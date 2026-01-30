Никаких зимних забав: в Ярославской области заблокировали для катания горки. Причина

В регионе массово закрываются детские горки Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com, Администрация Борисоглебского-Мр / Vk.com, Подслушано | Углич / Vk.com

Жители Ярославской области жалуются на запрет катания на детских горках. Фотографии заколоченных аттракционов разлетаются по соцсетям. С начала января по области закрыли семь горок. Они находились в Пошехонье, Угличе, а также в Рыбинском, Ярославском и Борисоглебском округах.

Редакция 76.RU обратилась за комментариями в местные администрации. Как объяснили власти, аттракционы не прошли аттестацию на безопасность. Такие проверки провели специальные организации. Кроме того, работу некоторых горок ограничили по иным причинам. В этом материале разбираемся, где и почему закрыли детские горки.

Горки в Ярославском округе

В Ярославском округе, как сообщили в администрации, закрыли для катания одну горку. Не прошел проверку на безопасность аттракцион в поселке Михайловском. Причем местные жители отметили, что закрывать для катания горку стали еще прошлой зимой, а в этом году окончательно запретили кататься.

Жители опубликовали фотографии в соцсетях Источник: Михайловский и МТУ (НСП) Ярославский МР ЯО / Vk.com Администрация прикрепила предупреждение на горку Источник: Михайловский и МТУ (НСП) Ярославский МР ЯО / Vk.com

«Дети пришли кататься, а увидели один остов от конструкции. Кататься не на чем. Оказалось, что к установленным по всей области горкам предъявлены требования, которые множество администраций районов и поселений не в силах выполнить», — написали жители в соцсетях.

Ранее горка в поселке Михайловском выглядела так Источник: Михайловский и МТУ (НСП) Ярославский МР ЯО / Vk.com

По словам местных, в администрации Некрасовского сельского поселения, в которое входит поселок Михайловский, закрытие горки объяснили новыми требованиями.

«По новым правилам горка считается аттракционом, поэтому она должна быть полностью огорожена, при входе — оператор. Горка должна пройти сертификацию. Администрация не может полностью выполнить эти требования, вследствие этого горка демонтируется», — процитировали слова главы Некрасовского сельского поселения Александра Сорокина жители поселка.

В администрации Ярославского округа на запрос портала 76.RU пояснили, что вопрос об эксплуатации детских горок находится на обсуждении, вскоре обещают принять окончательное решение.

Горки в Угличском округе

В администрации Углича отметили, что в городе закрыта только одна горка в микрорайоне Мирном. Она была повреждена вандалами, а на ремонт производитель не согласился — это не гарантийный случай.

«Соответственно, конструкция не прошла аттестацию. Экспертиза, проведенная специальной организацией „Проммаштест“, показала, что горка не соответствует необходимым нормам безопасности», — сообщили 76.RU в администрации Углича.

Съезд с горки перекрыли бетонным блоком Источник: Подслушано | Углич / Vk.com

Администрация рассматривала вариант покупки и установки новой горки. Но сделать это получится лишь весной или летом.

«Зимой нет возможности оградить конструкцию забором, как того требуют существующие правила», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Жители Углича пожаловались, что еще на одной детской горке в Угличе ввели ограничения по времени работы. Фотографию с графиком опубликовали в соцсетях. Авторы поста удивились, отметив, что сталкиваются с таким впервые.

Горка закрыта в понедельник и вторник. Катание разрешено по определенным часам Источник: Углич-Онлайн / Vk.com

«Горка деревянная сильно заработалась, что ей так сильно нужны выходные? Первый раз в жизни вижу, чтобы на горке без сотрудников выставляли график работы», — подписали фотографию в «Углич-Онлайн».

Власти Углича по этому поводу объяснили, по требованиям закона, горки приравнены к аттракционам. Из-за этого к ним предъявлены соответствующие требования: горки должны быть огорожены, катание на них организовано по расписанию, а на месте обязательно должен быть специально-обученный контролер.

«На фото — расписание работы действующей горки в центре города. К сожалению, у нее есть выходные, поскольку в качестве контролера на ней работает только один сотрудник», — объяснили в администрации Углича.

Горки в Борисоглебском округе

О закрытии детской горки в Борисоглебском округе предупредили сами власти. Администрация опубликовала пост в соцсетях, сообщив, что горка непригодна для катания по техническим причинам. На аттракционе заметили повреждения, были оторваны отдельные элементы, обеспечивающие безопасность.

Горку заколотили деревянными досками Источник: Администрация Борисоглебского-Мр / Vk.com

Замену для этой горки, судя по публикации властей, не ищут. Детскую горку закрыли 6 января, но вскоре объект планировали открыть вновь.

«После проведения необходимых работ запланирован выезд специалиста для составления акта технического освидетельствования, подтверждающего исправность сооружения», — указано в посте администрации.

Горки в Рыбинском округе

В администрации Рыбинска рассказали 76.RU, что в городе закрыто две горки — на улице Рокоссовского и в парке в Переборах. На них нужно получить лицензии и найти сотрудников. Это, согласно новым требованиям технического регламента, обязательные условия.

«У каждого аттракциона должен быть эксплуатант, который поддерживает состояние объекта, и работник, который следит за безопасностью катающихся. Горка и выкат должны подвергаться ежедневному техническому осмотру», — дополнили в администрации города.

При ежедневном осмотре поверхность горки должна быть очищена от снега. Сама проверка представляет собой внешний осмотр горки и выката, цель которой вовремя выявить неисправность, повреждения и принять соответствующие меры.

«По обоим объектам идет сбор документации для получения лицензии. Направлены письма в подведомственные учреждения спорта и культуры для приема объектов на баланс», — рассказали в администрации Рыбинска.

При этом власти Рыбинского округе уточнили, что у них все горки работают штатно. Ничего не закрывалось, кроме аттракционов в самом Рыбинске.

Горки в Пошехонском округе

Закрытие горок настигло и жителей Пошехонского округа. Так, была приостановлена работа аттракциона «Горка» на ледовом катке. Но причина закрытия другая — происходит переоформление собственности на новое юридическое лицо в связи с реорганизацией спортивных учреждений.

«С безопасностью там всё хорошо, проверка была», — отметили в пресс-службе администрации.