«Можно придумать абсолютно всё»: ярославна построила бизнес на ИИ-фотосессиях

Разбираемся, как создаются фотографии с помощью нейросети Источник: Анастасия Беляева

В последние месяцы в социальных сетях стремительно набирают популярность фотографии, созданные с помощью нейросетей. Технологии искусственного интеллекта развились настолько, что такие изображения всё чаще невозможно отличить от реальных снимков, а виртуальные фотосессии постепенно становятся альтернативой традиционной съемке.

Мы поговорили с ИИ-фотографом Анастасией Беляевой из Ярославской области о новом тренде. Сколько стоят фото, сгенерированные нейросетью, почему они пользуются спросом и могут ли они заменить живые съемки — в материале 76.RU.

Ярославна рассказала, в чем преимущества ИИ-фотосессии Источник: Городские медиа

«Главное — воображение»

Пока муж Анастасии находится на службе, ИИ помогает пополнять семейный альбом совместными фото Источник: Анастасия Беляева

Анастасия Беляева выросла в Пошехонье Ярославской области, но сейчас живет в Череповце. Там она воспитывает троих сыновей. Муж Анастасии находится на СВО. Во многом именно благодаря его поддержке она начала заниматься ИИ-фотосессиями.

«Всё началось с того, что муж перед Новым годом приехал в отпуск. Мы решили заказать фотографии, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Результат нам очень понравился, — рассказывает Анастасия. — Муж заметил, что мне интересна тема генерации изображений через ChatGPT, и предложил пройти профессиональное обучение. Он оплатил курсы, и я начала постепенно осваивать эту сферу. Сейчас продолжаю оттачивать навыки работы с ИИ».

Меня привлекло, что в ИИ-фотосессиях можно придумать абсолютно всё. Главное — воображение. Анастасия Беляева ИИ-фотограф

В конце 2025 года Анастасия прошла обучение и сразу начала практиковаться. Благодаря продвижению в социальных сетях у нее появились первые заказы на ИИ-фотосессии.

Как проходит ИИ-фотосессия

Фото на фоне снега или заснеженного леса — тренд последних месяцев Источник: Анастасия Беляева

Для генерации изображений Анастасия просит клиентов прислать несколько реальных фотографий, на которых хорошо видно лицо. Это необходимо, чтобы нейросеть максимально точно считала черты и особенности внешности. Как правило, заказчики приходят уже с готовой идеей будущей съемки.

«Часто девушки просят сделать ИИ-фотосессии в стилистике студийной съемки. Многие еще не привыкли к этому формату и переживают, что будет заметна обработка. Но на практике такие изображения выглядят гармонично и естественно», — объясняет Анастасия.

Процесс создания фото не такой быстрый, как может показаться. На каждый кадр может уходить около 20 минут.

Сначала я загружаю фотографию и подробное описание (промпт) в приложение, чаще всего это специальные боты в Telegram. Если результат получается неидеальным, дорабатываю его вручную: корректирую ракурс, лицо, детали композиции. Искусственный интеллект дает примерно 70–80% результата, остальное доводится вручную. Анастасия Беляева ИИ-фотограф

Нередко за такими фотосессиями обращаются семьи военнослужащих, чьи близкие находятся в зоне СВО.

«Многие мужчины не могут физически быть рядом с семьей, и ИИ-фотосессии помогают визуально восполнить это отсутствие. На снимках отец или муж оказывается рядом с близкими. Такие фотографии востребованы у семейных пар, женщин и мужчин», — рассказала наша героиня.

Сколько стоит фотосессия

На Новый год наша героиня сделала праздничные фотографии для своих сыновей Источник: Анастасия Беляева

У Насти работа стоит в зависимости от количества фотографий. В среднем одна фотосессия из 6–8 изображений обходится в пять тысяч рублей. Можно заказать и один кадр — его цена составляет 500 рублей. Если на фото изображены два человека, стоимость увеличивается до 1000 рублей из-за большего объема работы.

«У разных специалистов цены отличаются. После новогодних праздников я снизила стоимость услуг. В стоимость входят подписки на платные программы, через которые создаются изображения, а также время, затраченное на обработку каждого кадра», — уточняет Анастасия.

По ее мнению, ИИ-фотосессии уже во многом начинают заменять традиционные. Обычная съемка требует времени, аренды студии, подбора локаций и образов, а также длительной постобработки. Искусственный интеллект снимает эти ограничения и позволяет создавать сцены, которые невозможно реализовать в реальности.

Гринча заказывали? Источник: Анастасия Беляева Чебурашка совсем как настоящий! Источник: Анастасия Беляева

«Например, фотографии со сказочными или мультяшными персонажами, фантастическими животными или необычными декорациями сложно воплотить в жизнь, — отмечает Анастасия. — С помощью ИИ это становится возможным, и такие кадры особенно радуют детей».

Тренды в ИИ-фотосессиях постоянно меняются. Перед новогодними праздниками были популярны зимние образы на фоне леса, а также стилизация под старинные открытки с портретами близких. При этом Анастасия уверена, что за искусственным интеллектом — будущее. В ближайших планах у нее новое обучение: оживление старых фотографий, интеграция людей в клипы и видео со знаменитостями.