвала волну возмущения в соцсетях. По ее словам, она искренне верила, что если человек не знает о наличии аллергена, то и реакции не последует.

«Я заварила чай, поставила ему, но не сказала, что там мед. Я говорю: „Попей чай“. Он говорит: „О, вкусный какой, хороший“. Я потом приехала, а он присылает мне фотографию — у него отек Квинке, и он такой: „Ты что, положила в чай мед?“», — со смехом рассказала ведущая.

После публичного резонанса ситуацию прокомментировала адвокат Ольга Власова. Ее слова Правозащитница в беседе с Telegram-каналом «Звездач» пояснила, что Тодоренко может грозить уголовная ответственность, если пострадавший напишет заявление и будет доказан умысел.

Анфиса Чехова впервые вышла замуж

Телеведущая Анфиса Чехова впервые в жизни вышла замуж. Как рассказала сама знаменитость в соцсетях, 5 февраля она официально зарегистрировала отношения с актером и продюсером Александром Златопольским. Церемония прошла скромно, без пышного платья и толп гостей — только самые близкие.

48-летняя Чехова призналась, что за плечами у нее было немало предложений руки и сердца, но решиться на брак она смогла только сейчас. Телезвезда не скрывает радости от нового статуса и перемен в жизни.

«Мы стали мужем и женой! 5 февраля состоялась регистрация нашего брака. Это мой первый официальный брак! Предложений в моей жизни было немало, а вот выйти замуж я решилась только сейчас!… Я вот уже 4 дня привыкаю к званию „жены“ и к тому, что у меня теперь есть свой собственный „муж“, — поделилась эмоциями Чехова.

По словам ведущей, она долго работала над своим страхом перед замужеством, но встреча с Златопольским все изменила. Скромная роспись была запланирована специально — пышное торжество пара хочет организовать позже, когда потеплеет, чтобы отпраздновать на природе в красивом месте. Сейчас же молодожены наслаждаются медовым месяцем и новыми ролями друг для друга.

Елена Товстик пожаловалась, что первый юбилей дочери Алисы прошел без отца

Елена Товстик, бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика, трогательно поздравила дочь Алису с 10-летием в личном блоге. Девочке, которая едва не погибла при рождении, 7 февраля исполнилось 10 лет. Однако, по словам Елены, праздник был омрачен отсутствием самых близких людей .

Женщина напомнила, что в день рождения дочери ровно 10 лет назад счастливый отец стоял на сцене перед шеститысячной аудиторией, не зная, что новорожденная Алиса борется за жизнь — ее сердце перестало биться сразу после родов. «Но я не могла ей позволить уйти. За два месяца до ее рождения у меня на руках умер отец. Это был такой сильный удар, что еще одного я бы не перенесла», — поделилась тогда Елена, благодаря врачей и чудо за спасение дочери .

Сейчас же, спустя годы, ситуация повторилась в другом ключе.

«Грустно, что первый юбилей Алисы прошел без папы, без звонков от старших сестер и брата, без внимания и подарков от них. Наша звездочка, которая очень любит, когда все собираются вместе, осталась в свой день только с мамой и младшими братом и сестрой», — написала Елена.

Диана Гурцкая посвятила трогательный пост умершему мужу

Народная артистка РФ Диана Гурцкая в День всех влюбленных обратилась к своему покойному супругу Петру Кучеренко. Трогательное послание певица опубликовала на своей странице в соцсетях.

Гурцкая призналась, что для нее больше не существует конкретного дня торжества любви, поскольку их связь с мужем выходит за временные рамки.

«Обладая бессмертным счастьем разделять однажды твои нежные чувства, отныне для меня не существует конкретного дня торжества любви, ведь наша связь — это бесконечное романтическое путешествие, в котором ты всего лишь изменил форму», — написала Гурцкая.

О смерти супруга певицы стало известно в 2023 году. Трагедия случилась, когда мужчина возвращался с Кубы из командировки. Во время перелета Кучеренко стало плохо. Пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод, однако врачи не успели спасти чиновника. Медики диагностировали смерть от сердечной недостаточности. Гурцкая тяжело переживает случившееся и часто вспоминает супруга в своих социальных сетях.

Максим Матвеев покорил иностранных пользователей TikTok

Российский актер Максим Матвеев, супруг Елизаветы Боярской, неожиданно стал сенсацией в зарубежных соцсетях. Отрывки из сериалов «Бесы» и «Анна Каренина» с его участием завирусились в TikTok, вызвав бурю восторженных комментариев от иностранных зрительниц.

Пользовательницы из разных стран признаются, что очарованы не только внешностью артиста, но и его актерским мастерством. Многие отмечают, что именно его игра заставила их по-новому взглянуть на классические сюжеты.

«Я бы забыла все, чтобы снова испытать восторг от его игры в „Бесах“», — признается одна из фанаток.

«Теперь я понимаю Анну. Никогда не понимала ее выбор, когда Вронского играл Аарон Тейлор-Джонсон, но с Матвеевым все становится ясно», — делится эмоциями еще одна зрительница.

В экранизации «Анны Карениной» Максим Матвеев снялся вместе со своей супругой Елизаветой Боярской. Актер предстал в образе страстного Алексея Вронского, а Боярская воплотила образ его возлюбленной Анны Карениной. В сериале «Бесы», снятом по мотивам романа Федора Достоевского, Матвеев сыграл роль молодого революционера Николая Ставрогина.

Михаил Ефремов вернулся на сцену

Актер Михаил Ефремов впервые после долгого перерыва вышел на большую сцену. Его первой большой работой в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» стала главная роль в постановке «Без свидетелей». Черновой вариант спектакля показали на Основной сцене для друзей и представителей прессы, а официальная премьера запланирована на конец марта.

Ефремов предстал в образе подлеца и манипулятора, который на поверку оказывается глубоко запутавшимся в жизни человеком. Его сценической партнершей стала Анна Михалкова. В кресле режиссера — ее отец Никита Михалков.

