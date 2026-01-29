Только тот, кто застал Советский Союз, ответит на 10 из 10: каждый второй завалит этот тест

К Советскому Союзу в нашей стране отношение неоднозначное. Одни с теплотой вспоминают это время, считая, что раньше было лучше, другие рады, что оно осталось в прошлом. Но чего не отнять, так это того, что СССР, как ни крути, — часть нашей истории. Именно об истории того времени и пойдет речь в нашем сегодняшнем тесте. И это не про скучные факты и даты — на все 10 вопросов ответят только те, для кого СССР не пустой звук и не параграф в учебнике. Так что настало время вспомнить всё. Если, конечно, есть что вспоминать.
Какие альпинисты стали первыми представителями СССР, покорившими Эверест?
Сахаров, Буганов, Зырянов
Балыбердин и Мысловский
Букреев и Туркевич
Овчинников, Розинг, Морозов
Сколько времени провел вне корабля Алексей Леонов во время первого в истории выхода в открытый космос?
2 минуты
7 минут
12 минут
Леонов не выходил в открытый космос
О чем в марте 1931 года британская газета Times писала: «У русских появилось новое секретное оружие»?
О киностудии «Мосфильм»
О запуске первой в стране ветроэлектростанции
О Михаиле Горбачеве
О ГТО
В каком городе появился первый в СССР рок-клуб?
В Москве
В Свердловске
В Ленинграде
В Асбесте
Какой породы была собака, с которой выступал клоун Карандаш?
Тойтерьер
Скотчтерьер
Такса
Фокстерьер
Какое прозвище получил Никита Хрущев за свои сельскохозяйственные пристрастия?
Кукурузник
Мамалыжник
Тракторист
Деревня
Кого из советских ученых называют отцом атомной бомбы?
Игоря Курчатова
Андрея Сахарова
Сергея Королева
Льва Ландау
Какой советский период принято характеризовать как эпоху застоя?
Правление Брежнева
Правление Хрущева
Правление Горбачева
Период индустриализации и коллективизации
Какой советский художественный фильм стал первым обладателем премии «Оскар»?
«Война и мир» (12+)
«Бриллиантовая рука» (18+)
«Дерсу Узала» (18+)
«Москва слезам не верит» (18+)
Какой советский лидер стал неофициальным рекламным лицом «Пепси»?
Хрущев
Брежнев
Горбачев
Андропов