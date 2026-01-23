Объявлены номинанты премии «Оскар-2026» — в список попала российская картина

Премия пройдет уже в 98-й раз Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В Лос-Анджелесе 22 января представили номинантов на 98-ю премию «Оскар». Сама же церемония награждения состоится 16 марта. Ведущим награждения вновь выступит Конан О’Брайен.

Лидером по количеству номинаций стали «Грешники», вампирский боевик Райана Куглера, заработавший рекордные 16 номинаций, в том числе за режиссуру, главные роли и роли второго плана, а также операторскую работу и монтаж.

Российский режиссер Константин Бронзит («Лунтик», «На выброс») попал в шорт-лист «Лучший короткометражный анимационный фильм» с работой «Три сестры». В категории «Лучший документальный фильм» номинирована картина Петра Таланкина «Мистер Никто против Путина» о школьных реформах в России с 2022 года.

В качестве лучшего режиссера по версии Американской киноакадемии номинирован Пол Томас Андерсон («Битва за битву»).

Публикуем список всех номинантов по категориям:

Лучший фильм: «Бугония» (18+), «F1» (18+), «Франкенштейн» (18+), «Марти Великолепный» (18+), «Хамнет» (18+), «Битва за битвой» (18+), «Секретный агент» (18+), «Сентиментальная ценность» (18+), «Грешники» (18+), «Сны поездов» (18+).

В номинации «Лучший режиссер» представлены: Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»), Райан Куглер («Грешники»), Хлоя Чжао («Хамнет»), Джош Сэфди («Марти Великолепный»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»).

За статуэтку в номинации «Лучший актер» поборются: Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Майкл Б. Джордан («Грешники»), Вагнер Моура («Секретный агент»), Итан Хоук («Голубая луна»).

В список лучших актрис попали: Джесси Бакли («Хамнет»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»), Эмма Стоун («Бугония»), Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»).

Лучший актер второго плана: Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»), Джейкоб Элорди («Франкенштейн»), Бенисио Дель Торо («Битва за битвой»), Шон Пенн («Битва за битвой»), Делрой Линдо («Грешники»).

В номинации «Лучшая актриса второго плана» представлены: Тияна Тейлор («Битва за битвой»), Эми Мадиган («Орудия»), Вунми Мосаку («Грешники»), Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»), Инга Ибсдоттер Лилеос («Сентиментальная ценность»).

Также киноакадемия отобрала претендентов на номинацию «Лучший адаптированный сценарий». В список попали: «Хамнет» — Мэгги О'Фаррелл и Хлоя Чжао, «Битва за битвой» — Пол Томас Андерсон, «Сны поездов» — Клинт Бентли и Грег Кведар, «Бугония» — Уилл Трейси, «Франкенштейн» — Гильермо дель Торо.

В списке «Лучший оригинальный сценарий» указаны: «Грешники» — Райан Куглер, «Марти Великолепный» — Рональд Бронштейн и Джош Сэфди, «Сентиментальная ценность» — Йоаким Триер и Эскил Фогт, «Голубая луна» — Роберт Каплоу, Лоренц Харт, «Простая случайность» — Джафар Панахи.

За статуэтку в номинации «Лучший международный фильм» поборются: «Сентиментальная ценность» — Норвегия, «Сират» — Испания, «Секретный агент» — Бразилия, «Голос Хинд Раджаб» — Тунис, «Простая случайность» — Франция.

Номинантами в категории «Лучший документальный фильм» стали: «Идеальный сосед», «Алабамское решение», «Сквозь камни», «Мистер Никто против Путина», «Приходите посмотреть на меня в хорошем свете».

Лучший анимационный фильм: «Зверополис 2», «Арко», «Кей-поп-охотницы на демонов», «Маленькая Амели», «Элио».

Среди номинантов на лучшие костюмы представлены: «Франкенштейн» — Кейт Хоули, «Грешники» — Рут Э. Картер, «Хамнет» — Малгоша Туржанска, «Аватар: Пламя и пепел» — Дебора Л. Скотт, «Марти Великолепный» — Мияко Беллицци.

В категории «Лучшая песня к фильму» представлены: Golden из сериала «Охотники на демонов» — EJAE и Марк Зонненблик, I Lied to You из фильма «Грешники» (Warner Bros.) — Рафаэль Саадик и Людвиг Горанссон, Dear Me из мастер-класса Diane Warren: Relentless — Дайан Уоррен, Train Dreams из фильма «Сны поездов» (Netflix) — Ник Кейв и Брайс Десснер, Sweet Dreams Of Joy из фильма «Да здравствует Верди!» (Viva Verdi!) — Николас Пайк и Анна Мария Мартинес.