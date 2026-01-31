Спектакли, шоу и лекции: куда сходить в Ярославле в феврале — большая афиша

В последний зимний месяц в Ярославле подготовили много интересных мероприятий. Для вас мы собрали их все в удобных карточках. В этой подборке — развлечения на любой вкус.
Шоу и концертные программы
1 февраля в 14:00 на Советской площади начнется концертная программа от Даниловского муниципального округа «На шахматной доске — Данилов». Вход свободный (0+).
3 февраля в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» покажут пластическое шоу под названием «Превью» артистов балета театра Аллы Духовой Todes (6+). Зритель увидит на сцене вселенную образов, в которой танцы артистов расскажут о своей истории. Стоимость билета: от 1900 до 3900 рублей.
3 февраля в 19:30 в баре «Папин гараж» пройдет психолого-юмористическое шоу «По Фрейду. Только без фанатизма» (18+). Два комика и психолог поговорят о том, почему люди создают себе кумиров, за которыми пристально следят и переживают. Билет на мероприятие стоит 350 рублей.
5 февраля в 19:00 в «Китайском летчике Джао Да» пройдет джазовый вечер «Джаз без границ» (12+) от Олега Анохина, Дианы Кубасовой и других. Стоимость посещения мероприятия 1000 — 1500 рублей.
6 февраля в 18:00 в ДК «Вымпел» в Рыбинске выступит театр кошек Юрия Куклачева. Артисты покажут шоу «Коты спасают мир» (0+). Билеты стоят от 1500 до 2500 рублей.
6 февраля в 20:00 в концерт-холле «Кино» покажут «Несерьезное шоу» (18+), у которого нет сценария. Билеты стоят от 1000 до 2000 рублей.
7 февраля в 17:00 в Дворце культуры УМР (г. Углич) выступит театр кошек Юрия Куклачева. Артисты покажут шоу «Коты спасают мир» (0+). Билеты стоят от 1400 до 2200 рублей.
7 февраля в 17:00 в КЗЦ «Миллениум» пройдет конкурс красоты «Миссис Ярославль 2026» (0+). Посмотреть за процессом можно за 1000 — 1200 рублей.
11 февраля в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» пройдет гала-шоу Евгении Зимы (6+). Концерт включает в себя три мультимедиа неоклассики: «Музыка в темноте», «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции» и «Время женщин». Билеты стоят от 1500 до 4500 рублей.
15 февраля в 18:00 в «Китайском летчике Джао Да» выступят комики Умид Хайитов и Алексей Кучумов (18+). Стоимость билетов на стендап: 1000 — 1200 рублей.
22 февраля в 17:00 в Гостином дворе (г. Ростов Великий) пройдет фестиваль гаражной культуры «Крафт» (18+), который объединит пивоварни, стрит-фуд и маркеты региона. Посетить мероприятие можно за 600 рублей.
28 февраля в 18:00 на «Арене 2000. Локомотив» состоится ледовое шоу от Ильи Авербуха под названием «Чемпионы» (6+). Мировые звезды фигурного катания выступят с захватывающими дух номерами. Билеты стоят от 1500 до 3500 рублей.
28 февраля в 19:00 в Дворце молодежи со стендап-программой выступит Виктория Складчикова. Концерт продлится 1,5 часа, билеты стоят от 1500 рублей (18+).
Театральные постановки
1 февраля в 18:30 в театре драмы им. Ф. Волкова на основной сцене покажут комедию-водевиль «Ханума» (12+) по мотивам пьесы Авксентия Цагарели.
2 февраля в 14:00 в ДК «Судостроитель» покажут спектакль «Принцесса мира» (12+). Цена билета — 300 рублей.
2 февраля в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» состоится моноспектакль актера Виктора Сухорукова под названием «Счастливые дни» (12+). Артист поделится своими размышлениями и воспоминаниями о людях, театральной жизни и своем творческом пути. Цена билета на мероприятие: 1900 — 4900 рублей.
3 февраля в 18:30 на основной сцене Волковского театра исполнят комедию «Когда мы женаты» (16+). Стоимость билета от 300 до 2000 рублей.
