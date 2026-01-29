Только тот, кто застал Советский Союз, ответит на 10 из 10: каждый второй завалит этот тест

К Советскому Союзу в нашей стране отношение неоднозначное. Одни с теплотой вспоминают это время, считая, что раньше было лучше, другие рады, что оно осталось в прошлом. Но чего не отнять, так это того, что СССР, как ни крути, — часть нашей истории. Именно об истории того времени и пойдет речь в нашем сегодняшнем тесте. И это не про скучные факты и даты — на все 10 вопросов ответят только те, для кого СССР не пустой звук и не параграф в учебнике. Так что настало время вспомнить всё. Если, конечно, есть что вспоминать.