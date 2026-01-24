НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения «Исследуем собственные обиды»: психолог объяснил, почему нам так нравятся злодеи в кино

«Исследуем собственные обиды»: психолог объяснил, почему нам так нравятся злодеи в кино

Смотрим ответ эксперта из Ярославля

257
Психолог из Ярославля объяснил, почему нам нравятся злодеи в кино | Источник: Мария Романова / Городские порталы Психолог из Ярославля объяснил, почему нам нравятся злодеи в кино | Источник: Мария Романова / Городские порталы

Психолог из Ярославля объяснил, почему нам нравятся злодеи в кино

Источник:

Мария Романова / Городские порталы

Замечали ли вы, что злодеи в кино часто симпатизируют вам, оставляя яркий след в памяти? Вспомните Джокера, Дарта Вейдера, лорда Волан-де-Морта или задиру Драко Малфоя, ну и, конечно же, волка из советского мультфильма «Ну, погоди!». Почему за ними так хотелось наблюдать? Мы поговорили с психологом из ярославской клиники PsyDi Clinic Максимом Барановым, чтобы разобраться в феномене злодейской притягательности.

По словам психолога, симпатия к отрицательным героям отражает здоровую работу нашей психики, которая умеет разделять вымысел и реальность.

— Кино — это специально созданная реальность, в которой мы чувствуем себя в полной безопасности. Нас привлекают не поступки злодеев, а те качества, которые часто стоят за этим образом: сила воли, незаурядный ум, харизма, решительность и даже уязвимость, скрытая под маской жестокости, — объяснил специалист.

Злодей в кинематографе может иметь сложный, проработанный характер, часто с трагической историей, которая, по словам психолога, вызывает у зрителя не только осуждение, но и понимание, а иногда и сочувствие.

Как утверждает эксперт, мы восхищаемся не поступками отрицательного персонажа, а той глубиной и правдоподобием, с которой они показаны. Яркая визуальная подача, мощная актерская игра, остроумные диалоги — всё это заставляет нас любоваться злодеем как произведением искусства.

Психолог объясняет, что через таких персонажей мы в безопасной обстановке исследуем запретные или тёмные стороны человеческой натуры — собственные обиды, гнев, жажду власти. Это своеобразная эмоциональная тренировка, не несущая реальных последствий.

Почему это не работает в реальной жизни

Ключевое отличие экранного и реального злодея, по словам эксперта, в последствиях и потенциальной личной угрозе.

— Реальный вред, причиняемый плохими людьми, вызывает у нас базовые защитные реакции: страх, отвращение, гнев. Такой человек угрожает нашему благополучию, ценностям или безопасности, — отметил психолог.

Сравнивать себя с реальным злодеем неприятно, потому что это ставит под сомнение нашу собственную идентичность как «хорошего человека», нарушает наши моральные принципы и задевает самооценку.

В кино, как утверждает специалист, эта угроза полностью устранена, ведь мы знаем, что всё, происходящее на экране — игра:

<p>Максим Баранов</p><p>Максим Баранов</p>

Авторы намеренно «упаковывают» отрицательных героев так, чтобы минимизировать отталкивающие факторы и усилить притягательные. В реальности мы видим последствия поступков, а в кино часто видим красоту их замысла.

Максим Баранов

психолог

Злодеи в кинематографе восхищают нас масштабом их личности, драматизмом падения и силой убежденностей, пусть и ложных. По словам специалиста, при просмотре фильма или сериала мы удовлетворяем любопытство к сложной человеческой душе, потребность в сильных эмоциях и эстетическом наслаждении. В жизни же мы защищаем свои границы и ценности.

Как объясняет психолог, например, Джокер в фильме 2019 года привлекает нас пугающей откровенностью в изображении человеческого слома и трансформации. Зритель не одобряет его преступления, но погружается в его историю становления: мы видим глубину его боли, хроническое одиночество, отвержение обществом и отчаянную борьбу с психическим расстройством. Получилась история не про «злого клоуна», а про трагедию, которая нашла отклик у многих, кто чувствовал себя невидимым или сломленным.

Дарт Вейдер, по словам эксперта, архетипический пример «трагического злодея». Мы видим не просто безликого тирана, а бывшего героя (Энакина Скайуокера), сломленного страхом потери, манипуляциями и жаждой силы. Зритель на протяжении десятилетий следил за его полной драмы историей, что создало глубину, недоступную для «плоских» злодеев. Его финальный выбор в пользу добра завершает трагическую дугу, делая его одним из самых эпичных и человечных антагонистов.

Джокер — изначально антигерой комиксов издательства DC Comics, заклятый враг супергероя Бэтмена. В фильме «Джокер» (18+) режиссера Тодда Филлипса, вышедшего в свет в 2019 году, злодея сыграл Хоакин Феникс. Действие кинокартины происходит в 1981 году в Готэме. Главный герой Артур Флек — неудавшийся стендап-комик, отвергнутый обществом. Став психически нездоровым человеком, Артур решается на убийство и становится символом мятежа против богачей.

Дарт Вейдер (настоящее имя Энакин Скайуокер) — центральный персонаж первых шести эпизодов саги «Звездные войны». Первоначально был рыцарем-джедаем, сражавшимся за Галактическую республику, позже перешел на темную сторону. По сюжету Вейдер пытается уничтожить Повстанческий альянс, который стремится восстановить Галактическую республику.

<p>Максим Баранов </p><p>Максим Баранов </p>

Нас привлекает не «зло» как таковое, а сложность, эстетика и человечность, которые талантливо вплетены в образ персонажа на безопасной территории кино.

Максим Баранов

психолог

Ранее мы разбирались, почему миллениалы фанатеют от вселенной Гарри Поттера.

Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
