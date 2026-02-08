Мало, мало, мало огня… Чем пытается зажечь зрителей третий «Аватар» и почему аборигенам Пандоры всё сложнее нас удивлять

Прекрасная и опасная злодейка Варанг «дала жару» в новом фильме

На большие экраны вышел новый фильм Джеймса Кэмерона — «Аватар: пламя и пепел». Это уже третья часть франшизы оскароносного режиссера и еще одна глава в противостоянии людей с коренными обитателями загадочной планеты Пандора. Корреспондент 63.RU Илья Овсянников посмотрел ленту и поделился своим мнением. Далее — от первого лица.

Джеймс Кэмерон — это большой ребенок. Много лет назад он придумал историю синекожих великанов, но долго не мог подступиться к ее реализации. Высокие технологии стали игрушкой в руках режиссера. Только вместо себя Джеймс Кэмерон развлекает нас.

Прежде, чем перейти к рассуждениям про «Аватар 3», давайте вспомним сюжет предыдущих частей. В будущем (2154 год) земляне пытаются колонизировать далекую и полную чудес планету Пандора. И если для пришельцев это источник огромных богатств (Пандора полна полезных ископаемых и других ценных ресурсов), то для ее коренных обитателей, на'ви, — это не просто родной дом. Планета в их понимании является живой и разумной.

На противоречии «естественному» и «инопланетному» и строится основной конфликт франшизы. Он в какой-то степени повторяет реальную историю покорения Америки. Параллель между индейцами и на'ви заметна невооруженным глазом.

Третья часть «синей» саги Кэмерона получила название «Пламя и пепел». И речь здесь не только о стихии, но и об эмоциях. Главный герой — переметнувшийся от людей к на'ви Джейк Салли — и члены его семьи после гибели сына (это было во второй части «Аватара») «сжигают» свои сердца скорбью и желанием отомстить. Аналогичные мысли никуда не делись и у главного антагониста — земного полковника Куоритча.

Практически сразу в истории появляются новые действующие лица — манкгванские налетчики под предводительством Варанг. Эти на'ви отвернулись от Великой Матери и поклоняются огню. А в свободное время еще и устраивают налеты на караваны Торговцев Ветром, местных кочевников-воздухоплавателей. Их лидера нам тоже показывают, но мимоходом. Хотя, по слухам, его роль будет раскрыта в следующих частях.

В итоге у нас несколько основных конфликтов и сюжетных линий. Но все они связаны общей идеей столкновения естественного и природного с инородным и чужим. Причем это касается не только противостояния на'ви и людей. Два члена «клана Салли» тоже оказываются не так просты, как кажутся изначально. Но дальше уже пойдет пересказ сюжета фильма и спойлеры. Поэтому тут закруглимся.

Вместо этого сосредоточимся на основной фишке франшизы. Первый «Аватар», вышедший еще в 2009 году, в первую очередь удивлял своей визуальной составляющей. Фильм дал толчок к активному использованию технологии 3D. После него вышло много лент, где «объемное изображение» выходило на передний план. Правда, не всегда оно было уместно и нужно в принципе.

Вышедший спустя почти полтора десятилетия «Путь воды» продолжил эту тенденцию. Мы уже знаем, как Джеймс Кэмерон может работать с этой стихией, — оскароносный «Титаник» тому пример. Вторая часть «Аватара» лично мне напомнила фильмы, которые снимал капитан Кусто. Здесь вода — не просто декорация, а активный участник событий.

Но, к сожалению, это сыграло с режиссером злую шутку. В «Пламени и пепле» мне не хватило огня. Да, есть костры, есть взрывы и пожары. Но эту стихию можно было показать и с другой стороны. Варанг упоминает, почему ее племя стало поклоняться огню. И тут можно было бы вставить флешбэк с вулканом… Но этого не произошло. Да и место обитания Манкгван тоже показали мельком: покрытая пеплом пустошь, без растительности и ярких красок (на Пандоре такое считается синонимом смерти).

С другой стороны, последние полчаса фильма нам дали понять, что, скорее всего, мы снова увидим старых героев и злодеев. Возможно, и не один раз. Уже известно, что в 2029 и 2031 годах выйдут четвертая и пятая части. А это значит только одно: наш визуальный аттракцион продолжится.

Пока что неизвестно, о чем будет «Аватар 4». Лично я ожидаю увидеть подземных обитателей Пандоры. Может быть, где-то есть племя, оседлавшее гигантских кротов? Мне кажется, каждый из фильмов должен быть сосредоточен на одной из стихий. В первом акцент сделали на воздухе, во втором — на воде, в третьем — на огне. И при таком раскладе четвертый фильм должен быть посвящен земле, а пятый — объединению всех элементов. Об этом, к слову, повествует еще одна сага с названием «Аватар».

Джеймса Кэмерона можно любить, можно ненавидеть. Но он в своей вселенной «Аватара» сделал несколько интересных вещей. Во-первых, оставил очень много «пасхальных яиц». Например, само название планеты Пандора намекает, что туда не стоит лезть. Еще одной такой «языковой игрой» можно считать «анаптапинум». Название минерала переводится как «недостижимый». И таких мелких, но любопытных деталей очень и очень много.

Второе, что сделал Кэмерон, — в очередной раз поднял проблему экологии. В его видении Земля в 2154 году уже непригодна для жизни. А Пандора практически девственная планета. Но из-за вмешательства человека она может лишиться всего своего очарования. Грете Тунберг такая сила про необходимость защищать мать-природу может только сниться…

Даже трех фильмов (без учета других медиа) не хватило, чтобы раскрыть всех тайн Пандоры. Кто знает, что еще может скрываться в этом бездонном ящике?

Илья Овсянников журналист

