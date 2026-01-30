Никаких зимних забав: в Ярославской области заблокировали для катания горки. Причина

Жители Ярославской области жалуются на запрет катания на детских горках. Фотографии заколоченных аттракционов разлетаются по соцсетям. С начала января по области закрыли семь горок. Они находились в Пошехонье, Угличе, а также в Рыбинском, Ярославском и Борисоглебском округах.
Редакция 76.RU обратилась за комментариями в местные администрации. Как объяснили власти, аттракционы не прошли аттестацию на безопасность. Такие проверки провели специальные организации. Кроме того, работу некоторых горок ограничили по иным причинам. В этом материале разбираемся, где и почему закрыли детские горки.
Горки в Ярославском округе
В Ярославском округе, как сообщили в администрации, закрыли для катания одну горку. Не прошел проверку на безопасность аттракцион в поселке Михайловском. Причем местные жители отметили, что закрывать для катания горку стали еще прошлой зимой, а в этом году окончательно запретили кататься.
«Дети пришли кататься, а увидели один остов от конструкции. Кататься не на чем. Оказалось, что к установленным по всей области горкам предъявлены требования, которые множество администраций районов и поселений не в силах выполнить», — написали жители в соцсетях.
По словам местных, в администрации Некрасовского сельского поселения, в которое входит поселок Михайловский, закрытие горки объяснили новыми требованиями.
«По новым правилам горка считается аттракционом, поэтому она должна быть полностью огорожена, при входе — оператор. Горка должна пройти сертификацию. Администрация не может полностью выполнить эти требования, вследствие этого горка демонтируется», — процитировали слова главы Некрасовского сельского поселения Александра Сорокина жители поселка.
В администрации Ярославского округа на запрос портала 76.RU пояснили, что вопрос об эксплуатации детских горок находится на обсуждении, вскоре обещают принять окончательное решение.
Горки в Угличском округе
В администрации Углича отметили, что в городе закрыта только одна горка в микрорайоне Мирном. Она была повреждена вандалами, а на ремонт производитель не согласился — это не гарантийный случай.
«Соответственно, конструкция не прошла аттестацию. Экспертиза, проведенная специальной организацией „Проммаштест“, показала, что горка не соответствует необходимым нормам безопасности», — сообщили 76.RU в администрации Углича.
Администрация рассматривала вариант покупки и установки новой горки. Но сделать это получится лишь весной или летом.
«Зимой нет возможности оградить конструкцию забором, как того требуют существующие правила», — рассказали в пресс-службе администрации города.
Жители Углича пожаловались, что еще на одной детской горке в Угличе ввели ограничения по времени работы. Фотографию с графиком опубликовали в соцсетях. Авторы поста удивились, отметив, что сталкиваются с таким впервые.
«Горка деревянная сильно заработалась, что ей так сильно нужны выходные? Первый раз в жизни вижу, чтобы на горке без сотрудников выставляли график работы», — подписали фотографию в «Углич-Онлайн».
Власти Углича по этому поводу объяснили, по требованиям закона, горки приравнены к аттракционам. Из-за этого к ним предъявлены соответствующие требования: горки должны быть огорожены, катание на них организовано по расписанию, а на месте обязательно должен быть специально-обученный контролер.
«На фото — расписание работы действующей горки в центре города. К сожалению, у нее есть выходные, поскольку в качестве контролера на ней работает только один сотрудник», — объяснили в администрации Углича.
Горки в Борисоглебском округе
О закрытии детской горки в Борисоглебском округе предупредили сами власти. Администрация опубликовала пост в соцсетях, сообщив, что горка непригодна для катания по техническим причинам. На аттракционе заметили повреждения, были оторваны отдельные элементы, обеспечивающие безопасность.
Замену для этой горки, судя по публикации властей, не ищут. Детскую горку закрыли 6 января, но вскоре объект планировали открыть вновь.
«После проведения необходимых работ запланирован выезд специалиста для составления акта технического освидетельствования, подтверждающего исправность сооружения», — указано в посте администрации.
Горки в Рыбинском округе
В администрации Рыбинска рассказали 76.RU, что в городе закрыто две горки — на улице Рокоссовского и в парке в Переборах. На них нужно получить лицензии и найти сотрудников. Это, согласно новым требованиям технического регламента, обязательные условия.
«У каждого аттракциона должен быть эксплуатант, который поддерживает состояние объекта, и работник, который следит за безопасностью катающихся. Горка и выкат должны подвергаться ежедневному техническому осмотру», — дополнили в администрации города.
При ежедневном осмотре поверхность горки должна быть очищена от снега. Сама проверка представляет собой внешний осмотр горки и выката, цель которой вовремя выявить неисправность, повреждения и принять соответствующие меры.
«По обоим объектам идет сбор документации для получения лицензии. Направлены письма в подведомственные учреждения спорта и культуры для приема объектов на баланс», — рассказали в администрации Рыбинска.
При этом власти Рыбинского округе уточнили, что у них все горки работают штатно. Ничего не закрывалось, кроме аттракционов в самом Рыбинске.
Горки в Пошехонском округе
Закрытие горок настигло и жителей Пошехонского округа. Так, была приостановлена работа аттракциона «Горка» на ледовом катке. Но причина закрытия другая — происходит переоформление собственности на новое юридическое лицо в связи с реорганизацией спортивных учреждений.
«С безопасностью там всё хорошо, проверка была», — отметили в пресс-службе администрации.
Также власти добавили, что в Пошехонье дети могут покататься на горках у нескольких многоквартирных домов, а также в центре города — у кинотеатра «Юбилейный» и на площади Свободы.