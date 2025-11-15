Живут в фантазиях и боятся повзрослеть? Психолог объяснил, почему миллениалы фанатеют от Гарри Поттера

Психолог из PsyDi Clinic рассказал, почему миллениалы фанатеют от Гарри Поттера Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Любовь к вселенной Гарри Поттера — отличительная черта поколения миллениалов. Спросите у представителей об известной франшизе, и они расскажут вам, кто такие маглы и чье имя лучше не произносить вслух.

Мы решили обсудить с психологом из Ярославля Максимом Барановым, с чем связан интерес целого поколения к известной франшизе и почему уже повзрослевшие миллениалы не перестают пересматривать и обсуждать магическую вселенную из года в год.

Миллениалы (поколение Y) — группа людей, родившихся в период с начала 1980-х до середины 1990-х. Годы взросления миллениалов приходятся на 2000–2016 год. Первая книга Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» вышла в Великобритании 26 июня 1997 года. Премьера одноименного фильма от режиссера Криса Коламбуса состоялась 4 ноября 2001 года.

По словам психолога, для миллениалов вселенная Гарри Поттера не просто книга или фильм, это часть их эмоционального и культурного опыта.

— Они росли и взрослели вместе с главными героями. По итогу, все это превратило историю о волшебном мире в реальный личный опыт, разделенный целым поколением, — объяснил эксперт.

Успех Гарри Поттера, по мнению специалиста, это уникальная комбинация факторов, которую редко повторяют другие франшизы:

глубокий и проработанный до мелочей мир с собственной историей, законами и социальными конфликтами;

серия книг/фильмов взрослела вместе с читателем/зрителем: она начиналась, как добрая детская сказка, а закончилась сложной историей о смерти, моральном выборе, жертвенности и т. д.;

узнаваемые и проработанные герои, с которыми легко было ассоциировать себя (например, отличница Гермиона или верный друг Рон).

Для предыдущих поколений, выросших на «Звёздных войнах», Гарри Поттер, как утверждает специалист, это ещё одна качественная франшиза, но не личная сага о взрослении, как у миллениалов.

Современная молодежь тоже не понимает ярого фанатизма своих предшественников к вселенной. К примеру, у зуммеров, которые увидели всю историю сразу, по словам эксперта, отсутствует многолетний эффект ожидания и взросления бок о бок с героями, поэтому они не так сильно привязаны к саге.

«Звёздные войны» (англ. Star Wars) — эпическая космическая франшиза, созданная американским режиссёром Джорджем Лукасом. Первый фильм вышел 25 мая 1977 года. Зуммеры (поколение Z) — группа людей, родившихся с 1997 по 2015 год (в США зумерами обычно считают тех, кто появился на свет с 1997 по 2012 год, в России — людей, родившихся в 2003–2015 годах).

Почему магический мир так привлекает?

По словам психолога, интерес к магическим мирам, как и к сказкам в целом является фундаментальной и здоровой потребностью психики.

— Реальность часто бывает рутинной, а магия возвращает ощущение чуда и возможностей, позволяя мозгу отдохнуть и вдохновиться. Кроме того, через борьбу со злом, тему дружбы, выбора и потерь героев франшизы человек может безопасно проживать и осмыслять собственные сложные переживания, — рассказал эксперт.

Как утверждает специалист, интерес к волшебству не всегда может быть здоровым. Все зависит от функции, которую выполняет просмотр или чтение произведений, содержащих элементы фантастики или фэнтези.

— Здоровый интерес — это когда вымышленный мир становится ресурсом, местом для «подзарядки», после которого человек возвращается в реальность отдохнувшим и готовым к её вызовам. Он успешно функционирует в жизни: работает, строит и поддерживает отношения, — подчеркнул психолог.

За помощью к специалисту стоит обращаться, если увлечение перерастает в зависимость или полностью замещает реальность, например, человек пренебрегает работой или учебой, отменяет встречи с близкими и друзьями, предпочитает жить в фантазиях о магических вселенных.

Проще говоря, если Хогвартс — это ваш любимый курорт, куда вы ездите в отпуск, это нормально. Если вы решили «переехать» туда навсегда, забросив свою реальную жизнь, — это проблема. Максим Баранов психолог

Повзрослевшие миллениалы продолжают интересоваться Гарри Поттером

Как утверждает эксперт, повзрослевшие миллениалы воспринимают франшизу не просто как ностальгию по детству, а как нечто гораздо большее. Вселенная стала для них «эмоциональным якорем» — источником стабильности и комфорта в сложном мире взрослых проблем. Чтение книги или просмотр фильма о «мальчике, который выжил» может являться для представителей поколения эффективным способом саморегуляции.

Кроме того, история стала для многих моральным компасом, сюжеты из книг превратились в реальные жизненные установки, усвоенные в юности.

— Для миллениалов Гарри Поттер создал чувство принадлежности к сообществу, где общие цитаты, мемы и обсуждения создали прочную связь друг с другом, — объяснил специалист.

Нет ничего плохого в увлечении представителей поколения волшебной историей. Иногда оно может стать убежищем, временным ресурсом, где можно отдохнуть и набраться сил. Максим Баранов психолог