4 февраля в 18:30 на основной сцене театра им. Ф. Г. Волкова исполнят мультимедийный байопик «Айвазовский. Три стихии» (16+). Цена на билет варьируется от 200 до 1500 рублей.
5 февраля в 18:30 на основной сцене «Волковского театра» состоится показ комедийного спектакля «Сирена и Виктория» (16+). Билеты стоят от 300 до 3000 рублей.
5 февраля в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» состоится спектакль Сергея Безрукова в легендарной роли Есенина «Хулиган. Исповедь» (16+). Продолжительность постановки — 2 часа, цена посещения варьируется от 3500 до 9000 рублей.
5 февраля в 19:00 и 21 февраля в 18:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса покажут комедийный спектакль «Детективное агентство „Синий заяц“» (16+). Стоимость билета 1000 — 1400 рублей.
6 и 7 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова покажут спектакль «Маргарита» по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (16+).
8 февраля в 12:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса оживет музыкальная сказка «Золушка» (6+). Продолжительность постановки — 1 час, билет стоит 700 рублей.
8 февраля в 17:00 в ДК железнодорожников пройдет моноспектакль «Сны Иваныча. На маяке» (12+). Комедия расскажет о ворчливом старике, который просыпается порой в каждом из нас. Билет на мероприятие стоит от 1400 до 2500 рублей.
8 февраля 18:00 в арт-пространстве «Лампа» состоится моноспектакль ярославской актрисы Татьяны Старочкиной под названием «Я тебя воссоздам из ночей» (16+). На представлении прозвучат стихотворения запрещенных в свое время поэтов Иосифа Бродского, Леонида Аронзона, Виктора Кривулина и других. Стоимость посещения творческого вечера — 800 рублей.
8 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова покажут комедию под режиссурой Сергея Пускепалиса «Предстоящее событие» (16+).
9 февраля в 19:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса покажут спектакль «Фарятьев» (12+). Драматическая постановка расскажет о людях, которые привыкли жить в своих фантазиях, не желая замечать происходящее на самом деле. Продолжительность спектакля — 1,5 часа, билет стоит 500 — 700 рублей.
10, 26 и 27 февраля в 19:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса состоится спектакль «Невесты транзитом» (16+). На сцене покажут историю двух друзей — успешного архитектора Михаила и простого парня Андрея. Вместе они попытаются разобраться в круговороте свиданий, в котором погряз Михаил. Зрителей ждет неожиданный финал. Стоимость билета 1500 — 1700 рублей.
10 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова покажут спектакль «Циолковский» (12+), основанный на реальных событиях.
11 и 27 февраля в 18:30 на основной сцене театра им. Ф. Г. Волкова состоится премьера драмы с элементами комедии под названием «Затейник» (16+). Билеты стоят от 300 до 4000 рублей.
12 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова пройдет показ комедийного спектакля «Венецианские близнецы» (12+).
13 февраля в 18:30 на основной сцене Волковского театра пройдет этно-рок спектакль «От Некрасова до Некрасова» (12+).
14 февраля в 18:00 в КЗЦ «Миллениум» исполнят детективный спектакль «Вне подозрения» (12+). Среди артистов Павел Майков, Данила Якушев, Анастасия Панина и другие. Постановка длится чуть более двух часов, стоимость билета варьируется от 1600 до 3000 рублей.
14 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова покажут спектакль «Ледяное сердце» (12+).
14 и 22 февраля в 17:00 пройдет мероприятие «История в бокале: Тайны Российского Виноделия» (18+) в ресторане «Дежавю». Гостей ждет театрализованная дегустация, знакомство с необычными персонажами и захватывающие истории, которые перенесут вас в 19 век и СССР. Вы проследите возрождение российского виноделия и примете участие в конкурсах и викторинах. Стоимость билета: 5500 — 5900 рублей.
15 февраля в 12:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса пройдет спектакль «Спасите принцессу» (0+). Постановка расскажет историю о волшебном королевстве, где правит принцесса Булочка. Стоимость билета — 700 рублей.
