Только тот, кто застал Советский Союз, ответит на 10 из 10: каждый второй завалит этот тест

А сколько правильных ответов наберете вы?

Желтый — значит, к прохождению теста приготовиться

К Советскому Союзу в нашей стране отношение неоднозначное. Одни с теплотой вспоминают это время, считая, что раньше было лучше, другие рады, что оно осталось в прошлом. Но чего не отнять, так это того, что СССР, как ни крути, — часть нашей истории. Именно об истории того времени и пойдет речь в нашем сегодняшнем тесте. И это не про скучные факты и даты — на все 10 вопросов ответят только те, для кого СССР не пустой звук и не параграф в учебнике. Так что настало время вспомнить всё. Если, конечно, есть что вспоминать.

1 / 10

Какие альпинисты стали первыми представителями СССР, покорившими Эверест?

  • Сахаров, Буганов, Зырянов

  • Балыбердин и Мысловский

  • Букреев и Туркевич

  • Овчинников, Розинг, Морозов

2 / 10

Сколько времени провел вне корабля Алексей Леонов во время первого в истории выхода в открытый космос?

  • 2 минуты

  • 7 минут

  • 12 минут

  • Леонов не выходил в открытый космос

3 / 10

О чем в марте 1931 года британская газета Times писала: «У русских появилось новое секретное оружие»?

  • О киностудии «Мосфильм»

  • О запуске первой в стране ветроэлектростанции

  • О Михаиле Горбачеве

  • О ГТО

4 / 10

В каком городе появился первый в СССР рок-клуб?

  • В Москве

  • В Свердловске

  • В Ленинграде

  • В Асбесте

5 / 10

Какой породы была собака, с которой выступал клоун Карандаш?

  • Тойтерьер

  • Скотчтерьер

  • Такса

  • Фокстерьер

6 / 10

Какое прозвище получил Никита Хрущев за свои сельскохозяйственные пристрастия?

  • Кукурузник

  • Мамалыжник

  • Тракторист

  • Деревня

7 / 10

Кого из советских ученых называют отцом атомной бомбы?

  • Игоря Курчатова

  • Андрея Сахарова

  • Сергея Королева

  • Льва Ландау

8 / 10

Какой советский период принято характеризовать как эпоху застоя?

  • Правление Брежнева

  • Правление Хрущева

  • Правление Горбачева

  • Период индустриализации и коллективизации

9 / 10

Какой советский художественный фильм стал первым обладателем премии «Оскар»?

  • «Война и мир» (12+)

  • «Бриллиантовая рука» (18+)

  • «Дерсу Узала» (18+)

  • «Москва слезам не верит» (18+)

10 / 10

Какой советский лидер стал неофициальным рекламным лицом «Пепси»?

  • Хрущев

  • Брежнев

  • Горбачев

  • Андропов

Гость
5 минут
Этот тест явно не для меня, видимо, не хватает знаний, накопленных в детстве и юности.
Гость
5 минут
Даже не знаю, что сказать, тест оставил меня в недоумении.
