Зима, прощай! Когда Масленица в 2026 году и в чем ее суть — некоторых фактов вы точно не знали

Масленица — это аппетитный аромат блинов с кухни, шумные народные гулянья и эффектное сжигание чучела зимы. Мы привыкли встречать этот праздник в марте, но на этот раз он придет гораздо раньше. Обо всем, что нужно знать про Масленицу (и даже больше), рассказываем подробно.
Масленица: когда появилась и в чём ее суть
Это самый известный славянский праздник, отмечать который начали еще со времен язычества. В древние времена Масленицы проводили со щедрыми и обильными жертвоприношениями, проводили обряды — чтобы прогнать зиму и привлечь долгожданное тепло. Точной даты не было, но принято праздновать ее в день весеннего равноденствия — 22 марта или около того.
С тех пор многое изменилось, но кое-что осталось неизменным. Так, от традиций предков нам досталось, например, чучело, которое нужно сжечь. Да и сам смысл праздника остался прежним по своей сути: красиво проводить зиму и шумно-весело встретить весну.
Масленица в 2026 году: когда
Чтобы рассчитать время начала Масленицы, нужно от даты Светлого Христова Воскресения отнять 56 дней. Так, в 2026 году Пасха выпадает на 12 апреля, значит, Масленая неделя начнется в середине февраля. А если быть точнее, она пройдет с 16 по 22 февраля. Уже на следующий день, 23 февраля, у православных христиан начнется Великий пост.
Что можно и нужно делать на Масленицу
Праздник длиной в неделю условно делится на две части. В первые три дня (понедельник — среда) заниматься домашними делами, в том числе делать уборку, разрешается. А во второй части недели, с четверга, никакой работы. Только веселье, хороводы и, конечно, поедание блинов — с начинками и без.
Кстати, у каждого дня Масленой недели есть свои смыслы и названия, посмотрите.
16 февраля (понедельник) — Встреча
В этот день раньше пекли первые блины, угощали нуждающихся — в память об усопших родственниках. Вечером вся семья (по возможности) собиралась вместе за одним столом. Организаторы народных гуляний завершали подготовку качелей и горок к празднику.
17 февраля (вторник) — Заигрыши
Считалось, что удачные знакомства в этот день могут привести к свадьбе. Поэтому юноши и девушки активно знакомились, приглядывались друг к другу. А еще принято ходить в гости — всем без исключения. Конечно, с блинами.
18 февраля (среда) — Лакомки
Именно в среду мужчины приходят к своим тещам на блины, а те стараются максимально щедро их угостить. Считается, что так отличные отношения в семье гарантированы.
19 февраля (четверг) — Разгуляй
Люди ставили работу на паузу и толпой выходили на улицу: кто-то катался с горок, другие водили хороводы, третьи участвовали в кулачных боях. Было поверье: провести этот день дома — не к добру.
20 февраля (пятница) — Тещины вечерки
В этот день уже мужчины приглашали своих тещ в гости, стараясь проявить максимум почтения и также щедрости. Такой вот ответный жест, где блины с пылу с жару тоже присутствуют обязательно.
21 февраля (суббота) — Золовкины посиделки
В субботу хозяйка дома принимала у себя в гостях сестер и других родственниц мужа. Разумеется, угощала их блинами, а еще вручала небольшие приятные подарки.
22 февраля (воскресенье) — Прощеное воскресенье
Это кульминация Масленой недели. В этот день принято просить прощения за былые обиды, поминать усопших. А ближе к вечеру сжигали чучело, прощаясь с зимой. Пепел нужно было после аккуратно собрать и развеять над бескрайними полями — чтобы урожай летом и осенью был богатый.
Табу: что на Масленицу делать запрещено
Сыграть свадьбу в загсе в Масленую неделю можно, а вот на венчание в церкви не рассчитывайте: эта неделя — подготовка к посту, так что никаких церемоний. По этой же причине особое внимание уделялось рациону: мясо — категорически нельзя, а вот молоко, яйца и рыбу — можно. Остатки еды принято раздавать, но ни в коем случае не выкидывать: это табу.
Как вы уже знаете, не приветствовалось работать в Масленую неделю с четверга по воскресенье. Вместо этого полагалось веселиться, радоваться, отпускать обиды и учиться радоваться простым вещам.