15 февраля в 18:00 Театр.Тех (ул. Гагарина, 3) представит спектакль «Иванов» (14+) по пьесе А. П. Чехова. Стоимость билета 300 — 450 рублей.
15 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова исполнят мюзикл «Еврейское счастье» (16+) по произведениям Шолом Алейхема.
17 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова покажут спектакль под названием «Старый дом» (16+).
17 февраля в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» покажут комедийный спектакль «Плохие девчонки» (16+). На сцене троих абсолютно разных героинь сыграют Татьяна Орлова, Олеся Железняк и Татьяна Васильева. Стоимость билета на постановку: 1700 — 6000 рублей.
17 февраля в 19:00 в Дворце молодежи покажут интерпретацию поэмы Николая Гоголя «Мертвые души» (12+). За постановку спектакля отвечает Московский драматический театр, среди актеров Арарат Кещян, Владимир Фекленко, Александр Мартынов и другие. Билет на мероприятие стоит 1400 — 3600 рублей.
18 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова пройдет показ драматического спектакля «Отцы и дети» (16+) по роману Ивана Тургенева.
19 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова состоится показ спектакля «Обломов» (16+) по роману Ивана Гончарова.
19 февраля в 19:00 в стенах КЗЦ «Миллениум» исполнят комедийный спектакль «Мы летим» (16+) по знаменитой французской пьесе «Боинг-Боинг». История расскажет о ловеласе Бернаре, крутящем романы сразу с тремя стюардессами. Однажды система дает сбой, что приводит к череде смешных недоразумений. Стоимость билета на спектакль 1800 — 5000 рублей.
19 февраля в 19:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса покажут спектакль под руководством Воображаемого театра Васи Ложкина «Космонавт по объявлению» (16+). Билет стоит от 1600 до 2100 рублей.
19 февраля в 19:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса пройдет спектакль под названием «Космонавт по объявлению» (16+). Стоимость билета от 1600 до 2100 рублей.
20 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова состоится премьера мистерии «Федор Волков. Восхождение» (16+). Билеты стоят от 300 до 3000 рублей.
20 февраля в 19:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса состоится спектакль «До свидания, девочки!» (12+). Постановка по мотивам воспоминаний фронтовика и автора книг о войне Ильи Рабиновича. Цена на билет варьируется от 800 до 1200 рублей.
21 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова покажут лирическую комедию «Весы» (16+).
21 февраля в 19:00 в Дворце молодежи оживет комедийная история «Однажды вечером» (16+), основанная на пьесе Александра Гельмана «Скамейка» (16+). Спектакль о мужчине и женщине, которые за один вечер станут близкими людьми друг для друга. Героев сыграют Кирилл Гребенщиков и Виктория Тарасова. Цена билета на мероприятие варьируется от 600 до 3500 рублей.
22 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова пройдет показ комедийного спектакля «Неаполитанские каникулы» (16+).
22 февраля в 13:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса покажут музыкальный спектакль «Проделки брата кролика» (6+). Детская юмористическая постановка по мотивам сказок американского писателя Дж. Харриса. Цена билета — 700 рублей.
22 февраля в 19:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса пройдет комедийный спектакль «Сказ про Федота-стрельца удалого молодца» (12+). Цена билета — 700 рублей.
22 Февраля в 19:00 в «Вознесенском» пройдет моноспектакль по произведениям Юрия Германа «Доктор» (16+). Постановка длится 2 часа, стоимость билета варьируется от 1000 до 2500 рублей.
23 февраля в 18:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса состоится спектакль «Вечно живые» (12+) по одноименной пьесе Виктора Розова. Цена посещения мероприятия 400 — 600 рублей.
23 февраля в театре им. Ф. Г. Волкова состоится премьера драматического мюзикла «Как закалялась сталь» (16+) по роману Николая Островского. Билеты стоят от 300 до 4000 рублей.
24 февраля в 19:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса покажут спектакль, рассказывающий о истории любви мальчика из богатой семьи и девушке, мечтающей стать актрисой. Драма называется «Эти свободные бабочки» (16+), билет стоит 600 — 800 рублей.
