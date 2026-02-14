Зима, прощай! Когда Масленица в 2026 году и в чем ее суть — некоторых фактов вы точно не знали

Масленица — это аппетитный аромат блинов с кухни, шумные народные гулянья и эффектное сжигание чучела зимы. Мы привыкли встречать этот праздник в марте, но на этот раз он придет гораздо раньше. Обо всем, что нужно знать про Масленицу (и даже больше), рассказываем подробно.

Масленица: когда появилась и в чём ее суть

Это самый известный славянский праздник, отмечать который начали еще со времен язычества. В древние времена Масленицы проводили со щедрыми и обильными жертвоприношениями, проводили обряды — чтобы прогнать зиму и привлечь долгожданное тепло. Точной даты не было, но принято праздновать ее в день весеннего равноденствия — 22 марта или около того.

С тех пор многое изменилось, но кое-что осталось неизменным. Так, от традиций предков нам досталось, например, чучело, которое нужно сжечь. Да и сам смысл праздника остался прежним по своей сути: красиво проводить зиму и шумно-весело встретить весну.

Масленица в 2026 году: когда

Чтобы рассчитать время начала Масленицы, нужно от даты Светлого Христова Воскресения отнять 56 дней. Так, в 2026 году Пасха выпадает на 12 апреля, значит, Масленая неделя начнется в середине февраля. А если быть точнее, она пройдет с 16 по 22 февраля. Уже на следующий день, 23 февраля, у православных христиан начнется Великий пост.

Что можно и нужно делать на Масленицу

Праздник длиной в неделю условно делится на две части. В первые три дня (понедельник — среда) заниматься домашними делами, в том числе делать уборку, разрешается. А во второй части недели, с четверга, никакой работы. Только веселье, хороводы и, конечно, поедание блинов — с начинками и без.

Кстати, у каждого дня Масленой недели есть свои смыслы и названия, посмотрите.

16 февраля (понедельник) — Встреча

В этот день раньше пекли первые блины, угощали нуждающихся — в память об усопших родственниках. Вечером вся семья (по возможности) собиралась вместе за одним столом. Организаторы народных гуляний завершали подготовку качелей и горок к празднику.

17 февраля (вторник) — Заигрыши

Считалось, что удачные знакомства в этот день могут привести к свадьбе. Поэтому юноши и девушки активно знакомились, приглядывались друг к другу. А еще принято ходить в гости — всем без исключения. Конечно, с блинами.

18 февраля (среда) — Лакомки

Именно в среду мужчины приходят к своим тещам на блины, а те стараются максимально щедро их угостить. Считается, что так отличные отношения в семье гарантированы.

19 февраля (четверг) — Разгуляй

Люди ставили работу на паузу и толпой выходили на улицу: кто-то катался с горок, другие водили хороводы, третьи участвовали в кулачных боях. Было поверье: провести этот день дома — не к добру.

20 февраля (пятница) — Тещины вечерки

В этот день уже мужчины приглашали своих тещ в гости, стараясь проявить максимум почтения и также щедрости. Такой вот ответный жест, где блины с пылу с жару тоже присутствуют обязательно.

21 февраля (суббота) — Золовкины посиделки

В субботу хозяйка дома принимала у себя в гостях сестер и других родственниц мужа. Разумеется, угощала их блинами, а еще вручала небольшие приятные подарки.

22 февраля (воскресенье) — Прощеное воскресенье

Это кульминация Масленой недели. В этот день принято просить прощения за былые обиды, поминать усопших. А ближе к вечеру сжигали чучело, прощаясь с зимой. Пепел нужно было после аккуратно собрать и развеять над бескрайними полями — чтобы урожай летом и осенью был богатый.

Табу: что на Масленицу делать запрещено

Сыграть свадьбу в загсе в Масленую неделю можно, а вот на венчание в церкви не рассчитывайте: эта неделя — подготовка к посту, так что никаких церемоний. По этой же причине особое внимание уделялось рациону: мясо — категорически нельзя, а вот молоко, яйца и рыбу — можно. Остатки еды принято раздавать, но ни в коем случае не выкидывать: это табу.