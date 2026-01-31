Спектакли, шоу и лекции: куда сходить в Ярославле в феврале — большая афиша

14 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова покажут спектакль «Ледяное сердце» (12+).

14 и 22 февраля в 17:00 пройдет мероприятие «История в бокале: Тайны Российского Виноделия» (18+) в ресторане «Дежавю». Гостей ждет театрализованная дегустация, знакомство с необычными персонажами и захватывающие истории, которые перенесут вас в 19 век и СССР. Вы проследите возрождение российского виноделия и примете участие в конкурсах и викторинах. Стоимость билета: 5500 — 5900 рублей.

15 февраля в 12:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса пройдет спектакль «Спасите принцессу» (0+). Постановка расскажет историю о волшебном королевстве, где правит принцесса Булочка. Стоимость билета — 700 рублей.

15 февраля в 18:00 Театр.Тех (ул. Гагарина, 3) представит спектакль «Иванов» (14+) по пьесе А. П. Чехова. Стоимость билета 300 — 450 рублей.

15 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова исполнят мюзикл «Еврейское счастье» (16+) по произведениям Шолом Алейхема.

17 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова покажут спектакль под названием «Старый дом» (16+).

17 февраля в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» покажут комедийный спектакль «Плохие девчонки» (16+). На сцене троих абсолютно разных героинь сыграют Татьяна Орлова, Олеся Железняк и Татьяна Васильева. Стоимость билета на постановку: 1700 — 6000 рублей.

17 февраля в 19:00 в Дворце молодежи покажут интерпретацию поэмы Николая Гоголя «Мертвые души» (12+). За постановку спектакля отвечает Московский драматический театр, среди актеров Арарат Кещян, Владимир Фекленко, Александр Мартынов и другие. Билет на мероприятие стоит 1400 — 3600 рублей.

18 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова пройдет показ драматического спектакля «Отцы и дети» (16+) по роману Ивана Тургенева.

19 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова состоится показ спектакля «Обломов» (16+) по роману Ивана Гончарова.

19 февраля в 19:00 в стенах КЗЦ «Миллениум» исполнят комедийный спектакль «Мы летим» (16+) по знаменитой французской пьесе «Боинг-Боинг». История расскажет о ловеласе Бернаре, крутящем романы сразу с тремя стюардессами. Однажды система дает сбой, что приводит к череде смешных недоразумений. Стоимость билета на спектакль 1800 — 5000 рублей.

19 февраля в 19:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса покажут спектакль под руководством Воображаемого театра Васи Ложкина «Космонавт по объявлению» (16+). Билет стоит от 1600 до 2100 рублей.

20 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова состоится премьера мистерии «Федор Волков. Восхождение» (16+). Билеты стоят от 300 до 3000 рублей.

20 февраля в 19:00 в Доме актера им. Сергея Пускепалиса состоится спектакль «До свидания, девочки!» (12+). Постановка по мотивам воспоминаний фронтовика и автора книг о войне Ильи Рабиновича. Цена на билет варьируется от 800 до 1200 рублей.

21 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова покажут лирическую комедию «Весы» (16+).

21 февраля в 19:00 в Дворце молодежи оживет комедийная история «Однажды вечером» (16+), основанная на пьесе Александра Гельмана «Скамейка» (16+). Спектакль о мужчине и женщине, которые за один вечер станут близкими людьми друг для друга. Героев сыграют Кирилл Гребенщиков и Виктория Тарасова. Цена билета на мероприятие варьируется от 600 до 3500 рублей.

22 февраля в 18:30 в театре им. Ф. Г. Волкова пройдет показ комедийного спектакля «Неаполитанские каникулы» (16+).