25 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова пройдет показ спектакля «Страх» (16+).
26 февраля в 18:30 на основной сцене театра им. Ф. Г. Волкова покажут мелодраму «Сотворившая чудо» (12+).
28 февраля в 18:00 в КЗЦ «Миллениум» исполнят знаменитую оперу «Юнона и Авось» (12+) в авторской версии Алексея Рыбникова. На сцене оживет история о трагичной любви графа Резанова и красавицы Кончитты. Цена билета 1800 — 4800 рублей.
25 февраля в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» покажут комедийный спектакль «Снежный вальс» (12+), в основе которой пьеса английского драматурга Питера Куилтера «Пленённые в снегу» (16+). В центре сюжета два абсолютно разных героя Патрик и Джудит сталкиваются друг с другом, создавая бесконечное количество смешных историй. Спектакль длится 2 часа, стоимость билета 1300 — 2800 рублей.
28 февраля в 18:30 на основной сцене театра им. Ф. Г. Волкова покажут спектакль под названием «Бегущая с волками» (16+).
Экскурсии, лекции и мастер-классы
1 февраля в 11:00 в пространстве Yogaleto пройдет мастер-класс «Психофизика. Система Станиславского для жизни». Участники вместе с тренером разберут пять практик по управлению своими эмоциями и реакцией других. Цена посещения мероприятия — 500 рублей (18+).
1 февраля в 13:00 в арт-пространстве «Лампа» пройдет мастер-класс «Кофе по-турецки в Лампе». Участники мероприятия продегустируют два сорта кофе, узнают о восточных кофейных традициях и смогут приготовить чашечку кофе на песке. Цена билета — 1500 рублей (18+).
7 февраля в 14:00 состоится аудиопрогулка «На месте фабрики парк» (12+) в Петропавловском парке, где раньше располагался постоялый двор Ярославской Большой мануфактуры. Старт экскурсии — пересечение ул. Зеленцовской и Лекарской. Билет стоит 400 рублей.
8 и 15 февраля в 13:00 состоится групповая экскурсия по двору Ярославской Большой мануфактуры «Город в городе» (12+) на улице Стачек, 53. Льготный билет стоит 450 рублей, обычный — 500.
8 февраля в 14:00 в арт-пространстве Unick пройдет интерактивная лекция о прогрессивном политике и борце за развитие Ярославля Константине Некрасове. В роли лектора выступит краевед и общественный деятель Артур Стажков. Стоимость посещения мероприятия — 1100 рублей (12+).
11 — 22 февраля в Музее истории города Ярославля будут проходить экскурсии «Как дела на масленой неделе» (6+) о старинных традициях Масленицы на ярославской земле. Билет на мероприятие стоит 250 рублей.
11 — 21 февраля в Мемориальном доме-музее Максима Богдановича будет проходить программа «Праздник солнца Масленица» (6+). Участников мероприятия ждет интерактивная программа с играми, забавами на свежем воздухе и мастер-классом по росписи деревянной фигурки. Стоимость билета 440 рублей.
14 и 22 февраля в 13:00 можно будет сходить на театрализованную пешеходную аудиопрогулку «Волков. Голос» (12+), начинавшуюся у памятника Некрасову. Спектакль-путешествие продлится 1,5 часа, маршрут составит приблизительно 3 километра. Вы пройдете по местам силы Федора Волкова в поисках разгадки его секретов. Стоимость прогулки: 750 рублей — льготный билет, 1100 рублей — обычный.
15 февраля в 14:00 в арт-пространстве Unick пройдет интерактивная лекция, посвященная муниципальному депутату и главе Ярославля в самые мрачные годы в истории города Владимиру Лопатину. В роли лектора выступит краевед и общественный деятель Артур Стажков. Стоимость посещения мероприятия — 1100 рублей (12+).
21 февраля в 13:00 в Петропавловском парке пройдет мероприятие «Петропавловская слобода: традиции фабричные и народные» (12+) с экскурсией, песнями, танцами, играми и хороводом. Льготный билет стоит 450 рублей, обычный — 500 рублей.
